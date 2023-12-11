Что в черном ящике?
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Сразу два спортивных вопроса из «Что? Где? Когда?» в Суперблице. Знаток справился, но проиграл раунд

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?
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Прочие Прочие

Получится ли у вас?

В «Что? Где? Когда?» состоялась третья игра зимней серии, в которой за стол села команда Дениса Элькиса. В пятом раунде ей выпал Суперблиц – когда один знаток должен ответить на три вопроса, где на обдумывание каждого дается по 20 секунд. За столом остался Дмитрий Филиппов.

Первый вопрос Суперблица: «Афишей, появившейся на улицах Москвы осенью 1937 года, приглашали посетить 9 ноября клуб мастеров искусств. Что сыграли в тот день два великих музыканта – Давид Ойстрах и Сергей Прокофьев?»

Филиппов предположил, что речь о шахматной партии, хотя думал о музыкальных произведениях. «Они были заядлыми шахматистами», – пояснил ведущий Борис Крюк. Шахматист Михаил Ботвинник говорил, что Прокофьева воспитал «дух дореволюционных русских шахмат (он играл королевский гамбит и прочие открытые дебюты, безрассудно стремился к атаке)», а Ойстраха называл «осторожным, хладнокровным современным шахматистом».

Сын Ойстраха Игорь вспоминал: «Помимо музыки, Ойстраха и Прокофьева объединяла еще одна страсть – шахматы. Многие артисты, музыканты увлекаются шахматами, но Прокофьев и Ойстрах были, вероятно, сильнейшими шахматистами среди музыкантов, не говоря уже, конечно, о том, что навсегда останутся лучшими музыкантами среди шахматистов. Отец и Прокофьев сыграли друг с другом бессчетное количество партий и у нас дома, и у Сергея Сергеевича, часто встречались в залах различных шахматных состязаний и международных турниров.

В ноябре-декабре 1937 года в Москве в Центральном доме работников искусств состоялся шахматный матч Ойстрах – Прокофьев. Матч проходил в переполненном зале. Здесь присутствовали и прославленные мастера искусств, и известные шахматисты во главе с Михаилом Ботвинником. И Ойстрах, и Прокофьев познакомились с молодым гроссмейстером, будущим чемпионом мира на московских международных турнирах: Ойстрах в 1936-м, Прокофьев – годом раньше.

Условия матча были своеобразны: проигравший дает концерт в ЦДРИ. Однако из намеченных 10 партий сыграны были только шесть. Матч был прерван: начинались длительные гастроли отца. Поскольку пять из шести партий были сведены вничью, а одну выиграл Ойстрах, победа в матче считалась за ним.

Седьмая партия осталась недоигранной. Анализировавшие ее шахматисты пришли к выводу, что перспектива ее была ничейной. Отец рассказывал мне, что бывал огорчен, когда выигрывал у Прокофьева домашнюю шахматную партию, так как знал, что Сергей Сергеевич не будет после этого спать всю ночь...»

Второй вопрос Суперблица: «Представительниц какого вида спорта иногда называют домохозяйками?»

Филиппов досрочно ответил, что речь идет про керлинг. Это правильная версия.

Третий вопрос Суперблица: «Что писатель Виктор Кротов назвал так: «Прощание с тайной»?»

Филиппов предположил, что речь о слухе. Правильный ответ – ответ.

Дмитрий Филиппов мог стать третьим знатоком в 2023 году, кто взял Суперблиц. Ранее это удалось его брату Юрию Филиппову из команды Максима Поташева и Владимиру Антохину из команды Андрея Козлова.

Для чего мальчик из 60-х использовал подушку и две миски? Необычный вопрос из «Что? Где? Когда?»

Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: для чего в гимнастическом зале используют зонтик?

Фото: 1tv.ru

21 комментарий
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Ответ fantast1c
Дело не в логике или дедукции, вопрос подразумевает только мнение писателя и ничьё больше.
Все таки это Что?Где?Когда? и должна присутствовать логика. Иначе, 95% вопросов будут не берущимися.
+9
0
+9
Не совсем согласен с ответом на последний вопрос. А что, если ответ заведомо ложный, с целью не раскрывать тайну?
+7
-1
+6
Второй вопрос хочется перефразировать: "Фанаток каких спортсменок часто называют домохозяйками?"))
+6
0
+6
2-ой вопрос очень легкий, даже если не знать. 1-ый тоже легкий, если знать, что ответ на спортивную тематику)
+7
-2
+5
Ответ Владимир Стрельцов
2-ой вопрос очень легкий, даже если не знать. 1-ый тоже легкий, если знать, что ответ на спортивную тематику)
Филиппов-то этого не знал. За 20 секунд в соло уйти от музыки, когда тебе сдают двух композиторов, успеть подумать, что "сыграли" они не музыку и отобрать среди спорта шахматы - это очень крутой докрут.
+5
0
+5
проиграл суперблиц потому, что третий вопрос был не про спорт.) обычно туда собираются вопросы схожего направления.
зато как Филиппов взял решающий раунд - это блеск!
+5
-1
+4
Что я подразумеваю под этим ответом? Время!
+3
0
+3
Ответ chiello_3
Не совсем согласен с ответом на последний вопрос. А что, если ответ заведомо ложный, с целью не раскрывать тайну?
Дело не в логике или дедукции, вопрос подразумевает только мнение писателя и ничьё больше.
+4
-2
+2
Ответ chiello_3
Не совсем согласен с ответом на последний вопрос. А что, если ответ заведомо ложный, с целью не раскрывать тайну?
В последнем вопросе формулировка была "Телезритель ... просит вас ответить на вопрос". Подсказка вообще неочевидная, но при таком расплывчатом вопросе, когда надо хоть как-то сужать количество вариантов для ответа - это критически важный момент, который тут решили опустить.
+3
-1
+2
Первый вопрос неплох пусть боян, остальные кака собачье, а вот кто из спортсменов выступал в качестве музыкантов, вопрос для аудитории спортсру был бы в тему
+1
0
+1
Ответ Владимир Стрельцов
2-ой вопрос очень легкий, даже если не знать. 1-ый тоже легкий, если знать, что ответ на спортивную тематику)
Уважаемый Владимир!
А если всё (на не столь сложные вопросы,по вашему!) знать,как тогда быть?
+3
-2
+1
Ответ persx
В последнем вопросе формулировка была "Телезритель ... просит вас ответить на вопрос". Подсказка вообще неочевидная, но при таком расплывчатом вопросе, когда надо хоть как-то сужать количество вариантов для ответа - это критически важный момент, который тут решили опустить.
А какая разница, поясните?
+1
0
+1
Ответ chiello_3
Не совсем согласен с ответом на последний вопрос. А что, если ответ заведомо ложный, с целью не раскрывать тайну?
Кстати, про заведомо ложный ответ. Был вопрос недавно про Яшина, мол выступал он в тёмно-синей форме, а не в чёрной, рекомендую ознакомиться с этой трешатиной.
+1
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0
Ответ fantast1c
А я что, редактор ЧГК? Если допускаются вопросы в которых фигурирует личное мнение "Что.. Виктор Кротов назвал..."(из текста), то достаточно поставить этой статье минус, чтобы нас не кормили этим дерьмом.
Призыв к минусам за кормежку приняли ко вниманию, и комментарий тут же оценили )
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Ответ Borsiano
Призыв к минусам за кормежку приняли ко вниманию, и комментарий тут же оценили )
Я как понимаю это боты какие-то? Несуразицу несут же.
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Ответ fantast1c
Кстати, про заведомо ложный ответ. Был вопрос недавно про Яшина, мол выступал он в тёмно-синей форме, а не в чёрной, рекомендую ознакомиться с этой трешатиной.
Это был прекрасный вопрос, между прочим.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Второй вопрос хочется перефразировать: "Фанаток каких спортсменок часто называют домохозяйками?"))
Анатолий Дмитриевич!
"Домохозяйками фанатов(ок) ", не так ли.
Ведь логично?
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Второй вопрос хочется перефразировать: "Фанаток каких спортсменок часто называют домохозяйками?"))
на такой вопрос ответ был бы несколько другой))
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