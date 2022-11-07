Дикий, дикий запад
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В Европе есть случаи, когда команды из одной страны играют в чемпионатах другой. Как это работает?

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премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Дерри Сити Дерри Сити
Кардифф Сити Кардифф Сити
Д2 Испания Д2 Испания
Вадуц Вадуц
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Монако Монако
высшая лига Андорра высшая лига Андорра
Андорра Андорра
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Российские чиновники все активнее говорят про то, что включение крымских клубов в ФНЛ (первый и второй дивизион) – лишь вопрос времени. Мы уже разбирали, что ждет российский футбол в случае вступления крымских команд в РФС – забвение и длительный бан. 

УЕФА считает Крым территорией Украины (да, это противоречит конституции РФ), поэтому для выступления в российской футбольной системе крымским клубам нужно получить разрешение Украинской ассоциации футбола, а это нереально, особенно в нынешних обстоятельствах. Однако в Европе немало случаев, когда команда из одной страны играет в чемпионате другой. Возможно, тут есть лазейка?

Единой системы и схемы нет – кто-то участвует в чемпионате другой страны из-за желания играть с сильнейшими, кто-то – по географическим причинам, кто-то начал играть в другой лиге еще до создания собственной, ну а кого-то вынудили на переезд политические причины.

Важно, что во всех случаях движение одобрял УЕФА – без этого ничего не получится (например, мы рассказывали про Северный Кипр).

Вот примеры тех, у кого все получилось.

«Вадуц», Лихтенштейн/Швейцария

В УЕФА 55 национальных ассоциаций – и только у одной нет собственного чемпионата страны. Речь про Лихтенштейн – шестую самую маленькую страну в мире. 

Вы наверняка слышали про историю «Вадуца» – клуб из Лихтенштейна в этом сезоне впервые пробился в группу еврокубка: да, Лиги конференций, но все же. Большое событие для карликовой страны. Но ситуация «Вадуца» немного отличается от ситуации других клубов.

На территории княжества зарегистрировано всего 7 футбольных команд, поэтому футбольная ассоциация не может провести полноценный чемпионат. Из-за этого клубы стали частью швейцарской футбольной системы в качестве «гостевых участников».

Тот же «Вадуц» в XXI веке целых 5 сезонов играл в швейцарской Суперлиге, последний раз – в сезоне-2020/21. Но в основном обитает во втором по уровню дивизионе. Ежегодно клуб платит Швейцарскому футбольному союзу около 170 тысяч евро. Теоретически «Вадуц» даже может стать чемпионом Швейцарии, но занять место швейцарского клуба в еврокубках не получится – они не входят в квоту, потому что участвуют в отдельном соревновании внутри страны. 

Как же «Вадуц» пробивается в еврокубки? Лихтенштейн проводит собственный Кубок, победитель которого получает единственную путевку. 

Раньше победа в Кубке Лихтенштейна отправляла команду в квалификацию Лиги Европы, сейчас – в квалификацию Лиги Конференций. Из-за того, что у Лихтенштейна низкий клубный рейтинг УЕФА, у команды только один шанс попасть в Лигу чемпионов: поочередно выиграть Лигу Конференций и Лигу Европы. Но раньше не было и его – ведь за победу в ЛЕ дают путевку в ЛЧ совсем недавно.

«Монако», Монако/Франция

В отличие от «Вадуца» и прочих лихтенштейнских клубов, которые выступают в Швейцарии на правах «гостевых участников», другие клубы-мигранты полноценно участвуют в турнирах соседей как часть местной футбольной системы.

Самый мощный пример – «Монако». Клуб из маленького княжества на побережье Средиземноморья – единственный профессиональный в стране. В Монако есть собственная футбольная федерация, которая, впрочем, не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА. Да и основана она только в 2000 году, а вот «Монако» появился аж в 1919-м и всегда был частью французской футбольной системы.

У Монако всегда были тесные отношения с Францией, да и сейчас карликовое государство не входит в Евросоюз и Шенгенское соглашение, однако благодаря таможенному союзу с Францией пользуется всеми благами ЕС. Именно поэтому «Монако» – часть французской футбольной системы.

«Андорра», Андорра/Испания

«Андорра» – старейший клуб карликового государства, он был основан в 1942 году и сразу примкнул к Каталонской федерации футбола (чемпионат Андорры появился только через 52 года).

Сейчас «Андорра» переживает лучшие времена в своей истории – клуб впервые вышел в Сегунду и планирует построить шеститысячный стадион (инвестиции оцениваются в 26 млн евро). Эта арена станет самой крупной на территории Андорры – сейчас клуб играет на трехтысячном «Эстади Насьональ», лучшей арене страны.

Все это связано с инвестициями Жерара Пике и его компании Kosmos. Он купил клуб в 2018-м, привел инвесторов и двинулся вверх. Конечная цель – еврокубки, и там «Андорра» будет представлять все-таки Испанию (как футбольную ассоциацию), но играть все равно сможет в Андорре – прекрасная реклама для карликового государства.

Правда, андоррским футболистам это не особо помогает – в составе «Андорры» нет ни одного футболиста из этой страны. Есть 20-летний форвард Берто Росас, но он катается по арендам.

«Сан-Марино», Сан-Марино/Италия

Клуб из одноименной страны вполне мог бы играть в домашнем чемпионате, но его специально создали еще в 1960-м, чтобы сан-маринские футболисты получили практику в низших итальянских лигах. Ведь это единственный профессиональный клуб в стране, потому что сан-маринский чемпионат любительский. В 1980-х «Сан-Марино» выходил в Серию D, а в 1990-м поднялся до Серии С2. Но выше никогда не забирался.

В 2019-м «Сан-Марино» объединили с итальянской «Каттоликой». Пару лет команда жила именно под этим названием, причем играла за пределами Сан-Марино, недалеко от Римини. Однако руководство и юридический адрес остались именно в карликовом государстве. В 2021-м клубу вернули историческое название и дислокацию в Сан-Марино. Но изначальная идея с игровой практикой для сан-маринцев уже давно потерпела крушение: хоть состав и молодой (только четыре человека из заявки старше 25 лет), но сан-маринских футболистов здесь только четверо.

Как и «Монако» с «Андоррой», в случае выхода в еврокубки «Сан-Марино» будет представлять не страну происхождения, а футбольную ассоциацию, в чьей лиге играет – Италию.

«Кардифф» и «Суонси», Уэльс/Англия

Несмотря на то, что Великобритания в политическом понимании – целостное государство, исторически сложилось, что в ФИФА каждое государственное образование в составе Соединенного Королевства представлено отдельно. Для их описания используется термин home nations – с английского можно вольно перевести как «страны-родоначальники».

Дело в том, что еще в конце XIX века Англия, Шотландия, Уэльс и тогда еще единая Ирландия организовали собственный чемпионат – в российской традиции его принято называть Домашним чемпионатом. Британские сборные ежегодно встречались и разыгрывали этот трофей. Собственно, он проводился до 1984 года, просто в 1950-м Ирландию заменила Северная Ирландия.

Поэтому с точки зрения ФИФА Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия рассматриваются как независимые ассоциации, переходы между которыми в футболе воспринимаются международными. Но это все не мешает клубам из разных частей Великобритании играть в системе футбольных лиг другой ассоциации. Конечно, чаще всего они выбирают «переезд» в Англию.

Пожалуй, два самых известных представителя Уэльса – в Англии: «Кардифф» и «Суонси». Команда из Кардиффа – единственная не из Англии, которая выигрывала Кубок Англии (в 1927 году), более того, в 1923-м «Кардифф» только по разнице мячей уступил чемпионство «Хаддерсфилду». Не хватило всего двух (!) голов для титула. Более того, последний матч «Кардифф» не выиграл – закончили 0:0, а лучший бомбардир команды Лин Дэвис не забил пенальти. Еще пару раз столичный клуб забирался в топ-6 Первого дивизиона.

«Суонси» тоже вошел в историю: в 2013-м выиграл Кубок лиги. Обе команды представляли Англию в еврокубках – «Суонси» играл в Лиге Европы, а «Кардифф» – в Кубке обладателей кубков за 45 лет до этого. Они же – единственные участники английских профессиональных лиг (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2), представляющие другую ассоциацию. Существует еще несколько валлийских клубов в английской футбольной системе, но они никогда не добивались значительных успехов («Ньюпорт Каунти», «Рексем», «Колвин Бэй», «Мертир Таун»).

Такие плотные связи по обмену существуют только между Уэльсом и Англией – в первую очередь из-за географической близости. Есть и несколько английских команд в валлийской системе лиг, но даже в Уэльсе они в низших дивизионах. Это клубы из графства Шропшир, которое граничит с Уэльсом. Кстати, самый титулованный валлийский клуб – «Нью-Сэйнтс» – базируется в городке Освестри именно в этом английском графстве. Но юридически он зарегистрирован в Уэльсе. Такие вот запутанные отношения.

«Дерри Сити», Северная Ирландия/Ирландия

Самый тяжелый пример в этом списке – «Дерри Сити». Католический клуб после объявления Ирландией независимости в 1949 году остался играть на Севере, где базируется и сейчас – в городе Дерри (или Лондондерри, как его называют лоялисты).

Когда в 1960-х в Северной Ирландии начались религиозные конфликты и беспорядки, именно Дерри стал эпицентром событий. Матчи с участием «Дерри Сити» регулярно переносились или откладывались из-за отсутствия гарантий безопасности.

В начале 70-х, когда конфликт обострился, протестанские команды начали отказываться приезжать в Дерри – клубу приходилось проводить домашние матчи в 50 километрах от города, а иногда вообще в Белфасте. А после кровавого воскресенья 30 января 1972 года, когда британские солдаты расстреляли демонстрацию католиков в Дерри, клуб был вынужден выйти из состава североирландской футбольной лиги и ушел на любительский уровень.

«Дерри» пытался вернуться в североирландский футбол, но их заявку отклоняли каждый год. Только спустя десять лет проблему урегулировали – клуб после долгих переговоров вступил в североирландскую лигу, но лишь для того, чтобы получить профессиональный статус и уехать в чемпионат Ирландии. Все это произошло с одобрения как футбольных ассоциаций Ирландии и Северной Ирландии, так и УЕФА.

«Дерри Сити» проводит матчи там же, где и всегда – в Дерри, в Северной Ирландии. Но в соперниках у него команды из другой Ирландии, католической. И в еврокубках он представляет именно эту Ирландию – с Северной Ирландией «Дерри» связывает только географическая принадлежность.

На юге «Дерри» быстро стал своим – это один из самых титулованных ирландских клубов, двукратный чемпион Ирландии, пятикратный обладатель Кубка Ирландии и 11-кратный обладатель Кубка лиги.

Крымские клубы могут включить в ФНЛ. Что нового? Какими могут быть последствия?

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский; Gettyimages.ru/Scott Heavey, Jeff J Mitchell; globallookpress.com/Panoramic; Facebook/VictorSanMarinoOfficialfcandorrafcvaduz

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