«Каролина» ведет 3-1 в серии с «Монреалем» после победы 4:0 в 4-м матче. Андерсен сделал 3-й шатаут в плей-офф, отразив 18 бросков

«Каролина» находится в одной победе от финала Кубка Стэнли.

«Каролина» победила «Монреаль» (4:0) в гостях в четвертом матче серии финала Восточной конференции.

Команда под руководством Рода Бринд′Амора выиграла третью подряд игру в серии и ведет со счетом 3-1.

Первой звездой матч назван Джордан Стаал (1+0), второй – Николай Элерс (0+2), третьей – К’Андре Миллер (0+1).

Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен отразил все 18 бросков соперника и сделал третий шатаут в этом плей-офф.

Пятая игра серии пройдет в ночь на 30 мая на арене «Харрикейнс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии

Мощный финал будет Вегас - Каролина
ОтветRoma
Наверное один из самых низкорейтинговых…
ОтветНовый рычаг
Аргументы будут?
Все идет к финалу Каролина Вегас. Очень жду и болею за Каролину. Буду рад увидеть у них кубок
По сравнению с 1ым матчем серии и сегодняшним - это просто небо и земля, видно, что в 1ом мачте Каролинские парни просто были не в тонусе, точнее подрастеряли за 12 дней отдыха, сегодня так вовсе полный контроль на каждом участке, если бы не Добеш, счет был бы гораздо крупнее. Такого Добеша бы одолжить на финал КС, если выйдут, эхх))
Ответestkto
чем тебе Андерсен не нравится? Кроме одного матча очень надежно играет. Каролина несколько овертаймов сыграла все их выиграла, без надежной игры вратаря это было бы невозможно.
Ответvel
Хороший кипер, но время от времени чувствуется нервозность в его игре, особенно, если соперник ведет в счете, ну и когда грузят бросками, плюс может отбить перед собой, в этом плане Добеш увереннее выглядит
Буду болеть за Каролину в финале , если добьёт Монреаль
Ну за шатаут могли бы Андерсена 3 звездой признать, как минимум!
ОтветЛев Гегамов
Тем более, что Монреаль нанес умопомрачительные для себя 18 бросков, почти в 2 раза больше, чем обычно
ОтветЛев Гегамов
Если мне память не изменяет, то в НХЛ принято что звёзд матча "назначают" представители принимающей стороны. В данном случае Монреаля.
Это мелкая месть😉
Лучше бы Баффало вышли в финал
Смотреть на то как играет Монреаль просто убожество
Ответevgen859
Лучше бы Тампа прошла их в первом раунде
Неизвестно и в душЕ не представляется как там сложилось бы у Тампы против таких Кейнс, не отскочи от них Монреаль, как некоторые заявляют, но у Баффало точно здесь "креативить" так же не вышло бы.)
Монреаль выполнил(или ещ выполняет) программу максимум, так что не стоит их пинать.
Межу тем Бриндамор выйдетт уже в "третий" свой финал с Кейнс.
Они с Беднаром, если не изменяет память, практически синхронно преодолели отметку в сотню игр ПО в качестве коучей, но с каким разным настроением.)
Ответreus
Межу тем Бриндамор выйдетт уже в "третий" свой финал с Кейнс...
.
В какой тройке выйдет?😉🤣
Ответ37old
С Кейнс в бытность игроком он в два раза там уже был, во второй раз победно.)
Каролина таки серию заберёт. А Монреалю не унывать, отличный сезон и поход в ПО. Выбить Тампу уже дорогого стоит, как бы они там не играли. Пока немного сыроваты, но через сезон будут в списке топ претендентов на бидон. Примерно как и утки. У акул чуть побольше работы но тоже должны начать в ПО регулярно попадать.
ОтветLLlnaK
Ещё Чукаго
Каролина сильна. Но Вегас симпатичнее. Живее что ли. За них и поболею, если эта серия не перевернется вдруг
Каролина - лучшая команда НХЛ последних 4-х лет, наконец-то её ещё и немножко повезло
