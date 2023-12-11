Сразу два спортивных вопроса из «Что? Где? Когда?» в Суперблице. Знаток справился, но проиграл раунд

Получится ли у вас?

В «Что? Где? Когда?» состоялась третья игра зимней серии, в которой за стол села команда Дениса Элькиса. В пятом раунде ей выпал Суперблиц – когда один знаток должен ответить на три вопроса, где на обдумывание каждого дается по 20 секунд. За столом остался Дмитрий Филиппов.

Первый вопрос Суперблица: «Афишей, появившейся на улицах Москвы осенью 1937 года, приглашали посетить 9 ноября клуб мастеров искусств. Что сыграли в тот день два великих музыканта – Давид Ойстрах и Сергей Прокофьев?»

Филиппов предположил, что речь о шахматной партии, хотя думал о музыкальных произведениях. «Они были заядлыми шахматистами», – пояснил ведущий Борис Крюк. Шахматист Михаил Ботвинник говорил, что Прокофьева воспитал «дух дореволюционных русских шахмат (он играл королевский гамбит и прочие открытые дебюты, безрассудно стремился к атаке)», а Ойстраха называл «осторожным, хладнокровным современным шахматистом».

Сын Ойстраха Игорь вспоминал: «Помимо музыки, Ойстраха и Прокофьева объединяла еще одна страсть – шахматы. Многие артисты, музыканты увлекаются шахматами, но Прокофьев и Ойстрах были, вероятно, сильнейшими шахматистами среди музыкантов, не говоря уже, конечно, о том, что навсегда останутся лучшими музыкантами среди шахматистов. Отец и Прокофьев сыграли друг с другом бессчетное количество партий и у нас дома, и у Сергея Сергеевича, часто встречались в залах различных шахматных состязаний и международных турниров.

В ноябре-декабре 1937 года в Москве в Центральном доме работников искусств состоялся шахматный матч Ойстрах – Прокофьев. Матч проходил в переполненном зале. Здесь присутствовали и прославленные мастера искусств, и известные шахматисты во главе с Михаилом Ботвинником. И Ойстрах, и Прокофьев познакомились с молодым гроссмейстером, будущим чемпионом мира на московских международных турнирах: Ойстрах в 1936-м, Прокофьев – годом раньше.

Условия матча были своеобразны: проигравший дает концерт в ЦДРИ. Однако из намеченных 10 партий сыграны были только шесть. Матч был прерван: начинались длительные гастроли отца. Поскольку пять из шести партий были сведены вничью, а одну выиграл Ойстрах, победа в матче считалась за ним.

Седьмая партия осталась недоигранной. Анализировавшие ее шахматисты пришли к выводу, что перспектива ее была ничейной. Отец рассказывал мне, что бывал огорчен, когда выигрывал у Прокофьева домашнюю шахматную партию, так как знал, что Сергей Сергеевич не будет после этого спать всю ночь...»

Второй вопрос Суперблица: «Представительниц какого вида спорта иногда называют домохозяйками?»

Филиппов досрочно ответил, что речь идет про керлинг. Это правильная версия.

Третий вопрос Суперблица: «Что писатель Виктор Кротов назвал так: «Прощание с тайной»?»

Филиппов предположил, что речь о слухе. Правильный ответ – ответ.

Дмитрий Филиппов мог стать третьим знатоком в 2023 году, кто взял Суперблиц. Ранее это удалось его брату Юрию Филиппову из команды Максима Поташева и Владимиру Антохину из команды Андрея Козлова.

Фото: 1tv.ru