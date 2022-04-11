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«Металлург» – в финале Кубка Гагарина! «Трактор» очень боялся проиграть и вылетел за 15 секунд до овертайма

Анвар Гатиятулин Анвар Гатиятулин
Григорий Дронов Григорий Дронов
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Конец сезона хорошей команды.

Челябинск снова без финала Кубка Гагарина. Финал Востока закончился очень быстро и, мягко говоря, даже наполовину не дотянул до противостояния между «Металлургом» и «Авангардом».

Анвар Гатиятулин снова остановлен сильным и организованным соперником, причем без шансов – у него вообще пока не очень получается противостоять большим командам.

В таблице нет «Салавата»-2022 – без легионеров это крепкая, но совсем не топовая команда.

В сухом остатке у Гатиятулина одна победа над грандом – в очень тяжелой и тягучей серии. А еще сухой и душный стиль игры, который можно оправдать только результатом в виде Кубка Гагарина – ведь сейчас под тренера собрали состав, который явно сильнее того, что был у него в плей-офф 4 года назад.

Почему вопросы нужно адресовать главному тренеру «Трактора»? Он собрал третью атаку регулярки – только две команды забили больше («Динамо» и «Магнитка»). По ходу сезона Челябинск играл активнее и интереснее, а не в режиме ожидания чужой ошибки и с окопами в средней зоне. Гатиятулин – хороший специалист, но в этом плей-офф он отказался от своих же идей, которые наигрывал в течение сезона и которые, что важно, работали на длинной дистанции.

Главный тренер «Трактора» нашел роль Никите Тертышному, собрал сильный боттом нападения и в очередной раз раскрыл кубковый потенциал Виталия Кравцова (7 шайб) – все это перечеркнуто пассивностью, которая превратилась в страх перед поражением и покрыла хорошую команду слоем ржавчины.

Поэтому «Трактор» в понедельник выживал – забрал старт первого периода, создал несколько опасных моментов, а затем снова перешел в режим пустого контроля шайбы и отдал инициативу. В первом периоде был отрезок, когда «Трактор» владел шайбой 6 минут, а «Металлург» – всего 3, но качество атак было полностью на стороне Магнитогорска. «Трактор» при хорошем подборе нападающих так и не смог убедить, что может играть с шайбой в плей-офф, и просто смотрел на розыгрыши «Магнитки».

Поэтому гол за 15 секунд до конца третьего периода – закономерный исход, поскольку овертайм «Трактор» не заслужил, а команда Ильи Воробьева вполне могла забивать 4-5 шайб в основное время, но очень много прощала соперника.

Герой матча – защитник Григорий Дронов, которому немного помогла хоккейная удача.

«Магнитка» – в финале спустя 5 лет. Снова с Ильей Воробьевым, который выдал потрясающую перезагрузку своей тренерской карьеры и пришел за Кубком Гагарина со зрелищной командой.

Перезагрузка предстоит и «Трактору» – прежде всего, в голове главного тренера, который должен найти способ сделать шаг вперед и отбросить внутренний страх перед поражением.

Финал Востока

Металлург Мг – Трактор 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
11 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Карпов (Хабаров, Николаев)
1:1 – 34 Кравцов (Тертышный)
2:1 – 60 Дронов (Керри)
Вратари: Кошечкин 26/27 – Вилл 21/33.

Счет в серии – 4-1

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Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk; РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Овчаров

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