Что в черном ящике?
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Для чего мальчик из 60-х использовал подушку и две миски? Необычный вопрос из «Что? Где? Когда?»

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?
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Команда ответила правильно.

В «Что? Где? Когда?» прошла вторая игра зимней серии, в которой за стол села команда Максима Поташева. В пятом раунде ей достался вопрос от Алексея Нестерова из Минска. Знатокам вынесли подушку и две миски:

«На фотографии 60-х годов вы увидите, какое необычное применение этим предметам нашел один мальчик. Кроме того, вы увидите предмет, который он держит в руке. Что это за предмет?»

На первых секундах Анастасия Шутова сразу предположила, что речь идет о хоккейной защите (миски использовались как наколенники), а предмет, который мальчик держал в руке, – клюшка. Еще знатоки предлагали варианты с наушниками, рыцарскими доспехами и даже Чебурашкой и Микки Маусом (миски как большие уши).

На вопрос отвечал капитан Максим Поташев, который предложил версию Шутовой с хоккейной защитой и клюшкой в руках:

«Наверное, в те времена она была не так доступна, поэтому в качестве защиты мальчик куда-то привязал подушку, а миски использовал как наколенники. А в руках держит хоккейную клюшку – может быть, вратарскую». Это правильный ответ.

Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: для чего в гимнастическом зале используют зонтик?

Вопрос из «Что? Где? Когда?» запутал знатоков: черная, но на самом деле синяя – о чем речь?

Фото: 1tv.ru

3 комментария
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Сложно представить людям не из тех времён миски на коленках. Вопрос сложный, тем удивительнее, что сразу же ответ придумала женщина, не разбирающаяся в спорте. Игра была классная, команду Максима с победой)
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Ответ Святослав Федорович
Сложно представить людям не из тех времён миски на коленках. Вопрос сложный, тем удивительнее, что сразу же ответ придумала женщина, не разбирающаяся в спорте. Игра была классная, команду Максима с победой)
да, а еще удивительно, что женщина оказалась в команде максима поташева, а не у плиты) бывает же на свете всякое!
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Ответ Святослав Федорович
Сложно представить людям не из тех времён миски на коленках. Вопрос сложный, тем удивительнее, что сразу же ответ придумала женщина, не разбирающаяся в спорте. Игра была классная, команду Максима с победой)
Какая разница была это женщина или нет? Или почему женщина не может разбираться в спорте? Шутова - молодец
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