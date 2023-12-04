Для чего мальчик из 60-х использовал подушку и две миски? Необычный вопрос из «Что? Где? Когда?»

Команда ответила правильно.

В «Что? Где? Когда?» прошла вторая игра зимней серии, в которой за стол села команда Максима Поташева. В пятом раунде ей достался вопрос от Алексея Нестерова из Минска. Знатокам вынесли подушку и две миски:

«На фотографии 60-х годов вы увидите, какое необычное применение этим предметам нашел один мальчик. Кроме того, вы увидите предмет, который он держит в руке. Что это за предмет?»

На первых секундах Анастасия Шутова сразу предположила, что речь идет о хоккейной защите (миски использовались как наколенники), а предмет, который мальчик держал в руке, – клюшка. Еще знатоки предлагали варианты с наушниками, рыцарскими доспехами и даже Чебурашкой и Микки Маусом (миски как большие уши).

На вопрос отвечал капитан Максим Поташев, который предложил версию Шутовой с хоккейной защитой и клюшкой в руках:

«Наверное, в те времена она была не так доступна, поэтому в качестве защиты мальчик куда-то привязал подушку, а миски использовал как наколенники. А в руках держит хоккейную клюшку – может быть, вратарскую». Это правильный ответ.

Фото: 1tv.ru