16 комментариев

Проверим.

19-летний хав «Ростова» Иван Комаров сделал два ассиста в игре с «Оренбургом» – в трех матчах РПЛ в этом сезоне у него уже три голевые передачи (еще одну сделал в матче с «Локо»).

А ведь Комаров был в составе того самого «Ростова», который из-за ковида поехал юниорами играть в «Сочи» три года назад! И это – единственный игрок из той команды, кто сейчас в основе ростовского клуба. И у него карьера складывается лучше остальных.

А где сейчас герои того «Ростова»?