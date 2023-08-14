88 комментариев

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У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ

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Такого не ожидал никто.

Заключительный эпизод сериала с Иваном Федотовым (заключительный же?) вышел круче последнего сезона «Игры престолов». Такого поворота здесь точно не ждали: Международная федерация хоккея (ИИХФ) встала на сторону «Филадельфии» – и в итоге прилетело и ЦСКА, и самому Федотову.

Если вдруг вы включились в эту историю только сейчас, максимально короткий пересказ:

• Весной 2022-го вратарь выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. За несколько месяцев до этого он взял олимпийское серебро как основной кипер сборной России; • 7 мая Федотов подписал контракт с «Филадельфией»; • 1 июля хоккеиста задержали сотрудники военкомата, обвинив в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат и отправили в воинскую часть. Вскоре он начал службу в ВМФ России; • Из-за такой чрезвычайной ситуации контракт с «Филадельфией» был заморожен и автоматически перенесен на следующий сезон; • В июле 2023-го Федотов завершил службу в армии и подписал новый контракт с ЦСКА. Руководство клуба заявило, что у игрока нет никаких обязательств перед «Филадельфией», а тем более подписанного контракта на новый сезон; • ИИХФ вызывалась разрешить спор между ЦСКА и «Филадельфией» и больше месяца изучала материалы дела.

И вот итоги.

Вратарь – снова без практики, ЦСКА – без возможного усиления

Международная федерация обещала сделать заявление по ситуации 14 августа – и в итоге заставила журналистов нажимать F5 с самого утра до 4 вечера по Москве. Стертая клавиша того стоила – бомбануло. Вот главные моменты из решения с сайта ИИХФ:

• Международная федерация установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт НХЛ с «Филадельфией Флайерс» на сезон-2023/24. Подписание контракта с ЦСКА – нарушение регламента ИИХФ.

• Согласно правилам международных трансферов ИИХФ, у Ивана Федотова было две недели на то, чтобы либо вернуться в «Филадельфию Флайерс», либо договориться с ней о разрыве контракта. Федерация уверяет, что в этот период со стороны игрока не было предпринято ни одного действия – поэтому его ждет наказание.

Федотов отстранен на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных матчах. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (день первого матча регулярки у ЦСКА) и заканчивается 31 декабря 2023 года.

• На ЦСКА тоже наложены санкции – как на клуб, склонивший игрока к нарушению правил международных трансферов. ИИХФ уверяет, что армейцы знали о контракте вратаря с «Филадельфией» и в итоге не смогли доказать, что не подталкивали игрока на второй договор при действующем первом.

• На ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон. Он вступает в силу 11 августа 2023 года и заканчивается 10 августа 2024 года.

У Федотова только один вариант – ехать в Америку

В заявлении ИИХФ не хватает мелких деталей – о некоторых вещах приходится догадываться.

Судя по всему сказанному, Федерация не признает контракт Федотова с ЦСКА, но признает соглашение с «Филадельфией». Так что у Ивана только один рабочий вариант – уезжать за океан, где ему даже не придется отбывать дисквалификацию, потому что НХЛ вне юрисдикции ИИХФ.

Правда, для этого нужны хорошие отношения с «Флайерс», а, как уверяет та же федерация, вратарь не особо контактировал с клубом в этом году.

При этом оставаться в России или даже в Европе – не вариант: если ИИХФ все еще считает контракт игрока с «Филадельфией» действующим, то при новом профессиональном договоре в ближайшие 10 месяцев повторится та же самая история с дисквалификацией.

ЦСКА наверняка будет судиться. Хотя лучше б искали вратаря в российских клубах

Совершенно непонятно, на что рассчитывали в этой ситуации менеджеры армейцев, которые так убедительно говорили, что Федотов останется в ЦСКА. Казалось, у них есть какой-то туз в рукаве, а на деле все оказалось просто бравадой.

«Настанет момент, когда Международная федерация хоккея поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – говорил президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС еще 3 августа.

Момент не настал. А возможно, и не настанет.

Главный же итог истории для ЦСКА – потеря основного вратаря за 2,5 недели до старта сезона. Годовое ограничение по трансферам легко обойти: либо брать игроков из российских клубов, либо заранее договариваться с новичками из других лиг, а подписывать их после 10 августа 2024-го. А можно на собственную систему сделать ставку. С вратарем же, который нужен здесь и сейчас, будет сложнее.

В составе ЦСКА на официальном сайте указаны три голкипера (Федотов уже не в счет): 31-летний Александр Шарыченков (88,3% ОБ в Кубке Гагарина-2023), 21-летний Всеволод Скотников (8 матчей в КХЛ) и 20-летний Дмитрий Гамзин (2 матча). Время воспитывать молодых звезд или торговаться с клубами?

Но что-то подсказывает, что вместо этого армейцы попробуют оспорить решение ИИХФ. Или вообще предложат лиге выйти из организации.

Первые слова Федотова после армии: почему вернулся в ЦСКА и что с «Филадельфией»?

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88 комментариев

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rusbash14
Почему такого не ожидал никто? Контракт с летчиками был подписан и не выполнен.
+73
-5
+68
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VintDV
Ответ Trash Talking
А чему все так рады? ЦСКА может болт положить на это решение и выпускать Федотова, потому что ИИХФ отстранила и так Россию отовсюду. Российская сторона даже, наоборот, может начать шантажировать ИИХФ Федотовым, мол давайте России в организации прежние права, и мы тогда будем всё исполнять.
Игроков где брать будут? Тогда чемпионат будет только чисто внутренними игроками. И не одного возвращения из вне. И так же любой контракт в кхл будет ничем не обеспечен. Это чревато слишком сильными последствиями в том числе отъездом оставшихся умелых игроков
+46
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+42
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VintDV
Я об этом еще в начале подписания Ивана и ЦСКА говорил. Что контракт с Лётчиками в нхл действует на следующий сезон и жди проблем. Но доказывали обратное. КХЛ просто поторопились или хотели угодить Армейцам. Вот теперь и вляпались.
+41
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+36
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Павел Мельников
Ответ Рокко Сиффредди
Одно не понимаю. Зачем коням понадобился Федотов с простоем в 1 год? У них же был готовый стартер в лице Райдеборна, доказавший свою ценность в плей-офф.
В назидание остальным, которые захотят показать свое "я" Сечиным и Ротенбергам. Они его и ставить не собирались, скорее всего.
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+22
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zenitka
Это закономерно.У Федотова был контракт с Филадельфией.Почему он туда не поехал сразу после службы?Или кто его напугал? Может у него секретка?
+25
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Рокко Сиффредди
Ответ zenitka
Это закономерно.У Федотова был контракт с Филадельфией.Почему он туда не поехал сразу после службы?Или кто его напугал? Может у него секретка?
Я думаю, в этом случае Федотова изловили бы в аэропорту, и отправили бы не в ЦСКА, а в Бахмут.
+24
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+19
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Atsuktuvas
Есть ощущение, что предприятие по производству гениальных стратегических планов нуждается в капитальном ремонте.
+16
-1
+15
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Рокко Сиффредди
Одно не понимаю. Зачем коням понадобился Федотов с простоем в 1 год? У них же был готовый стартер в лице Райдеборна, доказавший свою ценность в плей-офф.
+16
-1
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Олег Кузнецов
Ответ rusbash14
Почему такого не ожидал никто? Контракт с летчиками был подписан и не выполнен.
Ну вот и обломался Есмантович со своими понтами. Административный ресурс ЦСКА на ИИХФ не действует.
+15
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Илья Добрый
Я краем глаза видел эту историю, объясните: Разве ЦСКА отправили вратаря показательно служить в армии не за то, что он подписал контракт с филадельфией? И если за то, то получается, что контракт был и ЦСКА о нем знал, так почему ж вот так все случилось?)
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Кавабунга Шреддоголовый
Все логично. Контракт был? Был. ЦСКА на это плюнул? Плюнул. Только щеки надували, да надорвались.
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Валерий Верн
Ответ Рокко Сиффредди
Одно не понимаю. Зачем коням понадобился Федотов с простоем в 1 год? У них же был готовый стартер в лице Райдеборна, доказавший свою ценность в плей-офф.
Что-то личное. На год "засадить" мало. Надо ещё и волю сломать.
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Валерий Верн
Сейчас Мичков имея контракт со СКА уедет в ту же Филадельфию и тут опять начнётся)) Мы можем класть на контракт с НХЛ и называть их партнёрами. Но не наоборот. Смешно. Фетис и компания что тогда скажут? Да в принципе никому не интересно, т.к. люди небольшого ума. Что-то строить и прогнозировать им не дано.
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Idacius
Ответ Trash Talking
А чему все так рады? ЦСКА может болт положить на это решение и выпускать Федотова, потому что ИИХФ отстранила и так Россию отовсюду. Российская сторона даже, наоборот, может начать шантажировать ИИХФ Федотовым, мол давайте России в организации прежние права, и мы тогда будем всё исполнять.
ИИХФ, уверен, с радостью вернет Россию к любым соревнованиям, когда всё закончится. Но если плевать на её решения, то можно получить полноценный бан
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Вовик Кузя
вот так старый еврей есмантович подставил Федотова,а может быть и весь российский хоккей
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VintDV
Ответ Георгий Большаков
И как ИИХФ обеспечит отстранение в КХЛ?
Фхр обеспечит. У нее права на проведение хоккейных турниров. А кхл проводит по договору с ФХР
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Ajvengo
почему сенсационное? фхр именно такое решение приняла сразу, потом уж переобувания начались.
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Sever12
Кончится этот цирк тем что мы покинем ИИХФ, в принципе в данный момент это не столь важно, цырк заключается в том что мы ломаем свой календарь под ИИХФ но ради ЦСКА Сечина готовы на всё, если так и произойдет, то это будет плевок в лицо всем нам, любителям нашего хоккея.
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mas76
Ответ Trash Talking
А чему все так рады? ЦСКА может болт положить на это решение и выпускать Федотова, потому что ИИХФ отстранила и так Россию отовсюду. Российская сторона даже, наоборот, может начать шантажировать ИИХФ Федотовым, мол давайте России в организации прежние права, и мы тогда будем всё исполнять.
вы забыли что сказал Рома, Рома сказал не надо сориться с НХЛ. Да и все. Можно было спокойно договорится с Филами. Но нет же мы же самые умные они все дебилы. Нате тряпкой по морде.
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VintDV
Ответ Георгий Большаков
А если не обеспечит, ИИХФ ничего не сделает
Забанит Все переходы из вне КХЛ. Куда денутся. У них есть все рычаги на руках.
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Андрей Балабаев
Ответ Trash Talking
А чему все так рады? ЦСКА может болт положить на это решение и выпускать Федотова, потому что ИИХФ отстранила и так Россию отовсюду. Российская сторона даже, наоборот, может начать шантажировать ИИХФ Федотовым, мол давайте России в организации прежние права, и мы тогда будем всё исполнять.
Вот и я также думаю. Они что, исключат цска из КХЛ? Ну смешно же
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Trash Talking
А чему все так рады? ЦСКА может болт положить на это решение и выпускать Федотова, потому что ИИХФ отстранила и так Россию отовсюду. Российская сторона даже, наоборот, может начать шантажировать ИИХФ Федотовым, мол давайте России в организации прежние права, и мы тогда будем всё исполнять.
+27
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nnp165
Ответ And-Rover
КХЛ под ИИХФ, НХЛ нет. Гении млеать.
У НХЛ есть с ИИХФ договор, впрочем как и с КХЛ. КХЛ решили на договор положить, ИИХФ нет, все остальное следствия.
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Александра Чиркова
надо было бежать
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AntOn
Сказка о Федоте-Стрельце удалом молодце продолжается … постарайся мне добыть то, чего не может быть, запиши себе в контракте, чтобы в спешке не забыть …
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