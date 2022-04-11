«Металлург» – в финале Кубка Гагарина! «Трактор» очень боялся проиграть и вылетел за 15 секунд до овертайма

Конец сезона хорошей команды.

Челябинск снова без финала Кубка Гагарина. Финал Востока закончился очень быстро и, мягко говоря, даже наполовину не дотянул до противостояния между «Металлургом» и «Авангардом».

Анвар Гатиятулин снова остановлен сильным и организованным соперником, причем без шансов – у него вообще пока не очень получается противостоять большим командам.

В таблице нет «Салавата»-2022 – без легионеров это крепкая, но совсем не топовая команда.

В сухом остатке у Гатиятулина одна победа над грандом – в очень тяжелой и тягучей серии. А еще сухой и душный стиль игры, который можно оправдать только результатом в виде Кубка Гагарина – ведь сейчас под тренера собрали состав, который явно сильнее того, что был у него в плей-офф 4 года назад.

Почему вопросы нужно адресовать главному тренеру «Трактора»? Он собрал третью атаку регулярки – только две команды забили больше («Динамо» и «Магнитка»). По ходу сезона Челябинск играл активнее и интереснее, а не в режиме ожидания чужой ошибки и с окопами в средней зоне. Гатиятулин – хороший специалист, но в этом плей-офф он отказался от своих же идей, которые наигрывал в течение сезона и которые, что важно, работали на длинной дистанции.

Главный тренер «Трактора» нашел роль Никите Тертышному, собрал сильный боттом нападения и в очередной раз раскрыл кубковый потенциал Виталия Кравцова (7 шайб) – все это перечеркнуто пассивностью, которая превратилась в страх перед поражением и покрыла хорошую команду слоем ржавчины.

Поэтому «Трактор» в понедельник выживал – забрал старт первого периода, создал несколько опасных моментов, а затем снова перешел в режим пустого контроля шайбы и отдал инициативу. В первом периоде был отрезок, когда «Трактор» владел шайбой 6 минут, а «Металлург» – всего 3, но качество атак было полностью на стороне Магнитогорска. «Трактор» при хорошем подборе нападающих так и не смог убедить, что может играть с шайбой в плей-офф, и просто смотрел на розыгрыши «Магнитки».

Поэтому гол за 15 секунд до конца третьего периода – закономерный исход, поскольку овертайм «Трактор» не заслужил, а команда Ильи Воробьева вполне могла забивать 4-5 шайб в основное время, но очень много прощала соперника.

Герой матча – защитник Григорий Дронов, которому немного помогла хоккейная удача.

«Магнитка» – в финале спустя 5 лет. Снова с Ильей Воробьевым, который выдал потрясающую перезагрузку своей тренерской карьеры и пришел за Кубком Гагарина со зрелищной командой.

Перезагрузка предстоит и «Трактору» – прежде всего, в голове главного тренера, который должен найти способ сделать шаг вперед и отбросить внутренний страх перед поражением.

Финал Востока

Счет в серии – 4-1

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk; РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Овчаров