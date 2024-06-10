Вопрос из «Что? Где? Когда?» о необычном косметическом наборе. Кто им пользуется?

Команда обсуждала две минуты.

В «Что? Где? Когда?» состоялась четвертая игра летней серии-2024, в которой против телезрителей сыграла команда Бориса Белозерова. В концовке ей достался вопрос из поселка Дедовичи о «маленьких хитростях».

Распорядитель вынес знатокам поднос с вазелином и косметическими средствами: «Чем занимаются те, кто пользуется подобным набором?»

В начале минуты обсуждения Андрей Островский сразу предположил, что речь о звукооформителях. Янис Цецерук через несколько секунд выдвинул версию с синхронным плаванием – так у спортсменок не исчезает макияж при погружении в воду.

При этом команда взяла дополнительную минуту, во время которой крутила другие версии со спортивной гимнастикой и фигурным катанием. Ким Галачян предположил, что это набор для аниматоров в аквапарках, а Никита Старун добавил, что вазелин наносят на зубы, чтобы улыбаться.

В итоге на вопрос отвечал Янис Цецерук, который предложил свою версию с синхронным плаванием. «К таким хитростям прибегают девушки перед соревнованиями по синхронному плаванию», – ответил ведущий Борис Крюк и показал кадры с семикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной.

Двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева рассказывала о подготовке к групповым выступлениям: «Обычно мы живем по парам, поэтому вместе «желатинимся» – так мы называем процесс подготовки прически. В среднем на двоих мы закладываем полтора-два часа.

В это время входит создание самой прически (хвоста, косичек и пучка) и нанесение желатина. На него же мы прикалываем коронку – расшитую ткань, которая подходит к купальнику, либо пучок, красиво расшитый стразами. И, если нужно, фиксируем прическу третьим или четвертым слоем желатина, чтобы она держалась до конца дня.

Мы в команде чаще всего наносим рассыпчатые текстуры поверх кремовых. Это касается и теней, и пудры, и румян, и скульпторов. Иногда используем фиксирующие спреи, но я не замечала, что с ними макияж держится дольше.

В команде почти всегда идут споры насчет макияжа. С одной стороны, важно, чтобы он держался, с другой – у кого-то может быть аллергия на продукт. Приоритет, чтобы макияж не помешал на выступлении, а уже потом выглядел красиво. Но мы пытаемся совмещать и то, и другое.

Я люблю использовать разные масла для тела после того, как выйду из душа, смыв весь желатин. А как таковым восстановлением я занимаюсь по приезде домой, на соревнованиях на это просто нет времени. Кто-то говорит, что желатин укрепляет волосы, но мне кажется, что хлорка и жесткая вода все равно их сушат. Поэтому восстановление после соревнований – обязательный этап».

Вопрос из «Что? Где? Когда?» о необычным увлечении начала ХХ века. Ответ пришел на последней секунде

Очень сложный вопрос из «Что? Где? Когда?» о странной композиции. Команду спасло только озарение

Фото: 1tv.ru