Не запутайтесь в вопросе из «Что? Где? Когда?»: что покупают японские гольфисты, чтобы не тратиться потом?

Команда Максима Поташева первой сыграла в зимней серии «Что? Где? Когда?» в 2022 году. До этого она проигрывала в финале осени, но отобралась в зиму. Лучшая команда зимы станет финалистом года. Расписание игр участников зимней серии – здесь.

Скриншот из трансляции Первого канала

Вопрос из Перми – про гольф:

«Попасть мячом в лунку – мечта каждого игрока в гольф. Вероятность такого попадания – примерно 1 к 10 тысячам. В Японии, например, за такое попадание спортсмена ждет солидный дополнительный приз, а самому везунчику по традиции придется устроить банкет для всех участников. На что в Японии принято тратиться и игрокам, и организаторам перед началом соревнований?»

Ответ давал Михаил Савченков, который и предложил версию. По его мнению, и игроки, и организаторы тратят деньги на страховку на случай, если попадание в лунку первым ударом произойдет. Кстати, на другой спортивный вопрос Савченков ответил неверно, хотя за столом была правильная версия:

Вопрос из «Что? Где? Когда?»: каким предметом борцы выражают сопернику уважение – этому учил Карелин

В японской традиции считается, что при попадании первым ударом в лунку игрок должен устроить для друзей по гольфу праздничный сбор с едой, напитками и подарками. Ценник на такое мероприятие доходил до 10 тысяч долларов и накладывался на игровые расходы – столько тратили богатые японские гольфисты в 1980-х во время финансового бума.

Скриншот из трансляции Первого канала

После начала экономического спада в 1990-х количество подобных сборов уменьшилось, но традиция сохранилась. Это подкрепилось суевериями и гостеприимством: японцы считают, что нужно быть щедрым и делиться удачей, чтобы в будущем их не настиг провал. «Дарение подарков считается одним из способов выражения уважения к другим игрокам в Японии», – говорил автор книги о правилах гольфа Акихико Ямадзаки.

В Японии существуют специальные страховки для таких ударов. Впервые ее разработала компания Kyoei Fire and Marine Insurance в 1982 году. По данным AP за 1997 год, четыре миллиона японских игроков в гольф платили по 65 долларов в год за компенсацию в размере 3,5 тысяч.