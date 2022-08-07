Дикий, дикий запад
Блог

ФНЛ больше нет, но лучшая лига мира – навсегда с нами. Фурсенко и Толстых ссорились перед ее созданием

Вторая лига Вторая лига
Сергей Фурсенко Сергей Фурсенко
Николай Толстых Николай Толстых
Первая лига Первая лига
РФС РФС
Футбол Футбол

Как возник любимый турнир.

Этим летом РФС неожиданно переименовал ФНЛ в Первую лигу, вернув турниру историческое название. Реформа коснулась и ФНЛ-2 – теперь это снова Вторая лига. 

Решение приняли лишь за неделю до старта сезона-2022/23. Кажется, даже лига была не совсем готова (кстати, организация сохранила название ФНЛ, изменился только нейминг турниров). Например, логотип второй лиги существует в варианте с шестиугольником, но перед трансляциями его показывают в ромбе.

ФНЛ прожила 11 с половиной лет. Вспоминаем, как возник легендарный турнир.

Сначала ФНЛ должна была называться НФЛ (да-да, прямо как лига по американскому футболу)

В 2010-м Сергея Фурсенко избрали президентом РФС. В историю Фурсенко вошел как один из главных реформаторов российского футбола: инициировал переход на систему «осень-весна» и изменил первый и второй дивизионы.

Реформа первой и второй лиг получилась скандальной. Из-за желания перейти на «осень-весну» Фурсенко конфликтовал с президентом ПФЛ Николаем Толстых. Мнение Толстых нельзя было не учитывать, ведь до 2011-го именно ПФЛ отвечала за организацию соревнований в низших лигах. 

«Мне бы не хотелось говорить о происходящем как о конфликте, тем более о личном, – говорил Толстых «СЭ». – По сути, российский футбол – семья, а в семье очень важно выслушать позицию всех ее членов, понять их и принять правильное решение. ПФЛ осознает свое место в российской футбольной иерархии и признает главенство РФС. Вместе с тем нам хотелось бы, чтобы вышестоящее руководство прислушивалось к позиции лиги и уважало ее. 

Самое главное, чтобы важнейшие для нашего футбола решения были взвешенными и опирались на мнение участников футбольного процесса. В нынешних реалиях переход на систему «осень-весна», на наш взгляд, к таким решениям не относится. В том числе и потому, что отсутствует четкая программа действий. Никто не знает, как именно надо осуществлять реформы и за счет чего их финансировать. А представленные разработчиками перехода планы не убеждают. 

Возможно, президенту РФС удалось бы убедить клубы и лигу в своей правоте, снять напряженность. Мы выступаем за конструктивный подход, за консолидацию вокруг РФС и ПФЛ усилий всех, кто может реально помочь российскому футболу».

В конце 2010-го ПФЛ даже написала открытое письмо Дмитрия Медведеву и Владимиру Путину, в котором обвиняла РФС в игнорировании ее интересов: «Принятое в угоду интересам узкой группы лиц, решение [о переходе на «осень-весна»] ставит под угрозу не только перспективы развития, но и сам факт существования футбольных клубов и их детско-юношеских школ в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации, прежде всего в районах Сибири, Дальнего Востока и Урала. Полностью игнорируются и интересы миллионов болельщиков, которые при новой системе будут мерзнуть на трибунах поздней осенью и ранней весной, но при этом лишатся возможности посещать футбольные матчи с середины мая до середины июля».

Реакция Фурсенко была ожидаемой: он обвинил ПФЛ в неконструктивности и нежелании развиваться. После этого РФС досрочно расторг контракт на организацию соревнований с ПФЛ.

«ПФЛ только собирала деньги с клубов и, по сути, больше ничего не делала. Ни одного рекламодателя не было привлечено за все время ее существования. У руководства первого дивизиона, к сожалению, сложилась такая традиция – критиковать. Мы же в РФС говорим о конструктивных вещах. Не вижу никаких сложностей, связанных с переходом на систему «осень-весна». На самом деле мы просто хотим узаконить календарь, по которому и так играем в те сезоны, когда проводится чемпионат мира или Европы. 

Если вы внимательно изучите основные материалы по переходу, то увидите, что с декабря по февраль никто играть не собирается. Руководство ПФЛ выбрало такую тактику – рассказывать о том, чего не будет, извращать факты. Я не хочу пикироваться с ними. Это бессмысленно. Я знаю: все, что мы делаем, делается во благо футбола. По оценкам вице-президента РФС Сергея Капкова, который глубоко вник в механизмы первой лиги, там до 40% договорных матчей. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, у меня нет подтверждающих цифр. Но я абсолютно точно знаю, что в первой лиге не все в порядке», – объяснял Фурсенко.

Через неделю после открытого письма ПФЛ Фурсенко заявил, что устав лиги не соответствует российскому законодательству, поэтому продлить контракт с ними невозможно – и дело вовсе не в какой-то мести. Именно после этого стороны окончательно разошлись.

Немного позже РФС на совместной встрече с представителями клубов первого дивизиона создал новую структуру. Интересно, что сначала ее называли Национальной футбольной лигой (НФЛ – прямо как главная лига по американскому футболу). 

Даже во время презентации лиги Фурсенко говорил именно НФЛ: «Сегодня приняли решение о создании Национальной футбольной лиги. Туда вошли 20 клубов первого дивизиона. Решение было принято единогласно при двух отсутствующих, но и они заявили о своем желании участвовать.

Чем ПФЛ будет отличаться от НФЛ? Практически ничем. C другой стороны, лига будет состоять из 20 команд, и решения они будут принимать только во благо себя, а не лиги. Важна и коммерческая составляющая. Уже сейчас есть спонсоры, которые будут нас поддерживать».

В итоге лигу все же назвали ФНЛ – видимо, чтобы избежать параллелей и претензий от уже существующей НФЛ.

ФНЛ научилась смеяться над собой и полюбила слоган «Лучшая лига мира»

Клубы первого дивизиона, которые изначально поддерживали Толстых, почти с таким же единодушием согласились с решением Фурсенко. «У многих неприязнь была вызвана обидой: мол, президент РФС не хочет нас услышать. Так вот теперь он пришел, его услышали, задали вопросы. Фурсенко много раз повторял: «Если вопросы есть, не стесняйтесь, задавайте!» Вопросы были, как были и конкретные ответы. Президент все сомнения развеял», – говорил тогдашний босс брянского «Динамо» Евгений Калакуцкий (он с самого начала поддерживал «осень-весну» и Фурсенко).

Новая лига собралась буквально за три месяца – к переходному сезону-2011/12. В марте 2011-го матчи первого дивизиона стали проводить под брендом ФНЛ.

Проведением второй лиги на ближайшие два года занялся сам РФС – ФНЛ создали исключительно для первого дивизиона. Вскоре после ухода Фурсенко из РФС (подал в отставку после провального Евро-2012) президентом стал Николай Толстых. Он не разогнал ФНЛ, а вернул ПФЛ только вторую лигу. Такая схема просуществовала до лета 2021-го.

ФНЛ стала брендом – во многом благодаря паблику ВГИК. Там регулярно постили видео с крутыми голами с ироничной подписью «Лучшая лига мира». 

Вряд ли кто-то предполагал, что этот мем станет официальным слоганом ФНЛ, но в 2019-м лига начала его использовать. Некоторые клубы забирали его в соцсети, а на стадионе владивостокского «Луча» даже был баннер.

В последние годы ФНЛ окончательно приватизировала слоган, научилась иронизировать над собой и не стеснялась использовать его даже на официальном сайте. Про статус ФНЛ шутили и футболисты. Например, вот что ответил защитник Илья Гапонов, когда его спросили об уровне РПЛ и ФНЛ: «Вы сами знаете, что ФНЛ – это лучшая лига мира».

Совместно со ВГИКом ФНЛ учредила специальный приз «Гений месяца», который вручали не лучшему игроку месяца, а тому, кто сделал что-то максимально запоминающееся. Например, Дмитрию Тарасову, который играл за «Велес» и выдал фразу про «будущего беременного малыша».

Сейчас телеграм канал лиги называется «Мелбет – Первая лига | Все еще лучшая». 

Использование слогана логично, но переименование ФНЛ, которая стала мощным, пусть и ироничным брендом, до сих пор кажется странным. 

Телеграм-канал/твиттер Алфимова

«Про «Спартак» дед сказал: «Зачем болеть за говно? В Москве есть нормальный клуб». Молодые фанаты «Торпедо» – о том, как полюбить команду в ПФЛ/ФНЛ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные