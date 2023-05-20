Репортаж со снежного безумия: «Спартак» благодарен агроному, Абаскаль впечатлен, поле было чистым за 15 минут до старта
Максимилиан Алфимов – из Калининграда.
Матча со «Спартаком» в Калининграде ждали 25 лет. Все российские топы хоть раз да заезжали на крайний запад России за время, пока «Балтику» болтало в первом (и пару лет – во втором) дивизионе, и вот доехали красно-белые.
Сейчас преимущественно белые, это важно.
Вышло незабываемо – из-за погоды.
В ноябре к такому снегу и правда не привыкли. Вы не поверите, но за 15 минут до игры поле было чистым
Снег в конце ноября в Калининграде – правда неожиданность. Мы здесь давно привыкли к дождливой и мягкой зиме, но циклон устроил сюрприз. Перед матчем валило зарядами: примерно раз в два часа город накрывала 15-минутная метель, но снег очень быстро таял, порой даже не долетая до земли.
Ничего не предвещало проблем перед матчем – поле за 15 минут до игры было идеально чистым. Вот как оно выглядело в конце разминки.
А снег шел, но мелкий – и действительно не достигал газона. Но ровно с началом предматчевого шоу начался тот самый снежный апокалипсис.
Растяжку РПЛ в центре поля моментально присыпало снегом – логотип не было видно, как и растяжку перед вышедшими на поле игроками команд. Дальний фланг и трибуну напротив получалось различать, но только в общих чертах, без деталей.
Главный судья Рафаэль Шафеев решил, что можно начинать, даже не почистив линии. В итоге к старту поле выглядело вот так.
Понять, где заканчивается поле или начинается штрафная, оказалось невозможно, мяч не всегда было видно, а игроков «Спартака» получалось заметить только по красной окантовке номеров и красной вставке на груди. Где-то помогали цветные бутсы, но где-то мешали и светлые волосы – как у Руслана Литвинова и потом Антона Зиньковского.
Пришлось тормозить матч, несколько минут чистить поле лопатами и садовыми пылесосами, чтобы хоть как-то различать границы.
«Не кидайте, пожалуйста, снежки». Людей вежливо просили оставить в покое Максименко, зрителей спасли настройки освещения
Достойных кадров к тому моменту набралось. А Гильермо Абаскаль после паузы смело скинул яркую красную куртку в калининградский ноль – и выжигал на фланге (кстати, оттуда и прибежал в атаку забивать Даниил Хлусевич) в сером свитере, из-под которого выглядывала белая футболка. О холоде напоминали перчатки.
Снег все кружил – то поспокойнее, то снова вихрем. В середине тайма техники стадиона подкрутили освещение – и происходящее с трибун стало видно четче.
Правда, из-за снега затянулся и перерыв – почти до 25 минут, тоже чистили поле. А когда команды уже вышли, делегату и судье не понравились горы снега по краям от ворот Александра Максименко. Бригаду с лопатами заставили отбрасывать завалы ближе к рекламным щитам.
Во втором тайме снова повалило, но паузы уже были игровые. Самая долгая – из-за травмы вратаря «Балтики» Максима Бориско, пришлось выходить под снег третьему номеру калининградцев – легенде «Спартака» Сослану Джанаеву.
Больше чистить поле не пришлось – только Александр Максименко жаловался судье, что в него с трибун бросают снежки, диктору по стадиону пришлось вмешаться милым объявлением: «Не кидайте, пожалуйста, на поле снежки. Иначе штраф».
Абаскаль признал: он пережил уникальное. Оказывается, «Спартак» благодарен агроному арены
Под конец «Балтика» все же забила – Гедеон Гузина перекинул Максименко и побежал праздновать: нырнул в ту самую кучу снега, оставшуюся после перерыва. Но судья прервал перформанс свистком: офсайд.
Это лучшее празднование гола, который не был засчитан
Абаскаль, во втором тайме вышедший в куртке (и снова скинувший ее после второго гола), объяснил: «Увидел настоящий матч в России. Если кто-то не знал, что это такое, сегодня мы однозначно об этом узнали. Я горд за ребят. Горд за то, как бились, боролись и сражались на каждом участке поля, как билась команда. Перед матчем спрашивал о состоянии поля – сказали, что все отлично, но когда мы вышли, оно все было белое.
Этот матч однозначно самый запоминающийся. Даже когда он закончился, чувствовал эмоции. Я из города, где в августе горят ноги [тренер «Спартака» родился в Севилье]. А здесь пережил экстремальное. Даже когда я не видел футболистов на расстоянии 25 метров, слышал поддержку болельщиков.
Мне приходят в голову только матчи Лиги чемпионов, когда в феврале европейские команды встречались с российскими и нередко спотыкались. У меня внутри эмоции, 45 градусов. Психологически мотивация помогает справляться с холодом».
Сергей Игнашевич отнесся ко всему этому гораздо спокойнее – признал только, что и в снежный регби «Балтика» матч тоже проиграла, а футбол он намеренно перестраивал на самый вертикальный.
Зато Александра Воробей, главный агроном стадиона, была всем довольна – рассказала, что «Спартак поблагодарил ее команду за работу:
«Были на связи с главным судьей и делегатом матча, нужно было в кратчайшие сроки очистить поверхность. Было очень важно не повредить поле. Когда убираешь излишки осадков, такое может произойти. Нужно было все сделать аккуратно. Почистить нужно было оперативно – мне кажется, мы так и сделали».
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23 мысли Чернявского при просмотре матча, где никто ничего не видел
Фото: РИА Новости/Виталий Невар; vk.com/fcsm_official
Сидели в теплом секторе, сиденья мягкие, удобные и возможно даже кожанные. Возможно они даже удобнее, чем в Тушино на семейном, но это не точно). Грелись внутри, когда было прохладно.
В перерыве играл парень на саксофоне, очень здорово разнообразил матчевую программу. После игры пошли посмотрели музей на стадионе, он прикольный. Много интересных артефактов, включая кросовски воллейболиста Муссерского размера наверное 52 (он ростом 220 см).
Теперь самое интересное : так как мы остались смотреть музей, то выходили из стадиона минут на 20 после всех. Выходя из арены - СТАДИОН ПОКРАСИЛИ КРАСНЫМ, а из колонок запела МАКСИМ! Спасибо, Калининград))) Жаль, что не сделали это в то время, пока еще были зрители, но тоже пойдет)
Теперь внимание, цена билета - 1300!!
Вообще огонь. Вперед красно белые!)
Но прям в трансляции видно, что после свистка на перерыв никто не выбегает чистить поле, а чуть позже в кадре 4 унылых мужика неспешно ковыряют линии. За час нельзя было организовать нужное кол-во лопат?
Запредельный по..изм.
По нему 22 человека бегают в шипах и бутсах 1.5 часа.
Не вижу никаких проблем, если по газону в обычной плоской подошве пару раз пройдутся с лопатой 50 человек (тем более они не друг за другом бы шли вытаптывая тропинки, а равномерно бы распределились по полю). Вреда от такой обуви будет явно меньше чем от шипов.
Что касается второго момента: лопат. Тут в чем проблема?
Вроде схема чистки поля лопатами всегда была одна: её кладут на газон и ведут перед собой. Никто лопаты в газон не втыкает и не вгрызается, как если бы чистили снег перед гаражом чтобы тачку выгнать из него.
Лопата просто скользит по газону и в неё накапливается снег, который потом отбрасывают за пределы поля. Причём лопаты как правило имеют закруглённую кромку (это ж не штыковые) и повредить газон не может.
Вообще не вижу проблемы ни в первом, ни во втором случае.
Реально раздули проблему из ничего.
Когда на футбол ходил в Новосибирске, нередко это видел. Делал замечание (да, иногда приходилось матом для доходчивости) в сторону таких бестолочей. Да и в целом народ так начинал делать, мужики не молчали когда видели такое и наезжали на бросателей.
Что характерно, на моей памяти бросали в основном взрослые мужики, а не подростки)
Почему решили, что мяч с оранжевыми вкраплениями будет видно в снег, когда даже полностью оранжевый не видно? Почему не черный, или черный с оранжевым?
Почему снег до сих пор убирают лопатами, а не придумали спецуру для таких вот случаев, именно для быстрой уборки полей?
Матч премьер...
А кто играл - не помню.
Но мячик был оранжевый помню.
Слив от тебя как по лекалам)
2) Нет, я не страдаю маразмом, речь идёт за обсуждение конкретной ситуации в Калининграде. Не нужно переводить стрелки на другие сферы жизни, касаемо меня лично. Это демагогия чистой воды.
3) Ну значит не нашлось, раз некому или нечем это было делать.
Этот агроном как минимум лично заинтересован в том, чтобы у стадиона было как можно меньше критики из-за возможных косяков с плохой уборкой снега (проще говоря, не подготовились по прогнозу погоды), из-за чего он и может сказать что угодно, в том числе о нежелании повредить газон, хотя по факту плоской обувью и лопатами с окантовками его реально тяжело повредить. Поэтому я по факту и задал вопросы.
Плюс к этому я помню как на Спортс.ру выкладывали пост пару лет назад, где на матче Бундеслиги пошёл снег и там весьма бодренько лопатами выстроившись в ряд, десятки человек снег убирали лопатами скользя ими по газону. И типа норм.
Что тем более наводит на подозрение, что немецкие агрономы ухаживающие за газоном могут в этом знать явно больше, чем наши из Калининграда и что никакой особой опасности это мероприятие не несло.