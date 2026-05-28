«Каролина» ведет 3-1 в серии с «Монреалем» после победы 4:0 в 4-м матче. Андерсен сделал 3-й шатаут в плей-офф, отразив 18 бросков

«Каролина» находится в одной победе от финала Кубка Стэнли.

«Каролина » победила «Монреаль » (4:0) в гостях в четвертом матче серии финала Восточной конференции.

Команда под руководством Рода Бринд′Амора выиграла третью подряд игру в серии и ведет со счетом 3-1.

Первой звездой матч назван Джордан Стаал (1+0), второй – Николай Элерс (0+2), третьей – К’Андре Миллер (0+1).

Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен отразил все 18 бросков соперника и сделал третий шатаут в этом плей-офф.

Пятая игра серии пройдет в ночь на 30 мая на арене «Харрикейнс».