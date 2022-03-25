«Трактор» почти дожал Уфу: «Салавату» не помог даже мемный гол

Скучно, но эффективно.

Пока в соседней паре Востока неистово рубятся «Магнитка» и «Авангард», Челябинск с Уфой настойчиво намекают, что хоккея для зрителя нет и не будет, и вообще лучше поиграть в приставку, чем тратить время на поход на стадион.

Откатный хоккей сам по себе имеет право на жизнь в условиях, когда перед командой стоит задача добиваться результата. Вопрос лишь в активности – ее в этой серии «Трактор» и «Салават» демонстрируют очень дозированно, что вызывает крайную степень сонливости. При этом у «Трактора» и его главного тренера хватает негативного опыта – они уже уступали в плей-офф более активной команде, которой – интересное совпадение – был «Салават Юлаев».

Сейчас команда Анвара Гатиятулина добивается необходимого результата, хотя на старте Роман Вилл решил поспать и пропустил вот такую шайбу.

Спасали «Трактор» Виталий Кравцов, забивший пятый гол в плей-офф.

И Лоуренс Пилут, реализовавший большинство.

Серия возвращается в Уфу, и «Трактор» имеет все шансы додавить соперника, которому очень не хватает лучшей тройки нападения и капитана Григория Панина, самоликвидировавшегося за счет дисквалификации. Шансы зацепиться за серию у Уфы есть, один из – бешеная поддержка болельщиков, но, чтобы разбудить их, нужно все же иногда разбавлять унылый откат.

Второй раунд

Счет в серии – 3-2

Фото: ХК «Трактор»