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СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве

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Константин Окулов Константин Окулов
Хоккей Хоккей

ЦСКА – в финале Кубка Гагарина.

Конечно, от москвичей никто не ожидал такого подвоха: они выиграли серию досрочно, а не растянули ее на 7 матчей – отошли от привычных ценностей и традиций. Теперь команда даже узнает, что такое «выходной» – финал Кубка Гагарина стартует только в следующий понедельник.

А в эту среду ЦСКА снова дал сопернику себя перебросать, но не дал шанса выиграть – все было под полным контролем с первой же московской атаки, которая закончилась голом. Как гости ни пытались, ни наседали на чужие ворота – ничего не получалось: их атаки отбивались, а в сторону Подъяпольского (да, нежданчик) разворачивались ответные. Более опасные и результативные.

Система СКА проиграла секундомеру Федорова. Что же произошло? Попробуем разобраться.

У ЦСКА зажигали первое звено и очнувшийся Окулов

Хоккейная поговорка о том, что плей-офф выигрывают третьи-четвертые звенья, уходит в архив. К примеру, «Авангард» дошел до финала Востока во многом за счет тройки Найта, а там проиграл «Ак Барсу» с его мощнейшей, пусть и не всегда стабильной топ-6.

Состав ЦСКА куда более сбалансированный, но даже тут есть явные лидеры, которые затащили армейскую серию – СКА их то ли не смог закрыть, то ли даже не собирался (может, это вообще не по системе). Звено Мамин – Соркин – Григоренко включилось на полную со второй же минуты первого матча серии – и в итоге прилично так собрало очков. Те игры, когда эта тройка организовывала голы – себе, защитникам или партнерам по спецбригаде – москвичи обязательно забирали.

Хотя дело даже не в количестве очков, а в их важности. Именно эти нападающие подарили Нестерову передачу на гол в третьем овертайме, очень помогли в большинстве в третьей игре, были просто королями в пятой и, по сути, приговорили СКА к отпуску на 13-й секунде последнего матча.

Еще один герой серии – Константин Окулов. Конечно, хороша была вся его тройка – с Каменевым и Плотниковым, но именно Окулов обращал на себя внимание. Он не очень удачно провел первые два раунда: забил только 1 гол в 14 матчах – и было заметно, что это беспокоит лучшего бомбардира ЦСКА в регулярке. Об этом говорило хотя бы то, что Константин бросал чаще всех в команде.

В серии с Питером его наконец-то прорвало: 5 голов в последних четырех матчах. Сыграет так и с «Ак Барсом» – может рассчитывать на титул MVP Кубка Гагарина. Пока же главный кандидат на него – Михаил Григоренко (9+12).

ЦСКА держал под контролем всю серию – даже когда проигрывал

Показательный момент из последнего матча. Во втором периоде игроки СКА забрали инициативу и стали активно искать свой гол в у ворот Рейдеборна: шли в прессинг в чужой зоне, выигрывали вбрасывания, бросали откуда могли (7:0 в створ на этом отрезке) – и казалось, что количество скоро перейдет в качество.

В одной из пауз к трансляции подключили тренера ЦСКА Равиля Якубова – и у них с комментатором Романом Скворцовым состоялся такой диалог.

– Добрый вечер. Начало второго периода остается за гостями. Больше времени проводят в зоне, атакуют ворота Рейдеборна со всех возможных позиций. Что происходит на этом отрезке? Не кажется ли вам, что второй период идет не по вашему плану?

– Да ничего страшного. Надо играть строго в обороне и строго в средней зоне.

– Но при этом пока нет никакой контригры со стороны ЦСКА.

– Значит, будет.

Сказано все это было настолько спокойным и уверенным голосом, что сложно было не поверить. Через 7 секунд Марат Хайруллин сфолил в чужой зоне, ЦСКА получил большинство – и отодвинул игру от ворот, а еще через 4 минуты забил второй гол.

И так – почти всегда по ходу этой серии. Что бы ни происходило в матче, казалось, что у команды все под контролем или это вообще ее изначальная задумка. В первой игре москвичи сравняли счет за 2 минуты до сирены, в пятой – без напряга отыгрались с 0:2 и накидали 7 голов. Были игры, когда спокойствие ЦСКА чувствовалось вообще на протяжении всех трех периодов.

Пожалуй, только 17 секунд в четвертом матче с двумя голами СКА стали для Федорова и его игроков сюрпризом. В остальном же их ничем не удивили. Главный тренер ЦСКА максимально спокоен, уверен в своей тактике и команде – и все это передается самим хоккеистам. Свои нервы москвичи показывали только в послематчевых потасовках (таких было две).

Можно ли все это назвать психологией чемпионов – увидим уже в следующей серии.

Система СКА, кажется, не подразумевает голы в большинстве

Хоккеисты ЦСКА, конечно, молодцы, но СКА даже близко не показал тот уровень конкуренции, который от него ожидали. Лучшая команда регулярки с собственной системой, со звездами и длинной скамейкой в итоге сама себя загнала в угол – и не пользовалась ни звездами, ни скамейкой (в полной мере).

А еще была далека от той игры, что показывала в регулярке. Во всяком случае – в большинстве.

«Проблемное большинство? Будем тренировать, – говорил Роман Ротенберг после серии с «Торпедо». – Мне в свое время рассказывали наши советские легенды – Тихонов, Третьяк, что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать. К счастью, у нас есть время на это».

Кажется, часами недостаточно – нужно было сутками.

Ну и, конечно, есть вопросы к Константину Шафранову, который второй сезон выстраивает большинство в клубе. Занятно, что в «Авангарде», с которым тренер стал чемпионом в 2021-м, игра в неравных составах до сих пор работает как часы (24,6% - в регулярке, 29,7% - в плей-офф), а в СКА с этим все плохо. 

Рейдеборн – не супертоповый вратарь, но его игры хватает для финала

Перед плей-офф казалось, что голкипер – если не слабое звено в игре ЦСКА, то хотя бы болевая точка. Основания были: по ходу регулярки Сергею Федорову приходилось оправдывать своих вратарей, а тот же Адам Рейдеборн пропускал от СКА 4 гола с 9 бросков. Швед не входил в топ-30 лиги по проценту отраженных бросков (его сменщик – Александр Шарыченков – 24-й, 91,8%), стал 20-м по коэффициенту надежности (2,30) и сыграл лишь 1 сухой матч.

В Кубке Гагарина-2023 у Рейдеборна их уже 4 (самый свежий сухарь – в среду), он в топ-10 по отраженным и в топ-5 по надежности – и оба этих показателя заметно выросли по сравнению с регуляркой. Любопытно, что Адам начинал плей-офф в качестве бэкапа: первые матчи с «Северсталью» проводил Шарыченков – Рейдеборн вышел только по ходу второго поражения от Череповца и забрал свое место в воротах.

В его карьере еще не было такой кубковой статистики, как сейчас (93,2% ОБ, КН – 1,93) – и в этом, конечно, заслуга как самого игрока, так и тренера Сергея Наумова, который идет к тому, чтобы вылепить очередного вратаря-чемпиона.

И вроде никаких особых геройств тут не требуется (вы не вспомните у Рейдеборна какого-то сумасшедшего сэйва в плей-офф), главное – просто правильно играть, выбирать позицию и не нервничать. Но со всем этим Адам справляется великолепно.

СКА сам помог сопернику: начал убирать лучших из состава

Питера не будет в финале Кубка Гагарина-2023, но, кажется, именно эти армейцы подарили нам главный хайлайт весны. Третий период третьего матча СКА – ЦСКА, Роман Ротенберг держит Никиту Гусева на скамейке запасных и больше не выпускает – ни в матче, ни в серии. Даже не включает в заявку.

«Играли лучшие хоккеисты. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба», – так комментировал Роман Ротенберг свое решение после третьего матча.

В итоге Гусева во время трансляций не показывали даже в ложах, где сидели запасные игроки СКА (вероятно, его там и не было), а в медиа стали сливаться какие-то совсем уж нелепые формулировки типа «решение связано с определенной зависимостью хоккеиста, которая имеет отношение к употреблению пива» («Матч ТВ»).

К тому моменту, как Никиту убрали из состава, он был вторым бомбардиром и снайпером команды в Кубке Гагарина-2023.

К моменту вылета СКА из плей-офф Гусев, пропустивший три матча, остался вторым бомбардиром и снайпером команды в Кубке Гагарина-2023. При этом он второй по количеству бросков у армейцев и вторым по успешным передачам среди нападающих. 

Из-за решения главного тренера Санкт-Петербург потерял игрока, который мог придумать гол из не самой очевидной ситуации, который мог хоть как-то дирижировать полуживой игрой в большинстве и который вообще-то считался одной из двух главных звезд этого состава. Был ли Гусев топ-игроком в этом плей-офф? Далеко не всегда. Был ли он среди лучших в СКА? Практически каждый матч.

Интересно, что на этом в клубе не успокоились. Перед шестой игрой из заявки пропали Игорь Ожиганов (второй бомбардир среди защитников), Михаил Воробьев (лучший центр по игре на точке – 66,3%), а основной вратарь Дмитрий Николаев стал запасным. Конечно, у кого-то травмы, как у Жафярова (с другой стороны – а у кого в плей-офф их нет?), а чье-то отсутствие, видимо, должно было еще раз взбодрить команду. После второй победы в серии (как раз без Гусева) Ротенберг называл ее «новорожденной» – ну, в итоге соответствующе и сыграли.

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Фото: VK/hccska

6 комментариев

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Лужин
Почему описывая игру СКА постоянно упоминают слово "система"? Система у Торпедо, а это черти что, заплатили лучшим игрокам, и те играют как умеют пока тренер со скамейки раздает кринжовые команды про яйца, искренне уверенный что это влияет на игру, а результаты команды, далеко оставившей всех позади по располагаемым ресурсам, это заслуга его тренерских талантов.
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Тюменский медвежонок
Да всё просто, на тренерском мостике ЦСКА взрослые дядьки, а у СКА маленький 13-летний мальчик в теле взрослого дядьки. Знаете в детстве делали из бумаги(газеты) шляпы-фуражки и представляли что мы капитаны, герои и т.д. вот примерно тоже самое у СКА с Ротенбергом, он костюм тренера на себя напялил и делает вид что он "тренер", играется в тренера. Желаю болельщикам СКА терпения и сил, возможно этот ребенок все таки наиграется и выбросит игрушку под названием "СКА" и уйдет.
что-то я сомневаюсь, если он и уйдет то разве что на дно, причем со всей остальной подлодкой, если понимаете о чем я
+2
0
+2
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Сергей Фетисов
Когда тренером стал тот кто думает ,что деньги главное.Фёдоров молодец,переиграл классно.Удачи парням в финале!!!
+1
0
+1
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hett
там же все просто, сказано надо вместо пятиконечной сделать эмблемой шестиконечной 🤷‍♂️
0
-1
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Тюменский медвежонок
Да всё просто, на тренерском мостике ЦСКА взрослые дядьки, а у СКА маленький 13-летний мальчик в теле взрослого дядьки. Знаете в детстве делали из бумаги(газеты) шляпы-фуражки и представляли что мы капитаны, герои и т.д. вот примерно тоже самое у СКА с Ротенбергом, он костюм тренера на себя напялил и делает вид что он "тренер", играется в тренера. Желаю болельщикам СКА терпения и сил, возможно этот ребенок все таки наиграется и выбросит игрушку под названием "СКА" и уйдет.
+7
0
+7
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Ola BP
Теперь можно и по пиву! 🍺
+2
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