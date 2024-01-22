«Сибирь» так и не вернулась в гонку за плей-офф. В матче с «Трактором» все решили 15 секунд

А тренер Челябинска снова воспользовался магией – 3:1 в пользу «Трактора».

Плохие новости для Новосибирска: команда никак не отреагировала на принудительное снятие очков. Нет, наверняка какие-то хоккеисты были недовольны, а кто-то, может, даже в ярости, но на игре это вообще никак не отразилось. После истории с омским американцем Гордеевым «Сибирь» провела два матча – и оба проиграла. Причем, говорят , в домашнем были предусмотрены тройные премиальные за победу – но даже это не стало стимулом.

То есть у команды нет ни спортивной злости, ни жажды наживы – а если есть, то и они не помогают брать очки с не самыми топовыми соперниками. С такими вводными, конечно, рассчитывать на плей-офф тяжело.

Хотя гостевой матч с «Трактором» в целом получился для новосибирцев неплохой. Нет, они не выглядели лучше (и уж тем более не походили на команду, которой надо срочно догонять «Нефтехимик» в таблице), но по крайней мере были не хуже. Однако «Сибирь» подвел провал на последней минуте первого периода.

На 19:09 Семен Дер-Аргучинцев довел позиционную атаку Челябинска до точного броска . И только диктор по стадиону успел объявить автора гола, как Антон Бурдасов из-за ворот нашел щелочку между Денисом Костиным и штангой. Рикошет от вратаря – и 2:0. Между шайбами прошло ровно 15 секунд.

И именно этот бросок Бурдасова стал для Челябинска победным.

У «Трактора» есть магическая традиция – пока работает

Проигрывающая в две шайбы «Сибирь», разумеется, перебросала соперника, у которого уже было преимущество – и даже сократила до -1 в начале второго периода, но большего не получилось: Фукале ошибок не допускал, а оборона активно ему помогала. К тому же атака Челябинска регулярно доставляла проблемы.

По идее, статистика бросков (24:34) должна говорить о преимуществе Новосибирска, но на самом деле все было не так: гости бросали при первой же возможности (очень много не особо опасных бросков в первом периоде), а вот «Трактор» предпочитал разыгрывать до верного. Челябинцы могли по минуте кружить по зоне соперника – и выглядело это мощно – в поисках стопроцентного момента для броска. Именно поэтому по времени в нападении (15:06 – 14:09) они были лучше. Хотя свой третий гол и нашли в довольно быстрой атаке с ходу.

Интересно, что у Челябинска сработала примета – главный тренер Алексей Заварухин заряжает клюшки игроков на удачу. Вот как это выглядело в матче с «Сочи». Тогда Дер-Аргучинцев сделал результативную передачу после двух игр без очков.

«То что делал Алексей Борисович с моей клюшкой? Ну, разумеется, это помогло и сегодня», – подыгрывал журналисту Семен, у которого 1+1 за сегодняшний вечер.

«Как это делаю? Ну, наверное, какую-то тренерскую энергию свою отдаю, – улыбался после матча Заварухин. – Если честно сказать, я во втором периоде также у Виталия Кравцова подержал клюшку. Можете у него спросить, я не обманываю. Жду какой-нибудь презент от него».

Надо ли уточнять, что именно Кравцов забил последний гол в этом матче?

«Сибирь» вообще не хочет в плей-офф, а «Трактор» подтягивается к топ-4

Новосибирск проиграл Челябинску четвертый матч из четырех в этом сезоне, а вообще восьмой подряд. Но прямо сейчас команду Кривокрасова должны заботить не локальные противостояния, а общая картина сезона. А она довольно грустная: 4 очка отставания от зоны плей-офф при одном матче в запасе. А ведь впереди еще очень много перелетов.

С учетом матча против «Амура» и двух – с «Нефтехимиком» кажется, что никакой катастрофы не происходит – очки можно взять в играх с прямыми конкурентами. Вот только они буквально выгрызают очки (Хабаровск хоть и проигрывает, но старается делать это не в основное время), а «Сибирь» – на расслабоне. И пока совершенно неясно, что же может ее мотивировать.

У «Трактора», кстати, место в этой жизни еще тоже не определено: Челябинск вполне может залезть в топ-4 и даже начать плей-офф места так с третьего в конференции – у «Салавата», занимающего эту строчку, 70 очков (но на 2 матча меньше).

Не исключено, что в распределении мест на Востоке – со 3-го по 7-е – будет даже больше интриги, чем в борьбе за последнее место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk