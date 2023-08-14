88 комментариев

Такого не ожидал никто.

Заключительный эпизод сериала с Иваном Федотовым (заключительный же?) вышел круче последнего сезона «Игры престолов». Такого поворота здесь точно не ждали: Международная федерация хоккея (ИИХФ) встала на сторону «Филадельфии» – и в итоге прилетело и ЦСКА, и самому Федотову.

Если вдруг вы включились в эту историю только сейчас, максимально короткий пересказ:

• Весной 2022-го вратарь выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. За несколько месяцев до этого он взял олимпийское серебро как основной кипер сборной России; • 7 мая Федотов подписал контракт с «Филадельфией»; • 1 июля хоккеиста задержали сотрудники военкомата, обвинив в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат и отправили в воинскую часть. Вскоре он начал службу в ВМФ России; • Из-за такой чрезвычайной ситуации контракт с «Филадельфией» был заморожен и автоматически перенесен на следующий сезон; • В июле 2023-го Федотов завершил службу в армии и подписал новый контракт с ЦСКА. Руководство клуба заявило, что у игрока нет никаких обязательств перед «Филадельфией», а тем более подписанного контракта на новый сезон; • ИИХФ вызывалась разрешить спор между ЦСКА и «Филадельфией» и больше месяца изучала материалы дела.

И вот итоги.

Вратарь – снова без практики, ЦСКА – без возможного усиления

Международная федерация обещала сделать заявление по ситуации 14 августа – и в итоге заставила журналистов нажимать F5 с самого утра до 4 вечера по Москве. Стертая клавиша того стоила – бомбануло. Вот главные моменты из решения с сайта ИИХФ:

• Международная федерация установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт НХЛ с «Филадельфией Флайерс» на сезон-2023/24. Подписание контракта с ЦСКА – нарушение регламента ИИХФ .

• Согласно правилам международных трансферов ИИХФ, у Ивана Федотова было две недели на то, чтобы либо вернуться в «Филадельфию Флайерс», либо договориться с ней о разрыве контракта. Федерация уверяет, что в этот период со стороны игрока не было предпринято ни одного действия – поэтому его ждет наказание.

• Федотов отстранен на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных матчах. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (день первого матча регулярки у ЦСКА) и заканчивается 31 декабря 2023 года.

• На ЦСКА тоже наложены санкции – как на клуб, склонивший игрока к нарушению правил международных трансферов. ИИХФ уверяет, что армейцы знали о контракте вратаря с «Филадельфией» и в итоге не смогли доказать, что не подталкивали игрока на второй договор при действующем первом.

• На ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон. Он вступает в силу 11 августа 2023 года и заканчивается 10 августа 2024 года.

У Федотова только один вариант – ехать в Америку

В заявлении ИИХФ не хватает мелких деталей – о некоторых вещах приходится догадываться.

Судя по всему сказанному, Федерация не признает контракт Федотова с ЦСКА, но признает соглашение с «Филадельфией». Так что у Ивана только один рабочий вариант – уезжать за океан, где ему даже не придется отбывать дисквалификацию , потому что НХЛ вне юрисдикции ИИХФ.

Правда, для этого нужны хорошие отношения с «Флайерс», а, как уверяет та же федерация, вратарь не особо контактировал с клубом в этом году.

При этом оставаться в России или даже в Европе – не вариант: если ИИХФ все еще считает контракт игрока с «Филадельфией» действующим, то при новом профессиональном договоре в ближайшие 10 месяцев повторится та же самая история с дисквалификацией.

ЦСКА наверняка будет судиться. Хотя лучше б искали вратаря в российских клубах

Совершенно непонятно, на что рассчитывали в этой ситуации менеджеры армейцев, которые так убедительно говорили, что Федотов останется в ЦСКА. Казалось, у них есть какой-то туз в рукаве, а на деле все оказалось просто бравадой.

«Настанет момент, когда Международная федерация хоккея поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – говорил президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС еще 3 августа.

Момент не настал. А возможно, и не настанет.

Главный же итог истории для ЦСКА – потеря основного вратаря за 2,5 недели до старта сезона. Годовое ограничение по трансферам легко обойти: либо брать игроков из российских клубов, либо заранее договариваться с новичками из других лиг, а подписывать их после 10 августа 2024-го. А можно на собственную систему сделать ставку. С вратарем же, который нужен здесь и сейчас, будет сложнее.

В составе ЦСКА на официальном сайте указаны три голкипера (Федотов уже не в счет): 31-летний Александр Шарыченков (88,3% ОБ в Кубке Гагарина-2023), 21-летний Всеволод Скотников (8 матчей в КХЛ) и 20-летний Дмитрий Гамзин (2 матча). Время воспитывать молодых звезд или торговаться с клубами?

Но что-то подсказывает, что вместо этого армейцы попробуют оспорить решение ИИХФ. Или вообще предложат лиге выйти из организации.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Александр Овчаров