По 4 касания в месяц, 0 ударов (хотя нет, 1 был) и продвижение на 14 метров с мячом: неповторимый сезон Кокорина

Тепловая карта и таблицы!

Александр Кокорин провел первый полноценный сезон в Италии. То, что получилось так себе, вы прекрасно знаете. Но разве это повод не присмотреться внимательнее?

Кокорин дважды вылетал из-за травм и сыграл 6 матчей. 17 минут – самое длительное пребывание на поле

Из динамики появлений Кокорина в Серии А видно, что доверие к нему падало с каждым туром. Если за первый круг форвард появился на поле четыре раза, то во втором – только дважды. Самая длительная пауза без игры – 11 матчей (между 21-м и 32-м туром).

Немного деталей по каждому матчу.

• 18 сентября, матч с «Дженоа». Вышел на 81-й минуте вместо Душана Влаховича (вот в ком видели альтернативу суперзвезде!) при счете 1:0, на 85-й получил желтую, в оставшееся время «Фиорентина» забила и пропустила.

• 21 сентября, матч с «Интером». Вышел спасать на 84-й при счете 1:2 вместо Джакомо Бонавентуры, но в итоге «Фиорентина» пропустила третий.

• 3 октября, матч с «Наполи». Вышел спасать на 78-й минуте при счете 1:2 вместо того же Бонавентуры. Не спас.

Далее травма – выбыл с середины октября по конец ноября из-за «мышечной травмы». Детали клуб не уточнял.

• 30 ноября, матч с «Сампдорией». Вышел на 89-й при счете 3:1 вместо Влаховича.

• 10 января, матч с «Торино». Вышел на 73-й при счете 0:4 – тоже вместо Влаховича.

Дальше снова загадочная «мышечная травма» – с начала февраля по начало марта.

• 10 апреля, матч с «Наполи». Вышел на 86-й при счете 3:2 вместо Артура Кабрала.

Что уместилось в эти шесть матчей? Ниже – ключевая статистика Кокорина за прошедший сезон и небольшие пояснения. Наслаждайтесь!

Начинаем с главного и подсчитываем шаги касания российского форварда за «Фиорентину».

• Окружение Кокорина передает, что в следующем сезоне футболист хотел бы трогать мяч чаще. Из футболистов, которые выходили на поле, меньше касаний только у 17-летнего Филиппо Дистефано, но он отыграл только две минуты.

• 55 минут за сезон – худший показатель в карьере Кокорина. Даже в сезоне, экстренно прерванном из-за похода в «Кофеманию», он играл больше.

• 3 касания в штрафной удручают, но Александр может себя успокоить тем, что даже Криштиану Роналду в этом сезоне Серии А касался мяча реже! Суперзвезда отыграла только 31 минуту в первом туре и уехала в АПЛ.

• Еще один грустный факт – Кокорин с мячом преодолел 90 метров, но только 14 из них – вперед. В большинстве случаев форвард играл спиной к воротам.

Самое распространенное вовлечение футболиста в игру выглядело так.

Матч с «Наполи». Кокорин спиной к воротам, получает пас, тут же возвращает обратно. Возможно, кто-то должен был заполнить пустоту, образовавшуюся из-за выдернутого из линии защитника. Но не заполнил.

Скриншоты – Instat Scout

Игра с «Торино». Кокорин снова спиной к воротам и уже намного дальше от них. Получает мяч и перенаправляет его совсем глубоко.

Кубковый матч с «Беневенто». Снова все очень похоже. Кокорин спиной к воротам, получает пас, тут же отыгрывает назад, острота так и не появляется.

В таких попытках нет ничего ужасного, например, Абрахам тоже часто принимает передачи спиной к воротам, но плохо, когда это основной прием, который к тому же ни разу не принес результат.

1 точный пас в штрафную, а всего точных – 17. Из 26 попыток

При этом нельзя сказать, что Кокорин скучал, получая время. Его включали в игру (50 передач за 55 минут). Но...

• Отдавать продвигающие пасы – не задача Кокорина, а вот принимать – вполне! Правда, все же 30 метров за сезон передачами вперед – самый низкий показатель в команде, если не считать того же 17-летнего Дистефано.

• 17 из 26 точных передач – статистика выглядит пугающе, но в число 9 неудачных попали как раз те, когда Кокорин пытался обострять. Вообще 65-процентная точность паса для игрока позиции Кокорина – не выдающийся, но нормальный показатель. Для сравнения, у Влаховича – 70%, у Жиру – 69.

Но надо признать, что при этом карта ударов Влаховича и Жиру наверняка выглядит побогаче.

Зато была борьба!

А еще была одна игра в старте! И там даже был удар (разберем его внимательнее)

В середине декабря Кокорин вышел с первых минут на кубковый матч с «Беневенто» (победили 2:1).

Тот самый единственный удар за сезон заслуживает раскадровки.

Бенасси почувствовал рывок Кокорина за спину защитникам и, не глядя на форварда, отдал в касание.

Правда, Кокорину пришлось догонять мяч…

Поэтому угол уже был не таким перспективным. Александр пробил во вратаря.

Жаль!

Говорят, Кокорин ярок на тренировках

По словам бывшего спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини, за кадром Александр впечатляет еще больше, у игрока отличные шансы остаться в «Фиорентине» на следующий сезон.

«По моей информации, на тренировках Кокорин выглядит очень конкурентоспособным. Но «Фиорентина» купила зимой двух игроков в группу атаки – Иконе и Кабрала.

И сейчас мне сложно судить о будущем Саши. В данный момент Кокорину будет непросто осуществить трансфер в другой клуб, но у него есть отличная возможность остаться в «Фиорентине» на следующий сезон».

Учитывая, что контракт рассчитан до 2024-го, шансы и правда высочайшие. Агент футболиста подтвердил, что Кокорин хочет остаться в Италии.

Значит, позиции Серии А в мире все так же прочны.

Фото: East News/LaPresse; globallookpress.com/Spada/Keystone Press Agency, Massimo Paolone/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»