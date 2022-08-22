Почему играют в Катаре, кто фаворит, где смотреть матчи: покажите этот текст людям, которые включают футбол раз в четыре года

Ответы на элементарные вопросы.

Что такое ЧМ-2022? Очень коротко

Чемпионат мира по футболу, его проводят раз в четыре года, обычно – летом. Из-за того, что этот турнир принимает Катар, чемпионат мира сдвинули на зиму – летом в странах Персидского залива невозможно играть из-за жары. На турнир отобрались 32 сильнейшие сборные каждого континента. Их поделили на 8 групп по 4 команды. В группе соперники встречаются друг с другом, а две лучшие сборные из каждой группы проходят в следующий раунд.

После этого команды выходят в плей-офф – и там играют на выбывание. Проиграл – вылетел. Чтобы выйти в финал, нужно пройти три стадии – 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала.

Россия будет?

Нет, ФИФА исключила нашу сборную из отборочных матчей, сославшись на политическую обстановку.

Кто с кем играет в группах?

А как они туда вышли и почему из Европы команд больше, а из Африки – меньше?

На чемпионатах мира есть квота для каждой конфедерации (а конфедерации представляют части света): УЕФА – Европа, КОНМЕБОЛ – Южная Америка, АФК – Азия, КОНКАКАФ – Северная Америка, КАФ – Африка, ОФК – Океания. И один слот – для хозяев ЧМ.

Каждая конфедерация проводила свой отборочный турнир, по итогам которого определялось, кто поедет на ЧМ. Самая большая квота – у Европы (13), самая маленькая – у Океании (победитель проводил стыковой матч с представителем другой конфедерации и традиционно проиграл). Кстати, именно поэтому сборная Австралии играет в Азии, а не в Океании – чтобы было больше шансов пробиться на ЧМ.

Квоты определяет исполком ФИФА – и они не совсем объективны: например, африканские команды никогда не выходили даже в полуфинал ЧМ, но на турнире от Африки столько же сборных, сколько от Южной Америки. Такую схему ввели давно – для разнообразия и опираясь на статистику населения континентов.

Как именно считаются очки в группах?

Победа – 3 очка, ничья – 1 очко. При равенстве очков (а это вполне реально) учтут следующие критерии: разница мячей, забитые голы, количество очков в очном матче, количество побед, общее количество очков фэйр-плей (много желтых или красных карточек – плохо, мало – хорошо). Если и здесь все будет одинаково (это почти невозможно), тогда – жеребьевка.

Что будет, если матч закончится ничьей в плей-офф?

Матч продолжится: сначала 2 дополнительных тайма по 15 минут, а если и за эти полчаса не забьют, будет серия пенальти (удары с 11-метровой отметки).

А почему играют в Катаре? Это вообще где?

Катар – арабская страна в Персидском заливе, по размерам сопоставимая, например, с Кабардино-Балкарией (даже чуть меньше). Впервые в истории ЧМ пройдет в такой маленькой стране.

Катар получил ЧМ в 2010-м – тогда же, когда Россию назвали хозяйкой ЧМ-2018. Выбор стал скандальным: руководителей ФИФА подозревали в коррупции, многие члены исполнительного комитета (именно он выбирает хозяев) лишились своих постов. Даже тогдашний президент ФИФА (это один из главных футбольных органов) Зепп Блаттер перед тем, как потерять должность, признал, что катарские шейхи на политическом уровне воздействовали на руководителей европейских стран, чтобы те помогли отдать как можно больше голосов Катару.

Подготовка к чемпионату мира тоже была скандальной: Катар обвиняли в нарушении прав мигрантов, которые строили стадионы и другие объекты инфраструктуры. Некоторые сборные регулярно протестовали, но от бойкота все отказались.

За два дня до старта турнира тоже было шумно: ФИФА по просьбе Катара запретила продавать алкогольное пиво на стадионах. В обычное время его продают только в барах при крупных гостиницах, потому что в стране действуют строгие правила ислама: болельщикам, которые приедут на ЧМ, порекомендовали не демонстрировать чувства в общественных местах, не материться и проявить уважение к местной культуре.

Кто фаворит?

Традиционные фавориты – европейские и южноамериканские сборные, только они и выигрывали ЧМ. Тройка фаворитов по версии букмекерских компаний – Бразилия, Аргентина, Франция. Но не стоит забывать о Германии, Испании, Англии, Нидерландах и Бельгии – кто-то из них уже прошел пик, кто-то, наоборот, к нему возвращается. Ну а кто-то – Англия.

Можно чуть больше узнать про все сборные?

Пролистывайте этот пункт, если вам больше интересны другие основные вопросы: например, где покажут матчи или в каких формах сыграют команды.

Группа A

Катар. Дебютант, никогда не играл на ЧМ и вряд ли сыграл бы, если бы не принимал турнир. В сборной Катара нет больших звезд, все футболисты играют в местной лиге, но испытывают влияние испанского футбола – их тренирует Феликс Санчес Бас, работавший в академии «Барселоны», одной из лучших команд мира.

Эквадор. Эквадорцев хотели выгнать с ЧМ конкуренты по Южной Америке из-за подделки документов футболиста, но не получилось – отделались штрафом. Для небольшой страны выход на ЧМ уже успех – в XXI веке они сыграют на четвертом ЧМ из пяти (не ездили только в Россию).

Сенегал. Главная звезда сенегальцев Садьо Мане, затащивший ее на ЧМ, получил травму и пропустит турнир. Без него шансов на выход из группы точно намного меньше. Лидеры команды уже в возрасте, зато на посту главного тренера – Алиу Сиссе, который своим образом покорил всех на ЧМ в России.

Нидерланды. Сборная, которая может стать приятным сюрпризом. Голландцев не было на ЧМ в России, но в Катар их везет заслуженный тренер Луи ван Гал, в составе традиционно смесь опытных звезд и молодых звезд.

Группа B

Англия. Если смотреть только на крупные турниры, то молодая сборная Англии прогрессирует: добралась до финала Евро в прошлом году, а в 2018-м – до полуфинала ЧМ в России. Но в Лиге наций (в этот турнир превратили товарищеские матчи) англичане провалились, а тренера Гарета Саутгейта регулярно критикуют за оборонительный и скучный футбол. Что получится в Катаре – вопрос, который может стоить тренеру работы.

Иран. Сборная исламской республики приедет на ЧМ на фоне крупных протестов в стране, да еще и сыграет с политическими врагами – США и двумя британскими сборными. Кажется, больше будут говорить не об игре, а о том, поддержат ли игроки сборной протесты.

США. Американцы уверенно прошли отбор в Северной Америке, попали не в самую сложную группу и могут традиционно выйти в плей-офф. У США очень молодая сборная – только два игрока старше 30 лет, а сразу троим – меньше 20.

Уэльс. Звездный костяк валлийцев в деле еще с Евро-2016 – и его время потихоньку заканчивается. Для лидера Гарета Бэйла и компании этот ЧМ почти наверняка будет последним крупным турниром. А новых звезд у Уэльса не выросло.

Группа С

Аргентина. Наверное, последний шанс Лионеля Месси выиграть со сборной чемпионат мира. У Аргентины традиционно очень сильная атака, а вот в защите звезд поменьше. Аргентина – действующий победитель Кубка Америки, в 2014-м играла в финале ЧМ, где уступила Германии. Когда, если не сейчас?

Саудовская Аравия. Худшая по рейтингу сборная турнира, главная звезда которой – тренер. Харизматичный француз Эрве Ренар чем-то похож на персонажа «Игры престолов» Джейме Ланнистера, но есть одно отличие: он выигрывал Кубок Африки с Замбией, а Джейме – нет. Все аравийцы играют в местном чемпионате, больших свершений от них ждать не стоит.

Мексика. В составе снова оказался Гильермо Очоа, который раз в четыре года демонстрирует лучшие качества Буффона, Яшина, Нойера и других прекрасных вратарей, а потом снова превращается в среднего. Правда, ему уже 37, и не факт, что он будет основным, но в конкурентах (внимание!) 40-летний и 35-летний киперы. Кажется, это самая возрастная вратарская линия в истории турнира.

Польша. Добралась до ЧМ через стыковые матчи по упрощенной форме: после отмены матча с Россией пришлось побеждать только Швецию. Польша на чемпионатах мира в XXI веке ни разу не выходила из группы, а сейчас команда, которую тащит Роберт Левандовски (нападающий «Барселоны»), выглядит слабее, чем четыре года назад.

Группа D

Франция. Действующие чемпионы мира потеряли из-за травмы обладателя «Золотого мяча» (это главная индивидуальная награда в футболе) Карима Бензема, но у команды все равно хватает звезд: последите за будущим лучшим игроком планеты Килианом Мбаппе (он и сейчас в пятерке). У французов потрясающая атака, отличный подбор игроков и большое желание войти в клуб избранных, которые дважды подряд выигрывали ЧМ (в нем только Италия и Бразилия).

Австралия. Сборная с помощью любимого тренера сборной России Гуса Хиддинка (он не тренирует, но консультировал тренера Грэма Арнольда) пробилась на ЧМ через стыки с Перу и сыграет на пятом ЧМ подряд – достойная серия. Однако только в 2006-м австралийцы вышли из группы, а потом всегда тормозили в групповом этапе.

Дания. Одна из самых прогрессирующих сборных. На чемпионате Европы она дошла до полуфинала и заставила сочувствовать из-за сердечного приступа полузащитника Кристиана Эриксена. Датчане уверенно выиграли свою группу в квалификации ЧМ и вторыми по хронологии отобрались на турнир (не считая хозяев). А Эриксен снова здоров и ведет команду за собой.

Тунис. Арабской сборной не повезло с группой: Дания и Франция выглядят намного мощнее. Только четыре футболиста играют в топ-5 лиг, многие – вообще во вторых европейских дивизионах.

Группа E

Испания. После многолетнего доминирования и последующего провала испанцы потихоньку перезагружаются и снова врываются в число фаворитов. Сейчас это молодая команда без суперзвезд, но с парой опытных лидеров, которые еще помнят эпоху побед.

Коста-Рика. Отобралась на ЧМ последней, звезд нет, не считая вратаря французского «ПСЖ» Кейлора Наваса. Четыре года назад Коста-Рика не вышла из группы, а сейчас в соперниках Германия и Испания – кажется, шансов удивить почти нет.

Германия. Для немцев это первый турнир после эпохи Йоахима Лева, который тренировал команду с 2006 года. На посту главного теперь Ханси Флик, при нем суперуверенно прошли отбор на ЧМ (выиграли 7 матчей в группе с разницей мячей 29-2) и первыми отобрались в Катар, но в 2022-м все не так здорово: всего две победы в 8 матчах.

Япония. Незвездная, но работоспособная команда. Японцы в 2022 году проиграли всего дважды: Бразилии и Тунису. Они сыграют на седьмом ЧМ подряд, где чередуют вылеты в 1/8 финала и провалы в группе.

Группа F

Бельгия. Золотое поколение этой команды давно на слуху, но титулов по-прежнему нет, хотя команда уже несколько лет в тройке рейтинга ФИФА. Более того, бельгийские суперзвезды стареют, а новых так и не появилось: результат все еще делают Эден Азар из «Реала», Кевин де Брюйне из «Ман Сити» и Ромелу Лукаку из «Интера».

Канада. Да, не хоккейная, а футбольная! Для них это первый ЧМ с 1986 года и второй в истории. Правда, канадцам досталась сложная группа с Бельгией и Хорватией: это как если бы сборная Италии по хоккею попала в группу к России и, скажем, Швейцарии.

Марокко. Эту сборную на турнир вывел босниец Вахид Халилходжич (у него рекорд – выход на ЧМ с четырьмя разными сборными), но из-за конфликта с главной звездой команды Хакимом Зиешем его уволили. Интересная особенность – почти у всех игроков двойное гражданство.

Хорватия. Финалисту ЧМ-2018 будет сложно повторить тот успех. Смена поколений еще не закончена, во всех линиях в составе возрастные лидеры, для которых этот турнир точно станет последним. В составе хорватов играет один из немногих представителей чемпионата России – Деян Ловрен из петербургского «Зенита».

Группа G

Бразилия. Пятикратные чемпионы мира и главные фавориты турнира по версии букмекеров. Бразилия не проигрывает 15 матчей. Выбор игроков настолько обширен, что бразильцы могут позволить себе не взять на ЧМ звезду английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Зато по краям защиты – сплошь игроки старше 30 лет.

Сербия. Удивительно, но сербы постоянно пропускают чемпионаты Европы, куда легче отобраться, зато регулярно выступают на ЧМ. Это опытная команда, ее вписал в фавориты легендарный бразилец Кака. И да, сербы снова попали в группу к Швейцарии – прошлый матч закончился политической провокацией и скандалом, так что точно будет жарко.

Швейцария. Средняя, но сыгранная сборная, которая постепенно обновляет состав. На ЧМ ее везет бывший тренер московского «Спартака» Мурат Якин. В квалификации швейцарцы выбили мощных итальянцев, на прошлом Евро обыграли в плей-офф французов. Главная звезда – Ян Зоммер, лучший вратарь мира из тех, что не играют в топ-клубах.

Камерун. Сборная Камеруна регулярно приезжает на ЧМ, но с 1990-го не выходит из группы. Это крепкая команда без звезд, но с хорошим вратарем из топ-клуба (Андре Онана играет в миланском «Интере»), что необычно для африканской сборной. В девяти последних матчах у камерунцев всего две победы – одна из них вывела команду на ЧМ (в овертайме обыграли Алжир). А еще это самая «русская» команда ЧМ: в заявке есть гражданин России Гаэль Ондуа и игрок из нашего чемпионата Муми Нгамале.

Группа F

Португалия. Как и для Месси, этот ЧМ наверняка станет последним для Криштиану Роналду. И португальская звезда подходит к нему далеко не в лучшей форме, да еще и на фоне интервью, в котором он раскритиковал свой нынешний клуб – «Манчестер Юнайтед». Португальцы почти наверняка выйдут из группы, но вот до победы в турнире доберутся вряд ли.

Южная Корея. Известный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главную звезду сборной Кореи Сона Хын Мина символом корейского футбола – и он абсолютно прав. За корейцами стоит последить хотя бы из-за магии Сона.

Уругвай. У первого чемпиона мира проходит смена поколений. Да что говорить – впервые за 15 лет у уругвайцев новый главный тренер. Но звезды – присмотритесь к форвардам Луису Суаресу, Эдинсону Кавани и защитнику Диего Годину – блиставшие на чемпионате мира в ЮАР в 2010-м, все еще готовы творить и разрушать.

Гана. В отборе неожиданно обыграла более сильную Нигерию, но на ЧМ ей будет сложновато. Главные звезды – братья Айю, которым уже за 30 лет.

В чем играют сборные, как их различать?

На чемпионатах мира всегда много красивых форм – в этом году как технический спонсор (производитель) доминирует Nike. Все комплекты можно изучить в нашем обзоре.

Где смотреть матчи?

В России все матчи ЧМ-2022 покажет «Матч ТВ» и каналы холдинга – «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» и «Матч Премьер». Впервые футбола не будет ни на «Первом канале», ни на «России» – в последнее время эта большая тройка делила крупные турниры, но не сейчас.

Матч открытия, в котором сыграют Катар и Эквадор, покажет «Матч ТВ».

Сколько заработают команды?

Общий призовой фонд – 440 миллионов долларов. Команды автоматически получают по 2,5 млн в качестве бонуса за выход на ЧМ. Дальше призовые будут зависеть от стадии вылета.

16 команд, вылетевших после группового этапа, получат по 8 миллионов. 8 проигравших в 1/8 финала – по 12 миллионов, 4 проигравших в четвертьфинале – по 16 миллионов. Поскольку на ЧМ есть матч за третье место, призовые финальной четверки будут выглядеть так: 22 млн – четвертое место, 26 млн – третье, 32 млн – второе, 45 млн – первое.

Получается, что максимальная сумма, которую заработает победитель, – 47,5 миллиона. Это больше, чем на ЧМ-2018 – там чемпион заработал 38 миллионов.

Говорят, судейство теперь справедливее. За счет чего?

В футболе вот уже несколько лет действует система ВАР (видеоассистент рефери). Видеосудьи (сидят у мониторов в специальном центре) просматривают каждый важный момент (голы, пенальти, удаления) на случай ошибки судьи в поле. Важно: ВАР может только посоветовать главному – решение он все равно принимает сам.

С этого года в некоторых турнирах, в том числе и на ЧМ, применяют полуавтоматическую систему определения офсайда – благодаря компьютерными технологиям строится проекция, и видеоассистентам нужно просто подтвердить решение компьютера, посмотрев на экран.

А еще с недавних пор можно делать пять замен, а не три (есть еще и шестая замена – ей можно воспользоваться, если игрока заменили из-за сотрясения мозга). Правило пяти замен ввели еще в коронавирусный сезон, но оно так понравилось футбольному миру, что его ввели на постоянной основе.

Комментатор говорит слова «латераль», «инсайд», «полуфланг», xG. Это какое-то заклинание?

Вы точно услышите непонятные термины. Вот расшифровка тех, что встречаются наиболее часто.

Латераль – это крайний защитник (левый или правый), который активно подключается к атаке и/или закрывает весь фланг от штрафной до штрафной.

Инсайд – игрок, который действует между центром поля и флангом (это пространство как раз называется полуфлангом). Впрочем, как писал тактический автор Sports.ru Вадим Лукомский еще несколько лет назад, позиции инсайда не существует уже тысячу лет. Так что если вы слышите этот термин от комментатора, он просто не шарит.

xG (произносится как «иксджи») – это ожидаемые голы, сокращение от английского expected goals. Одна из целей метрики: понять, насколько итоговый счет отображает происходящее на поле. Периодически команда, которая играла хуже и создавала меньше опасных моментов, побеждает.

Если совсем просто, xG – ценность удара. Чем выгоднее позиция, тем ценнее удар и тем выше у него xG. Для близкого удара xG будет намного выше, чем для удара с 40 метров. По итогам матча xG каждого удара суммируются. Если эта сумма больше количества реальных голов, то команде не повезло, она могла забить больше. Если меньше – наоборот.

Фото: REUTERS/John Sibley, Ritzau Scanpix, Hannah Mckay, Niharika Kulkarni, Suhaib Salem; Gettyimages.ru/Clive Rose, David Berding, Dean Mouhtaropoulos, Chung Sung-Jun, Alberto Valdez