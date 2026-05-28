«Каролина» ведет 3-1 в серии с «Монреалем» после победы 4:0 в 4-м матче. Андерсен сделал 3-й шатаут в плей-офф, отразив 18 бросков
«Каролина» находится в одной победе от финала Кубка Стэнли.
«Каролина» победила «Монреаль» (4:0) в гостях в четвертом матче серии финала Восточной конференции.
Команда под руководством Рода Бринд′Амора выиграла третью подряд игру в серии и ведет со счетом 3-1.
Первой звездой матч назван Джордан Стаал (1+0), второй – Николай Элерс (0+2), третьей – К’Андре Миллер (0+1).
Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен отразил все 18 бросков соперника и сделал третий шатаут в этом плей-офф.
Пятая игра серии пройдет в ночь на 30 мая на арене «Харрикейнс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Это мелкая месть😉
Смотреть на то как играет Монреаль просто убожество
Монреаль выполнил(или ещ выполняет) программу максимум, так что не стоит их пинать.
Межу тем Бриндамор выйдетт уже в "третий" свой финал с Кейнс.
Они с Беднаром, если не изменяет память, практически синхронно преодолели отметку в сотню игр ПО в качестве коучей, но с каким разным настроением.)
В какой тройке выйдет?😉🤣