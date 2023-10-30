«Золотой мяч» должен умереть

Роман Абрамов кричит на облако.

Вы тоже липните в этой смеси зевоты, усталости и раздражения, которую выделяет в медиаполе «Золотой мяч»? Вроде формальный ритуал есть, но внутри – пустота. Следить как бы надо, но следить не за чем.

Давайте обсудим, почему все так.

№1: Кто эти люди

Как France Football отбирает журналистов из разных стран для голосования? Ведь это ого какая тонкость – найти в каждой стране актуального и влиятельного эксперта.

Хм. Кажется, что отбирает не очень.

Раз. Великая история о персонаже с Коморских островов, чье имя оказалось несуществующим, а издание – давно закрытым.

Два. Не Коморы, а Англия. Вот как описывает ее представителя золотая голова Sports.ru Вадим Лукомский: «Генри Уинтер – король жанра «обзор со свистком». Суть таких текстов – на два стартовых абзаца красиво расписать главную эмоцию встречи, а потом описать последовательность хайлайтов. Репортеры, которые пишут в этом стиле, смотрят в ноутбук больше, чем на поле (необходимость сдавать материал сразу после свистка), и отвлекаются только на повторы значимых моментов».

Три. От США голосует главред издания SoccerAmerica (слышали о таком?) Пол Кеннеди – согласно его профилю, последние месяцы он писал только про МЛС и североамериканский футбол. По данным сервиса открытой аналитики сайтов SimilarWeb, у SoccerAmerica 85 тысяч визитов в месяц – хотя больше 50 лет истории.

Четыре. От России много лет голосует Константин Клещев, безусловно, легенда индустрии и наверняка хороший человек. Но что вы знаете о Клещеве сейчас? Где он работает? Какой последний его текст попадался в ленте?

Еще серия вопросов. Вы доверяете выбор лучшего игрока мира только журналистам? Вам полностью ясно, как отбираются эти журналисты? Вы хотя бы частично уверены, что все две сотни людей в этом списке действительно компетентны и современны?

Представьте такой мир: перед голосованием за лучшего игрока France Football каждый раз сначала объявляет список самих журналистов – почетно, официально, с золотой тесьмой. Список собирается так: редакция опрашивает представителей крупных медиа страны: «Как дела, ребята, кто у вас в индустрии в этом году делал самые важные и обсуждаемые материалы? А Нобель – это фамилия или имя?»

Относились бы журналисты к попаданию в такой список как к признанию заслуг за актуальную работу? Хотели бы попасть туда или удержаться там, оставаясь важными из года в год?

Доверяли ли бы вы списку, собранному и обновляемому таким образом, больше, чем действующему

№2: Авторитет самого France Football

Бренд. История. Величина. Тот самый.

Стоп. А что вообще такое France Football на конец 2023 года?

Мы в редакции Sports.ru задумались об этом и собрали текст. Ссылка на один абзац ниже, сейчас – кратчайшая выжимка.

France Football в последние годы – это: падение тиража, выход только в виде приложения к изданию L’Équipe, сокращение штата, остановленные соцсети, которые публикуют посты только о «Золотом мяче».

«Золотой мяч» вручает журнал, которого больше нет

Зная все это, вы еще считаете бренд France Football органичным распределению наград среди лучших и востребованных? Есть ли хоть одна причина, почему «Золотой мяч» по-прежнему вручает France Football, кроме выполняемых на автомате традиций? Разве не была бы премия авторитетнее, если бы ею занимался лидер рынка по качеству и актуальности – например, The Athletic?

№3: Что делать с самой системой голосования

Есть две вечные проблемы: 1. Как определить лучшего между форвардами, вратарями, защитниками, если все они выполняют разные функции? 2. По каким критериям выбирать лучших и почему этих критериев вообще нет?

Любой выбор лучшего футболиста однажды упрется в эти пункты. Нужны хоть какие-то ориентиры. Потому что выбор индивидуально лучшего в командной игре – это уже само по себе трудно.

Какое решение предлагает «Золотой мяч»? Абсолютно никакого.

Система «какие-то мужики выбирают просто по вкусу» появилась в 50-е и существует до сих пор. Только мужиков стало больше. За эти годы футбол оброс датчиками, камерами, продвинутой статистикой и другими примочками сложнее электронной почты с письмом: «Здравствуйте. Проголосуйте».

Без занудства и сложных реформ прикинем для примера: что, если бы система выбора была другой

Например, голосование – только один из критериев. Другие – это трофеи и/или голы, и/или количество матчей и тому подобное.

Представьте такое: Винисиус получает 20 баллов в голосовании и 2 балла за трофеи, а Родри получает только 12 баллов в голосовании, зато аж 8 баллов за трофеи – и они почти сравниваются. Прибавляем сюда какой-то бонус за частоту матчей – и они прямо сравниваются. И сразу интрига, споры, сенсация, мы трясем друг перед другом листами с числами, вырабатываем победные стратегии (например, ругаемся, во что выгоднее вложиться: прокачать медийность или выиграть пару лишних английских кубков) и до последнего лавируем между всеми этими нюансами, сладко зарываясь в них, как в отдельную игровую вселенную.

Например, голосование устроено сложнее. Условно: нельзя голосовать за своих, голос представителя Багамских островов не равен голосу представителя Швеции (зависит от обновленного и умного рейтинга ФИФА), а все голосующие получают пдфку с продвинутой статистикой по всяким xG и пробегам, чтобы осознавать: их внимание к кандидатам определяется не только цитируемостью и мемами.

Например, голосование учитывает разницу в позициях. Допустим, бонусные баллы начисляются не только за голы – в равной степени вознаграждаются и отборы, перехваты, отбитые удары, пасы из глубины и все вот это вот. Не знаю, как именно – но раз вы придумали Лигу конференций, то и это сможете.

Например, в голосовании участвуют не только журналисты, но еще тренеры сборных, президенты федераций, прошлые победители «Мяча», актеры сериала «Тед Лассо» и кто-то там еще. Так будет и больше голосов, и шире выборка, и глубже интрига, и влиятельнее статус.

И так далее. Десятки разных вариантов. Любая более живая и сложная схема, чем наскальная сегодняшняя.

И да: ни один подобный вариант не решит все сомнения, но точно сделает награду доказательнее, понятнее. И просто интереснее.

№4: Репутация «Золотого мяча» дискредитирована

France Football отдал премию ФИФА, вернул ее через шесть лет – и не внес ничего нового. Хотя после эпохи, где дуэль Месси и Роналду заняла 6 из 6 церемоний, перемены явно просились: люди теряли самодостаточность приза без вне конкретных личностей, задавали к организации все больше вопросов и просто злились.

Система голосования осталась допотопной квадратной механикой из времен черно-белого телевизора.

Еще раз – порция ядовитой критики для подытоживания. France Football потерял самостоятельность, упал в финансовый кризис, превратился в приложение к L’Equipe и фактически живет только ради организации «Золотого мяча». И все равно ничего с этим не делает: не доказывает авторитет голосующих, не отвечает на вопросы о проблематике голосования, не предлагает структурно новых решений (любимый прикол тут: ввести в прошлом году сокращение до 100 журналистов и сдвинуть дату вручения на месяц вперед, назвав это реформами). «Золотой мяч» просто живет на наследстве других поколений.

Последний гвоздь забит изнутри: даже в этих условиях France Football отменил «Золотой мяч»-2020 из-за коронавируса. Со странными аргументами – про чувство неполноценности у победителя такого года (что?) и недобитый сезон. Хотя все важные чемпионаты и еврокубки карантинного года доиграны. Кроме родного для журнала чемпионата Франции, откуда все равно не было реальных претендентов.

Раньше казалось, что падение интереса «Золотого мяча» связано с наскучивающим господством Месси и всего одного его конкурента. Но если перенести все главные проблемы: сомнительное голосование, слишком простая схема, игнорирование прогресса, отсутствие понятных критериев, низкий авторитет организаторов – на новые имена футболистов, то регресс останется тем же.

Все это какая-то архаика. «Золотой мяч» растеряет внимание и погибнет.

Пусть. На его месте обязательно появится другая премия.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Clive Brunskill; eastnews.ru/AFP PHOTO / FRANCK FIFE