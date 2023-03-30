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СКА – ЦСКА снова в финале Запада! Супермотивация Ротенберга против победной серии Федорова

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Питер не побеждал с 2015 года.

Перед первым матчем серии второго раунда СКА – «Торпедо» на КХЛ ТВ показали западную половину сетку плей-офф, в которой уже красовалась пара финалистов. И «Торпедо» среди них, конечно, не было.

Этот забавный прокол не вызвал большого ажиотажа – скорее всего, именно потому, что при всей симпатии к команде Игоря Ларионова в другой финал Запада всерьез мало кто верил. Так и случилось: СКА максимально быстро разобрался с «Торпедо», ЦСКА увяз в битве с «Локомотивом», но тоже в конце концов забрал свое. Те же и там же – пятый сезон подряд (не считая пандемийного, который зарубили после первого раунда) и седьмой раз за восемь лет. 

Хорошо это или плохо – мы так живем. Такая у нас версия класико. В конце концов, вряд ли в Испании кто-то каждый год жалуется на гегемонию «Реала» и «Барселоны». Привыкли. Ну и мы привыкли. Тем более что ЦСКА в этом сезоне прилично потрепали на пути к настоящему сопернику.

Хотя вот Третьяку надоело. Но выход он ищет, как обычно, совсем не там.

В это сложно поверить, но СКА выиграл только один раз

Да, единственная в этой многосерийной эпопее победа Питера случилась уже очень давно – в 2015 году. Команду тогда тренировал Вячеслав Быков, который уже восьмой год на заслуженном отдыхе в Швейцарии. И это был невероятный триллер, в котором СКА вытащил серию, проигрывая 0-3!

С тех пор побеждал только ЦСКА. Иногда даже вчистую, как в 2016-м, когда Быкова уже отправили на пенсию, а Панарин уехал в НХЛ – 4-0, но даже там каждый матч был очень плотный, а один вообще затянулся до третьего овертайма. Остальные четыре серии ЦСКА забирал в шести или семи матчах.

Кстати, парадокс: чем легче ЦСКА выигрывал у СКА, тем хуже для него складывался потом главный финал. Обе свои победы москвичи добыли после семиматчевых серий против Питера. И СКА после семиматчевой победы над ЦСКА тоже стал чемпионом.

Федоров против Ротенберга. Второй раунд

Год назад эта серия воспринималась необычно в виду того, что оба тренера без какого-либо опыта добрались до финала Запада. Соответственно, один из них точно выходил в финал – это само по себе было удивительным. Теперь история повторяется, только опыта у обоих уже на один сезон больше.

Можно сказать, что Федоров в какой-то степени еще пользуется багажом Никитина, но очевидно, что все меньше и меньше. Он все равно нашел замену ушедшим помощникам, команда по-прежнему может в нужный момент включить режим монстра и смести все на своем пути. Да, пусть с трудом, в семиматчевых сериях, но ЦСКА Федорова движется без осечек.

И все это с парой вратарей Рейдеборн – Шарыченков, которую не пнул только ленивый. Тем более, армейцы получали в среднем по три гола в серии с «Северсталью». Но оказалось, что потеря Ивана Федотова не настолько критична – система по-прежнему работает.

Работает она и у Романа Ротенберга, который окружил себя высококлассными помощниками. Мы отдельно упомянем фактор Корешкова. Также нельзя не отметить вклад Сергея Зубова – у него, как у главного тренера, был специфичный и скучноватый хоккей, но Зубов-помощник как раз дает то, что нужно команде – выстраивает игру в обороне.

Однако нанять хороших помощников – это только полдела, они должны обладать авторитетом у игроков и быть достаточно смелыми, чтобы продвигать свои идеи такому боссу, как Роман Ротенберг. Похоже, что он достиг цели и собрал такой штаб, который работает сообща и в котором есть диалог. У прошлогоднего СКА с Ротенбергом и Брагиным на скамейке, судя по всему, не было такого взаимодействия.

Плюс серия с ЦСКА – это личный крестовый поход Романа. Чуть больше года назад он лишился Олимпиады из-за покровителей главного конкурента. Потом ему обрубили участие сборной России-25 на Кубке Первого канала, а это была как раз его креатура.

А еще, помните, как-то Ротенбергу прилетел денежный штраф за согнутые локти и прочие неприличные жесты в сторону скамейки ЦСКА? Потом всякая дичь в его исполнении происходила в серии с «Торпедо». В общем, тут будет много интересного.

СКА впервые выходит против ЦСКА с тем же тренером, что в прошлом году

Да, как это ни странно, до этого сезона все серии против ЦСКА питерцы проводили с разными тренерами. В 2015-м это был Быков. В 2016-м – Сергей Зубов. В 2018-м – Олег Знарок. В 2019-м – Илья Воробьев. В 2021-м – Валерий Брагин. В 2022-м – Роман Ротенберг. То есть обыграть ЦСКА смог только 1 из 6. 

У ЦСКА за это время было всего три тренера – Дмитрий Квартальнов (1-1 против СКА), Игорь Никитин (3-0), Сергей Федоров (1-0).

То есть Роман Ротенберг сломал систему. Кажется, это дает СКА определенный шанс.

Битва за MVP: Хайруллин против Григоренко

Это, конечно, с большой натяжкой. Во-первых, MVP будет определяться, скорее всего, в финале. Во-вторых, пока на MVP больше похожи Александр Радулов и Рид Буше из восточной половины. Однако Хайруллин и Григоренко – лучшие бомбардиры плей-офф после двух раундов. И, кроме нападающих, других кандидатов все равно особо не видно – никто из защитников и вратарей явно не выделяется (Серебряков уже вылетел).

Хайруллин тяжеловато начинал плей-офф, как и вся команда СКА. С Минском он, скажем так, набил статистику в концовке – все три гола забил в последних двух играх и в пустые ворота. А против «Торпедо» у него 7 очков в 4 играх, и только один гол в пустые ворота. Но, конечно, многовато голов в пустые получается – 4 из 6, Александр Шмурнов бы не одобрил. Однако, если что, у СКА есть еще Никита Гусев, который пока отстает, но в любой момент может включиться и решить, как в 2018-м против немцев.

Григоренко был лучшим бомбардиром плей-офф в 2019-м. Потом пандемия, потом съездил в НХЛ, потом вернулся, и в прошлом сезоне очки набирал туго (хотя забивал прилично и поделил 2-6 место среди снайперов). После двух раундов этого сезона Михаил уже перекрыл прошлогодний показатель (14 против 12), хотя после 9 очков в 7 играх первого раунда он немного сбавил. При этом важная деталь: в серии с «Локомотивом» Григоренко набирал очки в четырех матчах – и все ЦСКА выиграл! На сегодня он точно главный претендент на MVP от своей команды, остальные прилично отстают – особенно лучший бомбардир ЦСКА в регулярке Окулов, у которого пока всего 1 гол.

Один из помощников Ротенберга – Х-фактор серии и вообще сезона

У Романа Ротенберга самый большой штаб в КХЛ (кстати, как и у «Зенита» в РПЛ – совпадение?), но один из помощников заслуживает особого внимания. Это Евгений Корешков, который прошлым летом перешел в СКА как раз из ЦСКА. 

«Как только Евгений Геннадьевич освободился, я сразу взял телефон и набрал ему, предложил работать вместе. Он знает нашу команду от и до, потому что мы столько друг против друга играли», – рассказывал главный тренер СКА в интервью Никите Петухову.

И Корешков не просто хорошо знает обе команды. Он настоящий талисман. В качестве ассистента главного тренера он выиграл уже три Кубка Гагарина: первый еще в Магнитогорске с Ильей Воробьевым. Второй – в ЦСКА с Игорем Никитиным, третий – там же с Сергеем Федоровым. Плюс – проигранный Бобу Хартли финал с Никитиным. Итого: четыре сезона (пандемийный не считаем, два года в «Барысе» тоже – там все-таки без шансов), четыре финала, три кубка. Что же получается, ЦСКА обречен?

Суммарный опыт состава: СКА в отстающих

Мы несколько раз употребляли в контексте ЦСКА одно простое слово – опыт. На самом деле в плей-офф это действительно имеет огромное значение. Не зря же тренеры стараются в кубковых матчах иметь пару достойных ветеранов если не на льду, то хотя бы в раздевалке.

Такие хоккеисты дают пример: как подходить к играм плей-офф, как собраться, как вытащить из себя все и даже чуть больше. И это не говоря о решениях на льду: куда выше вероятность, что в ответственный момент молодой дрогнет, а опытный – нет.

И посмотрите на костяк ЦСКА, который из года в год играет на решающих стадиях плей-офф – там лидерам в пределах 30 лет, они прошли огонь, воду, медные трубы и много чего еще.

Можно было бы сказать, что у ЦСКА вратарь до этой весны провел в Кубке Гагарина всего 4 полных матча, а потом он взял и провалил первый раунд. Но намного ли лучше ситуация с вратарями у СКА, где Николаев вообще не играл в плей-офф КХЛ, а Подъяпольский выиграл 4 матча из 13?

Если суммировать количество всех игр, которые хоккеисты СКА и ЦСКА провели в плей-офф, то здесь явное преимущество у москвичей, и в этой разнице как раз то, чего почти нет у СКА – финалы и седьмые матчи.

ЦСКА вышел на пик, СКА отдыхает уже неделю

По этому плей-офф бросается в глаза одна вещь – ЦСКА может выглядить несобранным, даже неготовым, но в критический момент превращается в машину, которую просто невозможно остановить. Команда добавляет до такой степени, что нет ничего и никого, кто мог бы ей помешать.

Вот Питер уложился за четыре матча с «Торпедо», отдохнул и уже неделю готовится к финалу конференции. И наверняка пойдут разговоры про игровой ритм – что СКА из него выпал, а ЦСКА, наоборот, набрал ход.

Да, ЦСКА вышел на пик, но если бы он забрал серию у «Локомотива» в шестой игре – мы бы говорили ровно то же самое. Понятно, что все это актуально только до первого матча серии. Возможно, хватит даже одного периода – и команды окунутся в такую мясорубку, что и свежесть СКА не будет таким уж преимуществом, а тонус ЦСКА уйдет на второй план.

Однако не стоит забывать – СКА пусть и помучился с «Торпедо», но относительно легко его прошел. И вот этот фактор может сказаться в начале серии – Питер просто подзабыл, что такое настоящее преодоление. ЦСКА, между тем, рубился с Ярославлем не на жизнь а на смерть, и, кажется, вышел из этой рубки еще более сильным. То есть и без того опытная команда получила еще пачку сверху, что особенно важно для молодых ребят вроде Прохора Полтапова или Тахира Мингачева.

Федоров пока не проиграл ни одной серии плей-офф

Да, выборка маленькая, но однако ж – шесть серий, шесть побед. В том числе четыре серии – семиматчевые, причем подряд! Ничего себе статистика для тренера, который работает всего-то второй сезон.

Конечно, год назад ЦСКА выглядел как-то посерьезнее, в первых двух раундах соперников вообще не замечал и выносил всухую. В этом сезоне армейцы изрядно помучились и с «Северсталью», и тем более с «Локомотивом». Но, во-первых, все седьмые матчи ЦСКА забирал уверенно – 3:0, 4:1, 5:3, 5:0. Во-вторых, в последнем выглядел прям очень мощно. Федоров определенно что-то знает о седьмых матчах, несмотря на скромный тренерский опыт. Он и сам играл в них 9 раз – чаще проигрывал (4-5), но одна из побед будет жить в веках: в 2002-м в финале Запада «Детройт» вынес «Колорадо» 7:0 и один из голов забил Федоров. Видимо, где-то там надо искать секрет его семиматчевых побед.

Предельно мотивированный Ротенберг с талисманом Корешковым или не знающий поражений король седьмых матчей Федоров с безумно опытной бандой лидеров – чья возьмет?

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Фото: vk.com/hccska; vk.com/ska/; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Russian Look

4 комментария

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Al561
Ни эта пара, ни другая интереса не вызывают, надоели уже.
Жду ПО НХЛ, особенно на востоке, хотя и на западе интриг хватает.
+2
0
+2
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Николай Никифоров
Да ну одно и тоже каждый год запад не интересен
0
0
0
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Винтовка_Латыпова
Уууух, ну наконец-то!! Вот бы финалы западной конференции были до 25 побед!!!
+1
-1
0
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Данила
По бороде видно кто выиграет .
+1
0
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