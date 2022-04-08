СКА сделал результат за 3 минуты – впервые в серии забил 3 гола. И все равно чуть не упустил преимущество

А закончил – массовой потасовкой.

Финал Западной конференции набирает ход – ну, по крайней мере, по закрученному сюжету. Теперь у ЦСКА и СКА точно будет минимум шесть матчей, хотя все намекает на полную программу – из семи.

То, что тренеры СКА провели работу после прошлого матча, стало понятно еще по заявке: давно вы Тимкина в первом звене видели? А Комарова не в качестве центрфорварда? Все это, конечно, оказалось иллюзией: у Евгения – самый маленький айстайм среди нападающих, а Лео чаще остальных игроков СКА вставал на точку (но выиграл только 5 из 14 вбрасываний – вообще эта идея фикс у штаба очень странная).

В итоге не сказать, что гости чем-то удивили ЦСКА, но все же смотрелись куда живее и интереснее. Самым мощным отрезком стал второй период, где Питер соперника просто смял. За три минуты в воротах Федотова побывали три шайбы – и это было по игре.

На 24-й минуте Гусев идеальным пасом между двух соперников нашел Ожиганова – и тот бросил в единственное открытое место ворот:

Через 50 секунд Антон Бурдасов, обыгравшись с Бардаковым, отправился в рейд на чужие ворота. Ему вроде бы помешал Павел Карнаухов, но на самом деле только помог:

А еще СКА реализовал удаление Александра Попова – за подножку прямо со вбрасывания. Гусев нашел в слоте перед воротами Михаила Воробьева – хотя за ним вроде бы приглядывали.

Между первым и третьим голом прошло ровно 179 секунд. Впервые в этой серии – и впервые с последнего матча первого раунда против Минска (8 марта) – СКА забросил больше двух шайб. Забавно, но и этого могло не хватить – ЦСКА бросился в очередной камбэк, который ему помог организовать сам соперник. У Романа Ротенберга наверняка будут вопросы к своим игрокам. Например:

• как можно оставить чужого нападающего одного на синей линии?

• зачем выкидывать шайбу через борт, который закрывает соперник, когда за твоей спиной свободный партнер?

Но это были самые грубые ошибки СКА до конца матча – хоккеисты откатились к своим воротам и массово отбивались от атак, а игроки ЦСКА не могли придумать ничего хитрее, чем просто бросать от синей линии в надежде на рикошет или подставление.

«Сознательно ли отдали шайбу? Вы знаете, всегда есть такие фишки разные… Да, вернули шайбу. Так все команды делают. И мы так тоже делаем», – сказал Роман Ротенберг в интервью КХЛ ТВ после сирены. После его слов сложно понять, действительно ли это было изначальной тактической установкой – но СКА выиграл, а значит сыграл правильно в этом матче.

Как и Лео Комаров, который бросил свое тело на шайбу в последние секунды – и организовал тем самым массовую потасовку. И сам штраф не получил!

Особое внимание обратите на мужчину в пиджаке с первого ряда, который едва не вынес стекло, пытаясь помочь москвичам в этой стычке.

Вот ради таких эмоций серию СКА – ЦСКА уже стоит смотреть. Подключайтесь, самое интересное должно быть впереди.

Финал Запада

Счет в серии – 2-2