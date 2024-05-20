Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: с чем поэт Вознесенский сравнил закат солнца в Париже?

Команда не справилась.

В «Что? Где? Когда?» состоялась первая игра летней серии-2024. За стол села команда новичков с капитаном Денисом Тепляковым. В начале игры ей выпал вопрос от инженера из Нефтекамска:

«Вспоминаю, как солнце опускалось в силуэт Эйфелевой башни». С чем сравнил этот момент поэт Андрей Вознесенский?»

Среди версий команды – мороженое, буква «А», колесо обозрения, силуэт девушки. Иван Борозняк отметил, что речь о ХХ веке и реалиях того времени, и предположил, что это спутник.

В итоге на вопрос отвечал Алексей Скударев. Он предложил версию с колесом обозрения. Ведущий Борис Крюк сразу попросил знатоков показать, как они нарисовали Эйфелеву башню – обратив внимание, что она выглядит как нечто плетенное.

В этот момент Юрий Филиппов из команды Максима Поташева придумал другую версию – по его мнению, Вознесенский сравнил солнце, опускающееся в силуэт Эйфелевой башни, с броском баскетбольного мяча в сетку. Это оказалось правильным ответом.

«Вспоминаю, как солнце опускалось в плетеный силуэт Эйфелевой башни, словно мяч в баскетбольную корзину при замедленной съемке. Назойливо лезет рифма: «Бакст подвел – Баскетбол»…» – так звучит полная цитата Вознесенского из книги «Прорабы духа».

Очень сложный вопрос из «Что? Где? Когда?» о странной композиции. Команду спасло только озарение

Сезон «Что? Где? Когда?» стартовал с вопроса о ралли и необычных машинах. Ответите?

Фото: 1tv.ru