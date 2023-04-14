Дикий, дикий запад
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Юниоры «Ростова», получившие 1:10 от «Сочи». Где они сейчас?

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Проверим.

19-летний хав «Ростова» Иван Комаров сделал два ассиста в игре с «Оренбургом» – в трех матчах РПЛ в этом сезоне у него уже три голевые передачи (еще одну сделал в матче с «Локо»).

А ведь Комаров был в составе того самого «Ростова», который из-за ковида поехал юниорами играть в «Сочи» три года назад! И это – единственный игрок из той команды, кто сейчас в основе ростовского клуба. И у него карьера складывается лучше остальных.

А где сейчас герои того «Ростова»?

Телеграм-канал/твиттер Алфимова

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16 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Rudenzik
Вроде не так много времени прошло, ждал эту статью лет через 10 только
Через десять лет двое сопьются, кто-нибудь погибнет в дтп, а самый везучий окажется где-нибудь в Тереке.
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PolarBear
Короче говоря , тоже самое, что и спились, скурились
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Георгий Большаков
Ответ Ole Gunor
Яркая иллюстрация того, что есть болото, есть еще что то, что ниже этого болота, а уже потом начинается вот это все, что описано. Пока не будет полностью другая система, коммерческая, во всем спорте, где вырастив и продав игрока ты можешь работать и растить новое поколение дальше, ничего никогда не изменится.
А смысл растить игрока, если он уйдёт?
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zukarello
Надежды маленький оркестрик
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bedLaM
Ответ Лёха/64
Эту подборку я ждал )
после стольких лет?
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Ole Gunor
Ответ Тиджани Бабангида
Яркая иллюстрация вопроса - «Куда девается наша футбольная молодежь ?»
Яркая иллюстрация того, что есть болото, есть еще что то, что ниже этого болота, а уже потом начинается вот это все, что описано. Пока не будет полностью другая система, коммерческая, во всем спорте, где вырастив и продав игрока ты можешь работать и растить новое поколение дальше, ничего никогда не изменится.
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Бездарь209
Ответ dmizar88
вообщем, как обычно что-то пошло не так и пацанята сдулись
так от них никто ничего особого и не ожидал...просто повезло парням сыграть в рпл вот и все,а таких как они тысячи и только единицы вырастают хотя бы до уровня рпл, если бы выиграли тогда,можно было бы еще о чем-то говорить, что хорошая команда была, а так все обыденно
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werowolf-gears
Ответ dmizar88
вообщем, как обычно что-то пошло не так и пацанята сдулись
А когда они надулись?
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luu
Ответ dmizar88
вообщем, как обычно что-то пошло не так и пацанята сдулись
В смысле сдулись?, они проиграли с разницей в 9 мячей, выступают в большинстве случаев на своём уровне, может потом добавят, так что всё на своих местах.
+2
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SAF22
Ответ dmizar88
вообщем, как обычно что-то пошло не так и пацанята сдулись
да они и не надувались. Из 20 игроков молодежки до РПЛ дойдут единицы, если вообще дойдут. Пацанам повезло, что есть матч в активе в РПЛ
+11
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Ответ dmizar88
вообщем, как обычно что-то пошло не так и пацанята сдулись
Да это нормально, как бы. Или всех в основе команд рпл хотели видеть? Обычный, рабочий процент, так сказать.
+7
-1
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Тиджани Бабангида
Яркая иллюстрация вопроса - «Куда девается наша футбольная молодежь ?»
+8
0
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igls54
Это была презентация Кокорина для Фиорентины, а кто где сейчас это вторично
+1
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dmizar88
вообщем, как обычно что-то пошло не так и пацанята сдулись
+4
-3
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Rudenzik
Вроде не так много времени прошло, ждал эту статью лет через 10 только
+9
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Лёха/64
Эту подборку я ждал )
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