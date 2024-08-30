Депутаты хотят ужесточить игру на ставках: повысить возраст и наказывать за рекламу нелегальных казино

Пока только законопроект.

После июльского круглого стола Госдумы , где обсуждали проблему лудомании и ставок, ее модератор, депутат Артем Метелев, выдвинул сразу несколько предложений об ужесточении.

Что за предложение?

В нем три ключевых пункта, которые раскрыл Метелев в комментарии РИА «Новости».

● Повышение минимального возраста, разрешенного для ставок, до 25 лет . «Специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление. Мы будем предлагать этот возраст повысить, например, до 25 лет», – пояснил Метелев.

Об этом как раз во время круглого стола говорил психиатр-психотерапевт Алексей Магалиф. По его словам, только к этому возрасту человек формируется как личность, а в 18 лет он еще не понимает рисков.

● Запрет на рекламу онлайн-казино . Онлайн-казино – это серый рынок, который вообще никак не регулируется, но при этом многие блогеры в соцсетях часто рекламируют подобных серых букмекеров, а штрафы в законодательстве прописаны минимальные. «Мы считаем, что реклама запрещенного онлайн-казино — это, по сути, содействие в его организации. Поэтому за его рекламу должны быть штрафы. Мы сейчас эти суммы согласовываем, но пока тут заложена норма, штраф до 200 тысяч рублей для физических лиц, для должностных – до 600 тысяч, для юридических – до 6 миллионов», – заявил Метелев.

А в случае повторного нарушения запрета, законопроектом предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями по требованию блокировки аккаунтов нарушителей.

Правда, и к рекламе легальных букмекеров у депутата есть вопросы: «Что касается в целом рекламы, сегодня она никак не ограничивается. И самое главное, что в этой рекламе обещают выигрыши, гарантируют даже порой эти выигрыши, вводят людей в заблуждение. И необходимо законодательно закрепить запрет формировать у граждан ощущение выигрыша».

Предлагается маркировать такую рекламу в стиле, похожем на маркировку рекламы алкоголя и табака: с предупреждением об опасности и рисках.

● Запрет на пополнение кошельков кредитными деньгами . Судя по всему, ограничение коснется только кредитных карт – при пополнении можно определить код карты и поставить запрет, но вот при потребительских кредитах проверить источник денег при пополнении невозможно. «Что касается кредитных денег, здесь тоже нужны ограничения. Запрет на использование кредитных денег в ставках и в азартных играх», – отметил чиновник.

Законопроект будет направлен на экспертизу в правительство в сентябре, после чего будет доработан с учетом его позиции. Вносить в Госдуму его планируют по ходу осенней сессии.

А как сейчас?

● Ограничение по возрасту сейчас одно – совершеннолетие. Ставить можно с 18 лет. При этом, согласно исследованию Platforma, самые активные бетторы – мужчины в возрасте 25-34 года и женщины в возрасте 45-54 года.

Правда, если говорить о лудомании или игромании, то здесь младшая возрастная группа больше подвержена риску. В России нет репрезентативной статистики, но на Западе именно такая тенденция – это тоже обсуждалось на июльском круглом столе.

● Реклама нелегальных букмекеров и казино запрещена, только вот за нее нет больших штрафов (только если это не СМИ). Это административное правонарушение со штрафом 10 тысяч рублей.

● Кредитными картами пополнять кошелек ЦУПИС (централизованная система, через которую проходят все выплаты между букмекерами и бетторами) не запрещено. Правда, доля их невелика – согласно данным все того же ЦУПИС за 2024 год. 47% всех транзакций – это как раз пополнение картами (а еще есть СБП и прочие инструменты). И только 4,2% от этих 47% – кредитные. Соответственно, в общем потоке транзакций – это меньше двух процентов.

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Фото: РИА Новости /Станислав Жданов, Виталий Белоусов; Gettyimages /Christopher Furlong / Staff