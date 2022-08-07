ФНЛ больше нет, но лучшая лига мира – навсегда с нами. Фурсенко и Толстых ссорились перед ее созданием

Как возник любимый турнир.

Этим летом РФС неожиданно переименовал ФНЛ в Первую лигу, вернув турниру историческое название. Реформа коснулась и ФНЛ-2 – теперь это снова Вторая лига.

Решение приняли лишь за неделю до старта сезона-2022/23. Кажется, даже лига была не совсем готова (кстати, организация сохранила название ФНЛ, изменился только нейминг турниров). Например, логотип второй лиги существует в варианте с шестиугольником, но перед трансляциями его показывают в ромбе.

ФНЛ прожила 11 с половиной лет. Вспоминаем, как возник легендарный турнир.

Сначала ФНЛ должна была называться НФЛ (да-да, прямо как лига по американскому футболу)

В 2010-м Сергея Фурсенко избрали президентом РФС. В историю Фурсенко вошел как один из главных реформаторов российского футбола: инициировал переход на систему «осень-весна» и изменил первый и второй дивизионы.

Реформа первой и второй лиг получилась скандальной. Из-за желания перейти на «осень-весну» Фурсенко конфликтовал с президентом ПФЛ Николаем Толстых. Мнение Толстых нельзя было не учитывать, ведь до 2011-го именно ПФЛ отвечала за организацию соревнований в низших лигах.

«Мне бы не хотелось говорить о происходящем как о конфликте, тем более о личном, – говорил Толстых «СЭ». – По сути, российский футбол – семья, а в семье очень важно выслушать позицию всех ее членов, понять их и принять правильное решение. ПФЛ осознает свое место в российской футбольной иерархии и признает главенство РФС. Вместе с тем нам хотелось бы, чтобы вышестоящее руководство прислушивалось к позиции лиги и уважало ее.

Самое главное, чтобы важнейшие для нашего футбола решения были взвешенными и опирались на мнение участников футбольного процесса. В нынешних реалиях переход на систему «осень-весна», на наш взгляд, к таким решениям не относится. В том числе и потому, что отсутствует четкая программа действий. Никто не знает, как именно надо осуществлять реформы и за счет чего их финансировать. А представленные разработчиками перехода планы не убеждают.

Возможно, президенту РФС удалось бы убедить клубы и лигу в своей правоте, снять напряженность. Мы выступаем за конструктивный подход, за консолидацию вокруг РФС и ПФЛ усилий всех, кто может реально помочь российскому футболу».

В конце 2010-го ПФЛ даже написала открытое письмо Дмитрия Медведеву и Владимиру Путину, в котором обвиняла РФС в игнорировании ее интересов: «Принятое в угоду интересам узкой группы лиц, решение [о переходе на «осень-весна»] ставит под угрозу не только перспективы развития, но и сам факт существования футбольных клубов и их детско-юношеских школ в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации, прежде всего в районах Сибири, Дальнего Востока и Урала. Полностью игнорируются и интересы миллионов болельщиков, которые при новой системе будут мерзнуть на трибунах поздней осенью и ранней весной, но при этом лишатся возможности посещать футбольные матчи с середины мая до середины июля».

Реакция Фурсенко была ожидаемой: он обвинил ПФЛ в неконструктивности и нежелании развиваться. После этого РФС досрочно расторг контракт на организацию соревнований с ПФЛ.

«ПФЛ только собирала деньги с клубов и, по сути, больше ничего не делала. Ни одного рекламодателя не было привлечено за все время ее существования. У руководства первого дивизиона, к сожалению, сложилась такая традиция – критиковать. Мы же в РФС говорим о конструктивных вещах. Не вижу никаких сложностей, связанных с переходом на систему «осень-весна». На самом деле мы просто хотим узаконить календарь, по которому и так играем в те сезоны, когда проводится чемпионат мира или Европы.

Если вы внимательно изучите основные материалы по переходу, то увидите, что с декабря по февраль никто играть не собирается. Руководство ПФЛ выбрало такую тактику – рассказывать о том, чего не будет, извращать факты. Я не хочу пикироваться с ними. Это бессмысленно. Я знаю: все, что мы делаем, делается во благо футбола. По оценкам вице-президента РФС Сергея Капкова, который глубоко вник в механизмы первой лиги, там до 40% договорных матчей. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, у меня нет подтверждающих цифр. Но я абсолютно точно знаю, что в первой лиге не все в порядке», – объяснял Фурсенко.

Через неделю после открытого письма ПФЛ Фурсенко заявил, что устав лиги не соответствует российскому законодательству, поэтому продлить контракт с ними невозможно – и дело вовсе не в какой-то мести. Именно после этого стороны окончательно разошлись.

Немного позже РФС на совместной встрече с представителями клубов первого дивизиона создал новую структуру. Интересно, что сначала ее называли Национальной футбольной лигой (НФЛ – прямо как главная лига по американскому футболу).

Даже во время презентации лиги Фурсенко говорил именно НФЛ: «Сегодня приняли решение о создании Национальной футбольной лиги. Туда вошли 20 клубов первого дивизиона. Решение было принято единогласно при двух отсутствующих, но и они заявили о своем желании участвовать.

Чем ПФЛ будет отличаться от НФЛ? Практически ничем. C другой стороны, лига будет состоять из 20 команд, и решения они будут принимать только во благо себя, а не лиги. Важна и коммерческая составляющая. Уже сейчас есть спонсоры, которые будут нас поддерживать».

В итоге лигу все же назвали ФНЛ – видимо, чтобы избежать параллелей и претензий от уже существующей НФЛ.

ФНЛ научилась смеяться над собой и полюбила слоган «Лучшая лига мира»

Клубы первого дивизиона, которые изначально поддерживали Толстых, почти с таким же единодушием согласились с решением Фурсенко. «У многих неприязнь была вызвана обидой: мол, президент РФС не хочет нас услышать. Так вот теперь он пришел, его услышали, задали вопросы. Фурсенко много раз повторял: «Если вопросы есть, не стесняйтесь, задавайте!» Вопросы были, как были и конкретные ответы. Президент все сомнения развеял», – говорил тогдашний босс брянского «Динамо» Евгений Калакуцкий (он с самого начала поддерживал «осень-весну» и Фурсенко).

Новая лига собралась буквально за три месяца – к переходному сезону-2011/12. В марте 2011-го матчи первого дивизиона стали проводить под брендом ФНЛ.

Проведением второй лиги на ближайшие два года занялся сам РФС – ФНЛ создали исключительно для первого дивизиона. Вскоре после ухода Фурсенко из РФС (подал в отставку после провального Евро-2012) президентом стал Николай Толстых. Он не разогнал ФНЛ, а вернул ПФЛ только вторую лигу. Такая схема просуществовала до лета 2021-го.

ФНЛ стала брендом – во многом благодаря паблику ВГИК. Там регулярно постили видео с крутыми голами с ироничной подписью «Лучшая лига мира».

Вряд ли кто-то предполагал, что этот мем станет официальным слоганом ФНЛ, но в 2019-м лига начала его использовать. Некоторые клубы забирали его в соцсети, а на стадионе владивостокского «Луча» даже был баннер.

В последние годы ФНЛ окончательно приватизировала слоган, научилась иронизировать над собой и не стеснялась использовать его даже на официальном сайте. Про статус ФНЛ шутили и футболисты. Например, вот что ответил защитник Илья Гапонов, когда его спросили об уровне РПЛ и ФНЛ: «Вы сами знаете, что ФНЛ – это лучшая лига мира».

Совместно со ВГИКом ФНЛ учредила специальный приз «Гений месяца», который вручали не лучшему игроку месяца, а тому, кто сделал что-то максимально запоминающееся. Например, Дмитрию Тарасову, который играл за «Велес» и выдал фразу про «будущего беременного малыша».

Сейчас телеграм канал лиги называется «Мелбет – Первая лига | Все еще лучшая».

Использование слогана логично, но переименование ФНЛ, которая стала мощным, пусть и ироничным брендом, до сих пор кажется странным.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко