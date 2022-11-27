Насладитесь вратарем Нидерландов – это последнее чудо футбола прошлого

Кайфуем от истории Нопперта.

Когда Нопперту было 26 лет, чемпион мира Килиан Мбаппе играл в финале Лиги чемпионов. Когда Нопперту было 26 лет, стоивший полсотни миллионов Бруну Фернандеш забивал первые голы за «МЮ». Когда Нопперту было 26 лет, Серж Гнабри обыгрывал 8:2 «Барселону». Все они младше него.

Когда Нопперту было 26 лет, он остался без работы.

Жена и мама намекали: Андрис, дорогой, может, уже пора найти НОРМАЛЬНОЕ занятие? Бизнес, телевидение, полиция, хотя бы детский тренер. Ездить по второсортным клубам и сидеть там на лавках – ок или в 18, или в 39. Только что прошли полгода пандемии: Нопперт залечивал мениск дома, катался по двору на велосипеде и, как Рокки в четвертой части, таскал в саду булыжники. Клуб второй лиги, где он числился запасным, вежливо не продлил контракт.

Два года спустя Нопперт получил вызов в сборную. Вот это прикол – милая добродушная история о третьем вратаре, которого интересно добавить в недра заявки чисто для сюжетов медиа и в помощь с тренировками основных. Стоп-стоп-стоп. Пару месяцев спустя Нопперт вдруг впервые сыграл за Нидерланды. Сразу на чемпионате мира. Потом еще и еще. Страна, которая вернулась на главный турнир вселенной, спустя восемь лет собирается возвращать лицо вот так?

О да.

Развитие футбола – это одновременно проблема футбола. Конкуренция растет, тренировки совершенствуются, темп нагнетается – и игроки на пути наверх проходят одну и ту же дорогу из методичек. Секция, академия, детские турниры, первый контракт, подростковый трансфер в «Бенфику» или «Аякс», год-два во второй команде, первые выходы в кубке со взрослыми, скауты поставили на учет, взломал оборону, от пацанов почет, доход течет. Потом – первые тексты в медиа о таланте: новый Месси, новый Зидан, новый Нойер. Раскачался – уже не дрищ, а трансформер. Потом – трансфер в топ-клуб за 10-50-70 миллионов. Готово, ты звезда для Лиги чемпионов.

Но иногда это проблема для тех, кто за этим смотрит. Кажется, мы любим футбол не только ради творчества игры, но из-за историй вокруг. Истории создают персонажи. Проходя одинаковый путь и обучаясь в одинаковой среде, игроки проходят через одинаковую культуру. У них формируется похожий стиль, они думают похожими стратегиями, они учатся одному и тому же. Яркость индивидуальности размывается: команда атлетов выходит против команды атлетов. Очень красивая игра и очень умелые мастера – любой из них напихает легенде прошлого в виртуальном сравнении. Но как тут вычленять отдельные сюжеты?

Нопперт – это привет от винтажной романтики старого футбола. Времен, где курили в раздевалке под душем, ели всякую гадость на ужин, бегали в 35 с проплешинами. Мы смотрели, как Роналдо с лишним весом сексит в атаке. Как Марадона задорно уходит под руки с допинговыми офицерами. Как Роберто Карлос обманывает физику в раздутой от порывов ветра футболке.

Конечно, Нопперт в сборной не самодурство, а заслуга. Он сыграл 10 сухих матчей на ноль за середняков в этом году, хладнокровен при пенальти, помогает с первым пасом. И у него очень крепкий менталитет: об этом много говорили тренеры Нидерландов, когда объясняли выбор: «Он трезв и очень прямолинеен. Там такой характер, что он не будет сильно впечатлен этим чемпионатом мира». Посреди счастья Нопперт не тает, а спокойно раздает оплеухи: «Месси – человек. Он тоже может ошибаться», «Мы хотим стать чемпионами, иначе зачем вообще приезжать».

Но чтобы просто довериться типу с нулевым опытом и всего 50 матчами в карьере к 28 годам, нужно мыслить сильно глубже стереотипов.

И как же символично и важно, что это сделал именно ван Гал – самый возрастной и самый живой тренер этого чемпионата мира: он обнимается с журналистами, целует защитника после гола, шутит о сексе с женой. Кажется, только старый матерый дед, который болеет раком, так остро любит и чувствует жизнь. И знает: можно дать шанс неизвестному вратарю с дурацкой поселковой карьерой. Потому что чемпионат мира – это вспышка чуда в рутине спорта и таким историям, как у Нопперта, там самое место.

Сейчас все профессионалы: образцово себя ведут, образцово выглядят, образцово бегают. Это правильно и естественно: среда развивается, и без каждой мелочи в ней не уцелеть. Мы все понимаем и это тоже любим. Но иногда не хватает скрипучего взъерошенного озорства старого футбола.

Если не знаете, где его взять – всматривайтесь в нескладного 203-сантиметрового вратаря в составе сборной, которая даже не входит в топ-6 команд турнира по среднему росту.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Dan Mullan; globallookpress.com/imago-images.de; REUTERS/Hannah Mckay