Колоритный бородач из ЦСКА: в 41 играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы

Говорят, самый быстрый в команде.

Во втором матче финала Запада голов опять было немного, но первый не пришлось долго ждать. Уже на второй минуте нападающие ЦСКА зашли в зону соперника, Светлаков бросил – шайба с рикошетом от ворот улетела в борт. И пока шведский вратарь СКА пытался понять, что происходит, Александр Попов ловко подставил клюшку под отскок.

Колоритному бородачу из ЦСКА уже 41 год – это его вторая шайба в серии. Первая стала победной два дня назад.

«Саша молодец, весь плей-офф тащит команду. Он был сильнейшим нашим игроком в подготовке в олимпийскую паузу. С этим настроением, набрав очень хорошую форму, продолжает играть и радовать болельщиков», – говорил в субботу Федоров про игрока, у которого двусторонний контракт на скромные 3 млн рублей. А ведь Попов брал Кубок Гагарина, рвал ЧМ-2012 с Малкиным в одном звене и даже ездил на Олимпиаду в Сочи.

Попов – легенда «Авангарда». Многие до сих пор считают его омичом

Александр Попов провел в омском клубе 19 сезонов, но воспитанником омского хоккея никогда не был – он родом из Ангарска (как и Кривокрасов, Татаринов и Воронков), где и начинал играть в хоккей. В сезоне-1996/97 его уже подключали к играм за взрослый «Ермак» (третья лига страны), но куда более важным было то, что ангарские юниоры вышли в финал чемпионата России по своему возрасту, а Попов настрелял больше 20 шайб.

Его позвали в Ярославль – но в итоге отказались, не восхитившись его физическими данными. Попов уже собирался в армию, когда позвонили из Омска, фарм-клуб которого тогда назывался «Авангард-ВДВ». На второй сезон Александр стал лучшим бомбардиром команды, в которой рядом с ним росли Свитов, Пережогин, Курьянов – с ними он позже будет пересекаться в основе.

В 20 лет он уже был нападающим «Авангарда» и серебряным призером суперлиги. В 23 – чемпионом России.

«А что, разве я много сделал для чемпионства? Это в первые мгновения накатила эйфория. Как ведь все было… Когда начали пробивать буллиты, я смотрел в пол. Только по реакции трибун понимал, как развиваются события. Сидел рядом с Димой Рябыкиным. Он тихонечко молился, а у меня от перенапряжения руки тряслись. Последний бросок Карпова я все-таки видел. Соколов отбил, и я не знаю, начальные ощущения действительно невозможно передать никакими словами... Но первые эмоции постепенно схлынули, и я начал понимать, что победу заслужил не в полной мере. Играл нечасто, забивал немного», – говорил он в 2005-м.

С годами Попов играл все чаще, а в плей-офф забивал все больше. Лучшая весна в Омске – Кубок Гагарина-2012, когда у него было 4+7, а «Авангарду» не хватило одной победы до титула.

Несмотря на завидную преданность клубу, расстаться с Омском красиво не получилось. Евгений Корноухов, прежде работавший только с молодежью, летом 2016-го не нашел места в составе для 35-летнего Попова. Кажется, в Омске думали, что отправили легенду на пенсию. Сейчас это кажется смешным.

Попов не был суперзвездой – да и не хотел. Но играл даже с Малкиным и Овечкиным

Александра можно назвать символом «Авангарда» (еще раз: 19 сезонов в одном клубе, он видел отставку 12 тренеров, некоторых – не по разу!), но не суперзвездой. Всегда находились те – даже в пределах команды – кто перетягивал внимание на себя: Сушинский, Затонский, Прокопьев, Калюжный, Ягр, Курьянов, Червенка, Фролов, Пережогин, Соботка. Впрочем, Попову и не хотелось лишней славы – за всю карьеру он вряд ли дал даже с десяток интервью, заработав репутацию молчуна.

При этом он максимально выкладывался на льду – и готов был на все ради команды. По ходу сезона-2011/12 финский берсерк Раймо Сумманен начал лепить из 31-летнего Попова, всю жизнь отыгравшего на фланге, центрфорварда. В том плей-офф Александр выиграл 49,4% вбрасываний и набрал – 4+7 (да, все тот же плей-офф, где был финал с «Динамо»). Эксперимент Сумманена продолжили и последующие тренеры «Авангарда» – хотя некоторые из них, кажется, и не догадывались, что Попов – изначально не центральный нападающий.

К его универсальности прибегали и в сборной – чаще всего Зинэтула Билялетдинов. В полуфинале ЧМ-2012, когда у Малкина не пошло на точке с финнами (0% выигранных вбрасываний в том матче), он поставил туда Попова. Кажется, ничего не вышло – 6 проигранных из 6 и тоже 0%. Но, пожалуй, это был самый негативный момент в игре тройки Попов – Малкин – Пережогин на том золотом ЧМ: в остальном она вынесла всех – 12, 19 и 9 очков, соответственно.

Чемпионат мира-2013 закончился подозрительным провалом в 1/4, но Попов закончил турнир с лучшей статистикой у России на вбрасываниях – 58,14%. Билялетдинов перевел его в центр уже по ходу ЧМ – и в том кошмарном матче с США (3:8) Попов выходил в звене с Овечкиным. Главному тренеру сборной вообще нравилось взаимопонимание Попова со звездами: в плей-офф Олимпиады в Сочи Россия заходила со второй тройкой Овечкин – Малкин – Попов. Итог – 0 очков на всех и 0 медалей. Несмотря на провал, американские эксперты считали игрока «Авангарда» одним из лучших в той сборной.

Самое интересное, что Попов всегда оставался универсалом – в плей-офф-2021 вообще выходил в обороне из-за травмы Блажиевского на раскатке. Кстати, у него уже есть и диплом Высшей школы тренеров (закончил в один год с Романом Ротенбергом) – наверное, когда-нибудь увидим Александра и в этом качестве.

В ЦСКА Попов перезагрузил карьеру

В Москву Попова затянул его нынешний главный тренер – в 2016-м Сергей Федоров был генеральным менеджером ЦСКА.

«Считаю, что для нашей команды важно наличие в раздевалке таких опытных игроков, как Александр. Сплав мастерства, опыта и молодежи всегда давал правильные результаты. В межсезонье из команды по разным причинам ушли несколько опытных игроков, надеюсь, что Александр Попов достойно займет их место», – объяснял Федоров.

ЦСКА в сезоне-2016/17 – довольно странная конструкция, в которой уже не было Александра Радулова, но играли Да Коста и Ничушкин, а позицию легионера занимал сын бывшего агента Федорова Джей Ти Барнетт, который вышел на один матч, но чаще играл в ВХЛ, а потом еще скатался в «Амур», которым рулил старый знакомый менеджера ЦСКА – Александр Могильный.

Разумеется, что армейский Франкенштейн до Кубка Гагарина не дотянул и вылетел во втором раунде – постарался «Локомотив», но по итогам регулярного чемпионата Попов стал вторым бомбардиром команды, передав пламенный привет «Авангарду».

А через год он уже играл в финале, и ЦСКА был намного сильнее – на флангах атаки выходили Капризов, Григоренко, Кирилл Петров, Валерий Ничушкин, Сергей Шумаков и Константин Окулов. Попов иногда плавал по звеньям, но органично смотрелся и в топ-6, и с чеккерами, потому что сумел сохранить свой главный козырь – скорость. Тренер Игорь Никитин отлично знал возможности своего бывшего партнера по «Авангарду» и доверял ему.

В итоге с ЦСКА Попов сыграл в трех финалах и один раз ухватил Кубок Гагарина, к которому был близок еще в Омске – а в этом сезоне успешно бьется за пятый финал КХЛ в карьере и забивает важнейшие шайбы.

В плей-офф Федоров выпускает его в удобном звене – уже получил от ветерана две важные шайбы

– Кто самый скоростной хоккеист ЦСКА?

– Саня Попов.

– Он же самый возрастной в вашем составе.

– Ну и что? Он же быстрее всех бегает. Это удивительный игрок. Может на ограниченном пространстве обыграть кого угодно. Ускоряется – и улетает от соперников.

Так защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказывал о тренировках с самым молчаливым ветераном КХЛ. Попов действительно в полном порядке – в рамках того времени, которое ему выделяет тренерский штаб. В плей-офф он играет по 11-12 минут и не проседает физически, потому что ему здорово помогают партнеры.

Андрей Светлаков и Максим Соркин – очень динамичные игроки, которые берут на себя значительную часть черновой работы и могут снять с Попова необходимость втыкаться в игроков соперника. Светлаков – лидер среди нападающих армейцев по силовым приемам, Соркин – не забывает включать ноги на возврате в зону защиты. У этой тройки уже 8 заброшенных шайб в плей-офф – это едва ли не идеальное звено для претендента на Кубок Гагарина.

При этом в игре Попова нет какого-то секрета – он делает ровно то, чем занимался на протяжении всей карьеры: прилично играет в пас и здорово катается. Но этого хватает, чтобы в 41 год проводить топовый плей-офф.

В 41 год в КХЛ круче играли только Федоров и Дацюк

Простая табличка, которая объясняет, почему Александр Попов – уникальный хоккеист.

В 41 год он играет так, что сложно говорить о завершении карьеры – кажется, что он должен остаться в ЦСКА еще минимум на сезон. И пусть молчание повлияло на его восприятие в медиа, карьеру Попова легко можно брать за ориентир – в ней действительно полно достижений.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Михаил Воскресенский; hawk.ru