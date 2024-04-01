Сезон «Что? Где? Когда?» стартовал с вопроса о ралли и необычных машинах. Ответите?

Команде помог клуб.

В «Что? Где? Когда?» стартовал сезон 2024 года. В первой игре весенней серии за стол села команда Алены Повышевой, которая попала в зимнюю серию прошлого сезона, но не пробилась в финал года.

В конце игры ей выпал вопрос из Москвы:

«Москва. 1968 год. Команда «Автоэкспорта» отправляется на международное соревнование. Начальная точка ралли – Лондон. А в какой стране это ралли финишировало?»

Капитан команды Алена Повышева сразу обратила внимание, что начальная точка – город, а финальная – страна, и отметила, что у машин есть отбойник. После этого знатоки начали обсуждать, для чего он нужен: повесить рекламу или что-либо толкать.

В итоге команда взяла помощь клуба. Магистр Максим Поташев предложил версию, что такой отбойник – кенгурятник, а страна, в которой завершится ралли, – Австралия, где много кенгуру. На вопрос отвечала сама Повышева.

Ведущий Борис Крюк объяснил: «Перед участием в этом ралли на автомобили «Москвич» впервые установили мощную защиту бампера на случай столкновения с кенгуру. Это приспособление назвали кенгурятником. Ралли стартовало в Лондоне, а финишировало в Сиднее».

Ралли-1968 проходило через три континента, а протяженность маршрута составила более 11 тысяч км. На старт вышли четыре автомобиля «Москвич», но не победили, хотя в полном составе дошли до финиша (лучший – Сергей Тенишев, который занял 20-е место).

Кроме «Москвичей», в ралли участвовали машины Ford, Porshe, Mercedes, BMW и другие. В тройку лучших попали команды из Великобритании и Австралии на автомобилях Hillman Hunter, BMC 1800 и Ford Falcon GT. Позже ралли по такому маршруту проводились в 1977, 1993, 2000 и 2004 годах.

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Фото: 1tv.ru