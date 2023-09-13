Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Еще один на подходе

Ну и зачем нужен был лимит?

Ограничение иностранцев в российском хоккее, утвержденное Министерством спорта еще в декабре 2022-го и вступившее в силу этим летом, оказалось не таким жестким, как многие боялись. Оказывается, в команде могут играть сразу по 4 иностранца, а не по 3 – причем одновременно выходить на лед. Как сейчас у московского «Динамо» и «Амура»

Это можно сделать, если уговорить одного из легионеров принять российское гражданство и заблаговременно оформить нужные документы. И если никаких проблем нет, президент подписывает указ – плюс один человек в демографическую статистику.

Конечно, пока это не массовое явление, но наглядные образцы в трех клубах уже есть. Итак, знакомимся с новыми русскими.

Бреннан Менелл, защитник «Динамо» – 🇷🇺

Сезон-2022/23: 44 матча, 2 гола + 22 передачи, полезность – «+11». В Кубке Гагарина – 6 матчей, 0+3, «-1».

Сезон-2023/24: 10 матчей, 0+7, «+3».

Важный момент в плане комплектования «Динамо»: если б Менелл отказался от натурализации, то бело-голубые остались бы без нападающего Эрика О’Делла, третьего бомбардира и снайпера команды прямо сейчас. В общем, в этой ситуации особо и не скрывалось, что это больше про усиление на новый сезон, чем про безумную любовь к России (Ротенберг, например, рвение Лайпсика объяснял страстью жены-актрисы к российскому искусству).

Хотя 26-летнему Менеллу терять нечего – он распрощался с мечтой про НХЛ и уверял клуб, что готов хоть на 10 лет контракт подписать. И в «Динамо», и в Москве его все устраивает (в том числе и зарплата в 55 млн рублей). Бело-голубые тоже довольны его игрой: он один из лучших защитников в лиге в плане передач, изредка может и сам забить, а еще надежен в своей зоне.

Бреннану устроили полный обряд посвящения в русского: подписанный президентом указ, военная присяга, спортивное гражданство (со следующего сезона может играть за сборную России), а партнеры подарили ему букварь, матрешку, авоську, валенки и шапку-ушанку. При этом бывший американец довольно ответственно относится к своему шагу: он действительно учит русский – и на нем уже настраивает партнеров на матч. Достойно.

Кэмерон Ли, защитник «Амура» – 🇷🇺

Сезон-2022/23: 53 матча, 7+13, «+1».

Сезон-2023/24: 10 матчей, 1+6, «-2».

Самый свежий пример русификации – новость про указ с упоминанием Кэма Ли (экс-канадец, если что) появилась в среду. Правда, к этому моменту необходимость в его натурализации для «Амура» временно отпала: американец Алекс Бродхерст получил травму в начале регулярки, выбыл до конца октября – и остальные легионеры могли спокойно занимать три слота в составе без конкуренции.

Но вообще для Хабаровска это был важный шаг – подключали и губернатора Михаила Дегтярева: «Ходатайство я подписал, мне было приятно это сделать. Как я говорил не раз, мы видим в нем живой интерес к нашей стране, к Хабаровскому краю. Это спортсмен, который прикипел к нам. Поверьте, если бы ему не нравился наш регион, наша страна, наши люди, он никогда в жизни на такой шаг не пошел бы».

Можно было бы предположить, что у Ли самая большая зарплата в клубе, но нет – всего 35 млн (у Хохлачева, к примеру, 75; все – по данным «Спорт-Экспресса»), которые он оправдывает. Качественный защитник в первую-вторую пару, который незаменим для хабаровского большинства. А главный тренер Андрей Мартемьянов еще нахваливает катание игрока и его видение площадки.

Это всего второй сезон Кэма в КХЛ – и, кажется, ему действительно нравится на Дальнем Востоке. Во всяком случае Ли, полюбивший борщ, чаще сам говорит в интервью о своем интересе к России, а не другие за него.

Брэндон Лайпсик, нападающий СКА – пока 🇨🇦

Сезон-2022/23: 65 матчей, 11+33, «+1». В Кубке Гагарина – 11 матчей, 2+9, «+1»

Сезон-2023/24: 10 матчей, 1+2, «0».

После гостевого матча с «Сибирью» Роман Ротенберг подтвердил, что канадец ждет российское гражданство: «Такие решения принимаются на самом верху. И, в моем понимании, там все хорошо. Есть некие формальности – тут вопрос только времени. Документы оформляются».

Торопиться СКА некуда – с учетом Лайпсика в составе три легионера, один из которых вратарь Маттссон, выбывший на долгое время. В октябре можно спокойно дождаться качественного иностранца, который не найдет себя в НХЛ, и спокойно вводить его в состав. Там, может, и указ о гражданстве для Брэндона подпишут.

Лайпсик хорошо зарекомендовал себя в КХЛ: это его четвертый сезон в России. И если первый год он притирался в ЦСКА, то два следующих выбил прилично очков в регулярке и, что самое важное, проявил себя в плей-офф (20 очков в 24 матчах и 11 в 11).

Но СКА, конечно, команда специфичная: среднее игровое время легионера тут упало с 16 до 13 минут, а свой последний матч – в гостях с «Адмиралом» – нападающий провел в третьем звене. Отсюда и слабая статистика. Так что если его обменяют из Питера раньше, чем дадут гражданство, никто не удивится.

Сам Лайпсик объяснял «Матч ТВ» свою натурализацию так: «Я чувствую себя комфортно в России, здесь хорошо моей семье. Мне 29 лет, можно еще играть и играть. Я живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю – мне все нравится». Правда, есть один нюанс: игра в Америке для Брэндона закрытая тема – там еще помнят слитую переписку, в которой он насмехался над игроками НХЛ и – что страшнее – их женами.

Интересно, на правой руке будет двуглавый орел?

Фото: телеграм-канал «Динамо»; РИА Новости/Михаил Метцель; ska.ru; hcamur.ru