Уилшер закончил в 30 лет. Жесткая манера игры сломала его карьеру

Грустные итоги.

Джек Уилшер завершил карьеру в 30 лет. Англичанин, который в начале 2010-х подавал большие надежды, заглох в датском «Орхусе», где провел лишь 762 минуты за сезон. Без дела Уилшер не останется – скорее всего, возглавит одну из молодежных команд родного «Арсенала».

Вспоминаем главные моменты карьеры полузащитника и пытаемся разобраться, почему Джек так и не стал игроком экстра-класса.

В 19 лет Уилшер сыграл за «Арсенал» почти 4000 минут в сезоне – тогда умел делать на поле почти все

Уилшер дебютировал за взрослый «Арсенал», когда ему было 16 лет и 257 дней, – он стал самым молодым дебютантом в истории лондонского клуба, побив рекорд Сеска Фабрегаса. Арсен Венгер ценил талант Уилшера, но в начале следующего сезона отправил его в аренду в «Болтон», чтобы тот набрался игровой практики.

Сработало – в составе «Уондерерс» Джек регулярно выходил в основе и оформил свои первые голевые действия. Летом 2010 года после окончания аренды в «Болтоне» Уилшера впервые вызвали в сборную Англии.

Сезон-2010/11 19-летний англичанин начинал уже в статусе железного игрока стартового состава «Арсенала» – и это был лучший отрезок в его карьере.

Джек сыграл во всех турнирах почти 4000 минут – оформил 2+9 по «гол+пас» и стал одним из ключевых игроков «Арсенала». Набор умений Джека впечатлял – он умел разгонять атаки, обыгрывать, отдавать передачи на любые дистанции и бить из самых непредсказуемых позиций. Все это вылилось в роскошный перфоманс против «Барселоны» на «Эмирейтс» в 1/8 финала ЛЧ – тогда казалось, что англичанин успевал вообще везде.

Позже Венгер вспоминал: «Его игра против «Барсы» была особенной, так как этот клуб был лучшим в то время. Как игрок он был очень талантлив, никого не боялся. Именно поэтому мы позволили начать ему играть так рано».

Развитию Джека сильно мешали травмы и отчасти проблемы с дисциплиной

Уже летом 2011 года у Джека начались проблемы с лодыжкой. Из-за нескольких рецидивов полузащитник не провел в сезоне-2011/12 ни одного матча. В мае 2012 года Уилшер перенес операцию на колене, из-за которой пропустил Евро-2012, окончательно вернулся в строй лишь в конце сентября.

Следующие два года Джек провел на хорошем уровне – но рецидивы все равно беспокоили англичанина. Венгер объяснял высокую травматичность манерой его игры.

«Это правда – манера игры Уилшера увеличивает риск получения травмы. Но таков его стиль, и я думаю, ему не стоит от него отказываться. Взять мяч и идти вперед на соперника – в этом его игра. Месси делает то же самое в «Барселоне» и обходится без травм.

Стать успешным футболистом можно, только используя свои сильнейшие стороны. Именно в этом сила Джека. Разумеется, его будут усиленно опекать, но нельзя же сказать ему, чтобы он перестал играть в своей манере. Нужно играть так, как умеешь, и выражать себя таким образом.

В этом и есть смысл. Впрочем, я бы не хотел особенно много рассуждать на эту тему, чтобы не вызвать у него паранойю. Уилшер должен быть естественным и играть в свой футбол. А защищать его обязаны судьи», – рассуждал француз.

Мешали не только травмы, но и проблемы с дисциплиной. Еще в 2010 году Джека задерживали за участие в драке – в дальнейшем были регулярные загулы, конфликты с болельщиками и дисквалификации за неподобающее поведение на поле. Несколько раз папарацци ловили Уилшера курящим сигареты.

После аренды в «Борнмуте» Уилшер ожил в «Арсенале» – но оказался не нужен Эмери

Из-за очередной травмы колена сезон-2014/15 получился для Джека скомканным – лишь 1449 минут во всех турнирах. В августе 2015-го Уилшер получил травму голеностопа. Восстановление в очередной раз затянулось – англичанин вернулся на поле лишь в апреле 2016 года. И «Арсенал», и Джек понимали, что так продолжаться больше не может, и в начале сезона-2016/17 полузащитник ушел в аренду в «Борнмут».

Несмотря на то, что Уилшер опять сломался в конце сезона, период в «Борнмуте» получился неплохим – почти 2000 минут во всех турнирах и два ассиста. Сезон-2017/18 Джек снова провел в «Арсенале» – и в течение этого времени даже не получил ни одной травмы. Статистика полузащитника тоже вселяла позитив: почти 2800 минут во всех турнирах, два гола и семь ассистов. Венгер был доволен футболистом, но в конце сезона сам покинул «Арсенал» – а Унаи Эмери не нуждался в услугах Уилшера.

«Арсен никогда не давал советы напрямую, но много меня поддерживал и направлял в карьере. Самое большое, что он мне дал – я это отмечал уже кучу раз – вера в меня. Даже когда я надолго выбывал из-за травмы и потом возвращался, он по-прежнему выпускал меня на поле и верил, что я сыграю на уровне. Таким я его и помню – честным человеком. Я не хотел, чтобы Венгер уходил из клуба», – вспоминал позже Джек.

В «Вест Хэме» из-за травм не провел даже тысячи минут за два сезона, а после «Борнмута» задумался о завершении карьеры

На правах свободного агента Джек перешел в «Вест Хэм», за который болел в детстве. Там за два сезона не сыграл даже тысячи минут – снова страдал из-за голеностопа, а затем были проблемы с пахом. В итоге «Вест Хэм» сплавил проблемный актив в «Борнмут», который тогда уже играл в Чемпионшипе. Там проблем с травмами не было, но заиграть все равно не удалось.

В мае 2021-го Джек покинул «Борнмут», но отгонял мысли о завершении карьеры: «Я на 100 процентов уверен, что все еще могу играть в футбол. Меня не волнует, что говорят или пишут в соцсетях другие люди.

Если бы я считал, что не могу играть, то первым бы сказал: «Все, хватит, пора заняться чем-нибудь другим». Однако сейчас я думаю, что какие-то иностранные варианты могут мне подойти», – рассуждал Уилшер.

После слабой попытки реанимировать карьеру в «Орхусе» 30-летний игрок решил, что с него хватит.

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Незадолго до перехода в «Орхус» Уилшер дал интервью Okko. Беседовавшая с ним Анастасия Романовская признавалась, что сильнее всего в футболисте поражают грустные глаза и общее ощущение отчаяния: «Он очень приятный и вежливый, об этом говорили все в съемочной группе и другие журналисты. Хотя очевидно было до и после интервью, что это не то, чем он хотел бы заниматься в данный момент, что сам факт, что он не играет в футбол, а раздает пенсионные интервью – это его ранит».

Очень жаль, что Уилшер закончил таким образом.

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Shaun Botterill, Jamie McDonald, Clive Brunskill, Julian Finney, Catherine Ivill; кадр трансляции Okko Sport