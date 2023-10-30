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«Золотой мяч» должен умереть

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Роман Абрамов кричит на облако.

Вы тоже липните в этой смеси зевоты, усталости и раздражения, которую выделяет в медиаполе «Золотой мяч»? Вроде формальный ритуал есть, но внутри – пустота. Следить как бы надо, но следить не за чем.

Давайте обсудим, почему все так.

№1: Кто эти люди

Как France Football отбирает журналистов из разных стран для голосования? Ведь это ого какая тонкость – найти в каждой стране актуального и влиятельного эксперта.

Хм. Кажется, что отбирает не очень.

Раз. Великая история о персонаже с Коморских островов, чье имя оказалось несуществующим, а издание – давно закрытым.

Два. Не Коморы, а Англия. Вот как описывает ее представителя золотая голова Sports.ru Вадим Лукомский: «Генри Уинтер – король жанра «обзор со свистком». Суть таких текстов – на два стартовых абзаца красиво расписать главную эмоцию встречи, а потом описать последовательность хайлайтов. Репортеры, которые пишут в этом стиле, смотрят в ноутбук больше, чем на поле (необходимость сдавать материал сразу после свистка), и отвлекаются только на повторы значимых моментов».

Три. От США голосует главред издания SoccerAmerica (слышали о таком?) Пол Кеннеди – согласно его профилю, последние месяцы он писал только про МЛС и североамериканский футбол. По данным сервиса открытой аналитики сайтов SimilarWeb, у SoccerAmerica 85 тысяч визитов в месяц – хотя больше 50 лет истории.

Четыре. От России много лет голосует Константин Клещев, безусловно, легенда индустрии и наверняка хороший человек. Но что вы знаете о Клещеве сейчас? Где он работает? Какой последний его текст попадался в ленте?

Еще серия вопросов. Вы доверяете выбор лучшего игрока мира только журналистам? Вам полностью ясно, как отбираются эти журналисты? Вы хотя бы частично уверены, что все две сотни людей в этом списке действительно компетентны и современны?

Представьте такой мир: перед голосованием за лучшего игрока France Football каждый раз сначала объявляет список самих журналистов – почетно, официально, с золотой тесьмой. Список собирается так: редакция опрашивает представителей крупных медиа страны: «Как дела, ребята, кто у вас в индустрии в этом году делал самые важные и обсуждаемые материалы? А Нобель – это фамилия или имя?»

Относились бы журналисты к попаданию в такой список как к признанию заслуг за актуальную работу? Хотели бы попасть туда или удержаться там, оставаясь важными из года в год?

Доверяли ли бы вы списку, собранному и обновляемому таким образом, больше, чем действующему

№2: Авторитет самого France Football

Бренд. История. Величина. Тот самый.

Стоп. А что вообще такое France Football на конец 2023 года?

Мы в редакции Sports.ru задумались об этом и собрали текст. Ссылка на один абзац ниже, сейчас – кратчайшая выжимка.

France Football в последние годы – это: падение тиража, выход только в виде приложения к изданию L’Équipe, сокращение штата, остановленные соцсети, которые публикуют посты только о «Золотом мяче».

«Золотой мяч» вручает журнал, которого больше нет

Зная все это, вы еще считаете бренд France Football органичным распределению наград среди лучших и востребованных? Есть ли хоть одна причина, почему «Золотой мяч» по-прежнему вручает France Football, кроме выполняемых на автомате традиций? Разве не была бы премия авторитетнее, если бы ею занимался лидер рынка по качеству и актуальности – например, The Athletic?

№3: Что делать с самой системой голосования

Есть две вечные проблемы: 1. Как определить лучшего между форвардами, вратарями, защитниками, если все они выполняют разные функции? 2. По каким критериям выбирать лучших и почему этих критериев вообще нет?

Любой выбор лучшего футболиста однажды упрется в эти пункты. Нужны хоть какие-то ориентиры. Потому что выбор индивидуально лучшего в командной игре – это уже само по себе трудно.

Какое решение предлагает «Золотой мяч»? Абсолютно никакого.

Система «какие-то мужики выбирают просто по вкусу» появилась в 50-е и существует до сих пор. Только мужиков стало больше. За эти годы футбол оброс датчиками, камерами, продвинутой статистикой и другими примочками сложнее электронной почты с письмом: «Здравствуйте. Проголосуйте».

Без занудства и сложных реформ прикинем для примера: что, если бы система выбора была другой

Например, голосование – только один из критериев. Другие – это трофеи и/или голы, и/или количество матчей и тому подобное.

Представьте такое: Винисиус получает 20 баллов в голосовании и 2 балла за трофеи, а Родри получает только 12 баллов в голосовании, зато аж 8 баллов за трофеи – и они почти сравниваются. Прибавляем сюда какой-то бонус за частоту матчей – и они прямо сравниваются. И сразу интрига, споры, сенсация, мы трясем друг перед другом листами с числами, вырабатываем победные стратегии (например, ругаемся, во что выгоднее вложиться: прокачать медийность или выиграть пару лишних английских кубков) и до последнего лавируем между всеми этими нюансами, сладко зарываясь в них, как в отдельную игровую вселенную.

Например, голосование устроено сложнее. Условно: нельзя голосовать за своих, голос представителя Багамских островов не равен голосу представителя Швеции (зависит от обновленного и умного рейтинга ФИФА), а все голосующие получают пдфку с продвинутой статистикой по всяким xG и пробегам, чтобы осознавать: их внимание к кандидатам определяется не только цитируемостью и мемами.

Например, голосование учитывает разницу в позициях. Допустим, бонусные баллы начисляются не только за голы – в равной степени вознаграждаются и отборы, перехваты, отбитые удары, пасы из глубины и все вот это вот. Не знаю, как именно – но раз вы придумали Лигу конференций, то и это сможете.

Например, в голосовании участвуют не только журналисты, но еще тренеры сборных, президенты федераций, прошлые победители «Мяча», актеры сериала «Тед Лассо» и кто-то там еще. Так будет и больше голосов, и шире выборка, и глубже интрига, и влиятельнее статус.

И так далее. Десятки разных вариантов. Любая более живая и сложная схема, чем наскальная сегодняшняя.

И да: ни один подобный вариант не решит все сомнения, но точно сделает награду доказательнее, понятнее. И просто интереснее.

№4: Репутация «Золотого мяча» дискредитирована

France Football отдал премию ФИФА, вернул ее через шесть лет – и не внес ничего нового. Хотя после эпохи, где дуэль Месси и Роналду заняла 6 из 6 церемоний, перемены явно просились: люди теряли самодостаточность приза без вне конкретных личностей, задавали к организации все больше вопросов и просто злились.

Система голосования осталась допотопной квадратной механикой из времен черно-белого телевизора.

Еще раз – порция ядовитой критики для подытоживания. France Football потерял самостоятельность, упал в финансовый кризис, превратился в приложение к L’Equipe и фактически живет только ради организации «Золотого мяча». И все равно ничего с этим не делает: не доказывает авторитет голосующих, не отвечает на вопросы о проблематике голосования, не предлагает структурно новых решений (любимый прикол тут: ввести в прошлом году сокращение до 100 журналистов и сдвинуть дату вручения на месяц вперед, назвав это реформами). «Золотой мяч» просто живет на наследстве других поколений.

Последний гвоздь забит изнутри: даже в этих условиях France Football отменил «Золотой мяч»-2020 из-за коронавируса. Со странными аргументами – про чувство неполноценности у победителя такого года (что?) и недобитый сезон. Хотя все важные чемпионаты и еврокубки карантинного года доиграны. Кроме родного для журнала чемпионата Франции, откуда все равно не было реальных претендентов.

Раньше казалось, что падение интереса «Золотого мяча» связано с наскучивающим господством Месси и всего одного его конкурента. Но если перенести все главные проблемы: сомнительное голосование, слишком простая схема, игнорирование прогресса, отсутствие понятных критериев, низкий авторитет организаторов – на новые имена футболистов, то регресс останется тем же.

Все это какая-то архаика. «Золотой мяч» растеряет внимание и погибнет.

Пусть. На его месте обязательно появится другая премия.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Clive Brunskill; eastnews.ru/AFP PHOTO / FRANCK FIFE

33 комментария

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Agent Smith
Золотой мяч как Оскар. Все критикуют, но все равно интересуются⚽️
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Квадратное личико
Статьи на главной спортса, когда ЗМ выигрывает Бензема:
Бензема заслужил свои награды
Как же я рад за Карима

Статьи на главной спортса, когда ЗМ выигрывает Месси:
"Золотой мяч" должен умереть
"Золотой мяч" вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?

Самый непредвзятый спортивный сайт в мире 😢
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Антиглор17
Решил на заголовке хайпануть, а по сути... Небольшая реформа и еще 100 лет проживет ЗМ.
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John Wind
Ну не знаю, если бы Золотой мяч был такой ненужный, то почему все кричат "Золотой мяч тому-то", "Нет, этому!"? Почему тогда такое внимание к церемонии и самой награде?
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Андрей Игумнов
да , зато мы то , русские журналисты, точно разбираемся в футболе. до сих пор перед глазами пример, когда клещев ( могу перепутать фамилию), который голосует от россии , приводил свой аргумент в пользу роналду в 21 году тем, что слишком поздно начинались матчи кубка америки, поэтому он смотрел только хайлайты финала.
мы точно не туземцы и кто гарантирует, что другие люди не будут с изюминкой, даже среди ведущих футбольных стран
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ormonhan
вот это заголовок!
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Arty Novikoff
Истеричный заголовок и наброс на пустом месте. Всё ради кликов родимых.

Так можно написать про абсолютно любую премию в спорте/искусстве/науке, где люди принимают субъективное решение по поводу того, "кто лучший".
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humanswarrior5
А ничего, что есть премии Фифа и Уефа? Другие награды уже созданы. Золотой мяч именно остался как престижное наследние и традиция. На нем мир персональных футбольных трофеев не заканчивается.
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VERBLYUD
Каждый второй 🤡 делает посты на спортсе...
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Сергей
Ромео должен умереть
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Vićtor Diaź
Роман Абрамов должен закончить с журналистикой
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Baggio79
Все вопросы автора бессмысленны до тех пор, пока он этими вопросами публично задается. Вот когда о вручении Золотого мяча вообще перестанут говорить, тогда и будут получены ответы на вопросы: кто все эти люди, определяющие обладателя ЗМ, какое издание и по каким критериям выбирает победителя?
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Potapson
Отдайте же наконец Золотой мяч Sports.ru!
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JIEOMEC
Ответ Квадратное личико
Статьи на главной спортса, когда ЗМ выигрывает Бензема: Бензема заслужил свои награды Как же я рад за Карима Статьи на главной спортса, когда ЗМ выигрывает Месси: "Золотой мяч" должен умереть "Золотой мяч" вручают победителю ЧМ. Миф или реальность? Самый непредвзятый спортивный сайт в мире 😢
а что было бы если спартак выиграл.... я даже и не знаю что было бы на главной
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Тухель
Ответ Agent Smith
Золотой мяч как Оскар. Все критикуют, но все равно интересуются⚽️
Люблю когда применяют слово все для небольшой группы людей. Большинству людей в мире не то что на ЗМ наплевать, но даже на футбол в принципе. А про Оскар у которого рейтинги каждый год падают я вообще молчу. Условно я без интернета не скажу какой фильм выиграл лучший фильм в 2015, какой режиссер стал лучшим в 2017 или даже кого признали лучшим актером в 2022 году. Оскар в моём инфополе мелькает, но для меня это полностью бесполезная информация и если футбол я люблю и кто выиграл ЗМ в 2015, в 2017 и в 2022 я назову, то про Оскар без понятия. А есть люди которым интересно кино, но не интересен футбол, а есть люди которым и на то и на то наплевать.
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Glyb Aleksey
что умереть то сразу? Идея отличная, одно из ежегодных центральных событий в мире футбола. Да, что-то изменилось или устарело. Вопрос не в том, чтобы убить приз, а в том, чтобы модернизировать критерии выбора, не более.
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Блуждающий странник
Классические байки о старом с кликбейтным заголовком. Такое ощущение, что писал ребенок. "Мне плевать на золотой мяч, авторитет упал, репутация дискредитирована". Дискредитирована кем? Романом Абрамовым? И настолько плевать, что выкачу тонну текста. ЗМ как был так и останется событием, за которым наблюдает весь мир

Автор, а кто ты на фоне Константина Клещева? Клещева знаю, а Абрамова нет. С чего вдруг голосовать должен такой же Абрамов-ноунейм, а не гуру своего дела

Рациональное зерно при этом есть, видоизменить голосование или награду можно, но в остальном поток сознания обиженного на церемонию ребенка. То ли фанат Левандовски то ли ещё в чем дело, сложно понять. В любом случае награда лучшему игроку это не награда лучшему бомбардиру, при конкуренции споры будут всегда

ПС самое смешное когда "элита" считает, что голос условного шведа должен котироваться выше чем голос журналиста с Багамских Островов. Это с какого перепугу? Чем вообще российские журналисты и в частности Роман Абрамов лучше такого же журналиста с островов? И сделай так как говорят "гуру" голос российского журналиста будет ниже котироваться чем голос шведа. Этот же Роман Абрамов после выкатит историю "золотой мяч должен умереть" )
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Altim
Ахахахаха почему такие статьи выходят только когда Месси получает мяч? ))))))
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JURAVLI
Ответ Квадратное личико
Статьи на главной спортса, когда ЗМ выигрывает Бензема: Бензема заслужил свои награды Как же я рад за Карима Статьи на главной спортса, когда ЗМ выигрывает Месси: "Золотой мяч" должен умереть "Золотой мяч" вручают победителю ЧМ. Миф или реальность? Самый непредвзятый спортивный сайт в мире 😢
Да ладно золотой мяч, на главной спортса была статья о "дуге Роналду". Тут администрация и модераторы своих предпочтений никогда не скрывали.
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Best game on Earth
Золотой мяч: отдаться Месси и умереть.
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ArnoNeputevy
О Клещёве что знаю? Что его фамилия - от слова "клещ".
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Терминатор Айлбибекович
Роман это диагноз
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Мистер Уайт
Золотой мяч: "Опять зима. Ночами я живу, а днём хочу умереть".
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GibsonFlyingV
В номинации лучшего игрока все равно будут доминировать футболисты атакующего плана,с этим ничего не поделаешь,кто больше на слуху,тот и лучший. Может Родри системообразующий игрок,а Холланд лишь замыкатель,все равно все будут голосовать за Холланда,потому что о нем говорят на каждом углу.
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Francuz91
Тот случай когда комментарии будут намного интереснее статьи
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