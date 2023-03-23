26 комментариев

Рассказываем про «Кармиотиссу».

Вот уже месяц Александр Кержаков – один из трех российских тренеров в Европе (Кстати, вот вам квиз: назовете остальных двух и их клубы без гугла? Ответ – в конце текста).

В начале февраля он возглавил кипрскую «Кармиотиссу». Особенность чемпионата Кипра в делении на две группы после 26 туров: чемпионскую и ту, где клубы борются за выживание.

«Кармиотисса» уволила тренера Софрониса Августи незадолго до финиша первой части, когда команда проиграла три матча из четырех. Клуб уже в нижней шестерке, задача – не вылететь.

«Переезд на Кипр – намного лучше для развития его карьеры, чем работа в РПЛ. Кипрская лига по уровню сопоставима с чемпионатом России, но у них есть еврокубки.

Кипрский клуб вполне может стать для Кержакова трамплином в более сильный европейский чемпионат. Желаю Саше добиться успехов на Кипре и продвинуться еще дальше в европейском футболе», – порадовался за Кержакова Властимил Петржела.

После назначения Кержакова ситуация не улучшилась. С приходом российского специалиста команда провела пять игр: ничья и два поражения в первых трех матчах, причем проиграла соседям по таблице. Зато в первой игре после деления на группы наконец-то победила – обыграла «Омонию» (правда, следующий матч опять проиграла).

Что вообще за «Кармиотисса»?

Это относительно новый клуб из деревни Пано Полемидия в окрестностях Лимассола на юге Кипра (население – около 3,5 тысячи человек). До турецкого вторжения на Кипр в 1974-м здесь жили исключительно турки-киприоты, которые мирно сосуществовали с греками-киприотами из соседних районов, что для того времени было уникальной историей.

Однако после начала войны местные жители бежали на британскую базу Акротири, а уже оттуда переехали на Северный Кипр, к тому моменту оккупированный турецкой армией. Правительство Кипра по окончании войны заселило Пано Полемидию бежавшими с севера греками-киприотами – они сами выбирали оставленные прежними хозяевами дома.

До турецко-кипрской войны в деревне базировался клуб «Бинатли Йылмаз». Он никогда не добивался серьезных успехов, а после войны вместе с турецким населением переехал на север, где играет во второй лиге непризнанного чемпионата Северного Кипра.

История «Кармиотиссы» началась в 1979-м – вскоре после заселения деревни греками. Клуб назвали в честь Святой Девы Марии Кармиотиссы – одноименная часовня находится в Пано Полемидии.

Формально клуб базируется в Полемидии, но матчи проводит в Лимассоле на стареньком 13-тысячнике «Цирио» (иногда – на пятитысячнике в Ларнаке, потому что на «Цирио» заглядывают и другие местные команды). Из-за соседства с местными топ-клубами болельщиков у «Кармиотиссы» немного – на тот же инстаграм подписаны всего 4,4 тысячи человек.

«Кармиотисса» никогда не была серьезной силой в кипрском футболе, почти всю свою историю болталась в любителях и дважды заглядывала в профессиональный футбол.

10 лет назад впервые вышла во второй дивизион, а потом дважды залетала в высшую лигу на сезон –в 2016-м и в 2020-м. Сейчас у «Кармиотиссы» впервые хорошие шансы, чтобы остаться в элите – как раз под эту задачу и позвали Кержакова.

«Понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере. Я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба», – сказал Кержаков сразу после назначения.

В составе «Кармиотиссы» мало известных футболистов. Пожалуй, для любителей РПЛ знакомы только два имени – словаки Томаш Губочан и Михал Дюриш.

И если Губочана вы точно помните по «Зениту» и «Динамо», то Дюриша могли забыть. Экс-форвард сборной Словакии ненадолго заглядывал в РПЛ с «Оренбургом» и даже забивал «Спартаку» в том самом матче с голом Промеса на 95-й минуте.

В остальном «Кармиотисса» – типичная кипрская команда с минимумом местных: в этом сезоне на поле выходили только четыре киприота, причем в стартовом составе они появились только 13 раз на четверых, остальные – легионеры из 14 разных стран (от Суринама до Албании).

Зато сербско-кипрский вратарь Александр Шполярич, который прорвался в старт уже при Кержакове, получил первый вызов в сборную Кипра и регулярно выделяется кипрскими медиа. Правда, Кержаков не расхваливает его публично: «У нас хороший командный дух. Мы выигрываем и проигрываем как команда, у нас не только один игрок».

Справиться с таким интернациональным набором непросто, Кержаков – третий тренер «Кармиотиссы» в этом сезоне. Но, как полагает Sport24, с ним связаны большие надежды, ему дадут время. Почему?

Пожалуй, самая важная деталь – в 2022 году клуб купил российский бизнесмен Дмитрий Пунин. Он планирует долгосрочный проект, в который можно привлекать российских игроков, в том числе и с помощью Кержакова.

Пунин – винный магнат, а раньше занимался букмекерством. Сам приходит в отзывы гугла к магазину

Пунин – далеко не самый публичный человек в российском бизнесе, почти не общается с медиа ни о футболе, ни о бизнесе. О его состоянии мало что известно.

Ранее он руководил букмекерской конторой Pin Up и благодаря этому познакомился с Артемом Дзюбой (сейчас гендиректор Pin Up – жена Пунина Марина Ильина).

Экс-капитан сборной России был амбассадором компании, поэтому слухи о его трансфере в «Кармиотиссу» не удивляли. Но Пунин зимой их опроверг: «Насколько все мы видим, он сейчас в «Нижнем Новгороде», а не у нас».

После букмекерства Пунин занялся недвижимостью и винным бизнесом. Его компания Punin Wine – один из крупнейших дистрибьюторов алкоголя в Лимассоле. В отзывах хвалят оригинальные вина, приемлемые цены и «бомбический выбор», а хозяев называют «хорошими, честными и справедливыми». Маленькая деталь: как-то Пунин сам пришел в отзывы на гугл-картах и попросил конкурентов не «писать дичи, которой не существует».

Кажется, что «Кармиотисса» держится в высшем дивизионе исключительно благодаря Пунину – реклама его компании и на футболках, и в соцсетях, и на стадионе, и на всех мероприятиях, и даже на клубных шарфах, а клубные медиа упоминают Punin Wine чуть ли не в каждом посте. Даже презентация Кержакова была в баре, который принадлежит Пунину.

Вот в такой команде оказался Кержаков – и начал не очень здорово.

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Ах да, квиз. Помимо Кержакова в Европе работают Станислав Черчесов (в «Ференцвароше» – его вы точно вспомнили) и… Роман Пилипчук. Бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке» возглавляет словенский «Целе», одного из лидеров чемпионата. Вот так вот!

Фото: karmiotissafc.com