Для чего мальчик из 60-х использовал подушку и две миски? Необычный вопрос из «Что? Где? Когда?»
Команда ответила правильно.
В «Что? Где? Когда?» прошла вторая игра зимней серии, в которой за стол села команда Максима Поташева. В пятом раунде ей достался вопрос от Алексея Нестерова из Минска. Знатокам вынесли подушку и две миски:
«На фотографии 60-х годов вы увидите, какое необычное применение этим предметам нашел один мальчик. Кроме того, вы увидите предмет, который он держит в руке. Что это за предмет?»
На первых секундах Анастасия Шутова сразу предположила, что речь идет о хоккейной защите (миски использовались как наколенники), а предмет, который мальчик держал в руке, – клюшка. Еще знатоки предлагали варианты с наушниками, рыцарскими доспехами и даже Чебурашкой и Микки Маусом (миски как большие уши).
На вопрос отвечал капитан Максим Поташев, который предложил версию Шутовой с хоккейной защитой и клюшкой в руках:
«Наверное, в те времена она была не так доступна, поэтому в качестве защиты мальчик куда-то привязал подушку, а миски использовал как наколенники. А в руках держит хоккейную клюшку – может быть, вратарскую». Это правильный ответ.
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Фото: 1tv.ru