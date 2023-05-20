Репортаж со снежного безумия: «Спартак» благодарен агроному, Абаскаль впечатлен, поле было чистым за 15 минут до старта

Максимилиан Алфимов – из Калининграда.

Матча со «Спартаком» в Калининграде ждали 25 лет. Все российские топы хоть раз да заезжали на крайний запад России за время, пока «Балтику» болтало в первом (и пару лет – во втором) дивизионе, и вот доехали красно-белые.

Сейчас преимущественно белые, это важно.

Вышло незабываемо – из-за погоды.

В ноябре к такому снегу и правда не привыкли. Вы не поверите, но за 15 минут до игры поле было чистым

Снег в конце ноября в Калининграде – правда неожиданность. Мы здесь давно привыкли к дождливой и мягкой зиме, но циклон устроил сюрприз. Перед матчем валило зарядами: примерно раз в два часа город накрывала 15-минутная метель, но снег очень быстро таял, порой даже не долетая до земли.

Ничего не предвещало проблем перед матчем – поле за 15 минут до игры было идеально чистым. Вот как оно выглядело в конце разминки.

А снег шел, но мелкий – и действительно не достигал газона. Но ровно с началом предматчевого шоу начался тот самый снежный апокалипсис.

Растяжку РПЛ в центре поля моментально присыпало снегом – логотип не было видно, как и растяжку перед вышедшими на поле игроками команд. Дальний фланг и трибуну напротив получалось различать, но только в общих чертах, без деталей.

Главный судья Рафаэль Шафеев решил, что можно начинать, даже не почистив линии. В итоге к старту поле выглядело вот так.

Понять, где заканчивается поле или начинается штрафная, оказалось невозможно, мяч не всегда было видно, а игроков «Спартака» получалось заметить только по красной окантовке номеров и красной вставке на груди. Где-то помогали цветные бутсы, но где-то мешали и светлые волосы – как у Руслана Литвинова и потом Антона Зиньковского.

Пришлось тормозить матч, несколько минут чистить поле лопатами и садовыми пылесосами, чтобы хоть как-то различать границы.

«Не кидайте, пожалуйста, снежки». Людей вежливо просили оставить в покое Максименко, зрителей спасли настройки освещения

Достойных кадров к тому моменту набралось. А Гильермо Абаскаль после паузы смело скинул яркую красную куртку в калининградский ноль – и выжигал на фланге (кстати, оттуда и прибежал в атаку забивать Даниил Хлусевич) в сером свитере, из-под которого выглядывала белая футболка. О холоде напоминали перчатки.

Снег все кружил – то поспокойнее, то снова вихрем. В середине тайма техники стадиона подкрутили освещение – и происходящее с трибун стало видно четче.

Правда, из-за снега затянулся и перерыв – почти до 25 минут, тоже чистили поле. А когда команды уже вышли, делегату и судье не понравились горы снега по краям от ворот Александра Максименко. Бригаду с лопатами заставили отбрасывать завалы ближе к рекламным щитам.

Во втором тайме снова повалило, но паузы уже были игровые. Самая долгая – из-за травмы вратаря «Балтики» Максима Бориско, пришлось выходить под снег третьему номеру калининградцев – легенде «Спартака» Сослану Джанаеву.

Больше чистить поле не пришлось – только Александр Максименко жаловался судье, что в него с трибун бросают снежки, диктору по стадиону пришлось вмешаться милым объявлением: «Не кидайте, пожалуйста, на поле снежки. Иначе штраф».

Абаскаль признал: он пережил уникальное. Оказывается, «Спартак» благодарен агроному арены

Под конец «Балтика» все же забила – Гедеон Гузина перекинул Максименко и побежал праздновать: нырнул в ту самую кучу снега, оставшуюся после перерыва. Но судья прервал перформанс свистком: офсайд.

Абаскаль, во втором тайме вышедший в куртке (и снова скинувший ее после второго гола), объяснил: «Увидел настоящий матч в России. Если кто-то не знал, что это такое, сегодня мы однозначно об этом узнали. Я горд за ребят. Горд за то, как бились, боролись и сражались на каждом участке поля, как билась команда. Перед матчем спрашивал о состоянии поля – сказали, что все отлично, но когда мы вышли, оно все было белое.

Этот матч однозначно самый запоминающийся. Даже когда он закончился, чувствовал эмоции. Я из города, где в августе горят ноги [тренер «Спартака» родился в Севилье]. А здесь пережил экстремальное. Даже когда я не видел футболистов на расстоянии 25 метров, слышал поддержку болельщиков.

Мне приходят в голову только матчи Лиги чемпионов, когда в феврале европейские команды встречались с российскими и нередко спотыкались. У меня внутри эмоции, 45 градусов. Психологически мотивация помогает справляться с холодом».

Сергей Игнашевич отнесся ко всему этому гораздо спокойнее – признал только, что и в снежный регби «Балтика» матч тоже проиграла, а футбол он намеренно перестраивал на самый вертикальный.

Зато Александра Воробей, главный агроном стадиона, была всем довольна – рассказала, что «Спартак поблагодарил ее команду за работу:

«Были на связи с главным судьей и делегатом матча, нужно было в кратчайшие сроки очистить поверхность. Было очень важно не повредить поле. Когда убираешь излишки осадков, такое может произойти. Нужно было все сделать аккуратно. Почистить нужно было оперативно – мне кажется, мы так и сделали».

Фото: РИА Новости/Виталий Невар; vk.com/fcsm_official