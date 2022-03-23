ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов

Федоров – в финале Запада.

КХЛ – лига чудес. У Сергея Федорова – первый сезон в качестве главного тренера, а он уже дошел до финала Запада с веселым результатом 8-0, убрав «Локомотив» и «Динамо». Сильно? Более чем. Да, ЦСКА не выглядит так ярко, как обещали перед сезоном боссы клуба (которые убрали Игоря Никитина за «незрелищный стиль игры»). Зрелищности и мощного буста результативности Федоров не добавил, но его команда валит соперников и добывает результат – для руководства он тренер-победитель и уже спокойно может готовиться к следующему раунду.

В одном из текстов по ходу серии мой коллега Никита Петухов упомянул админресурс ЦСКА – мне кажется, сейчас это слово не актуально. «Динамо» хоронили Максим Соркин, Семен Панкратов и Владислав Провольнев. Конкретно в четвертой игре камбэк с 0:3 оформляли Светлаков и Карнаухов. У бело-голубых точно есть игроки сопоставимого уровня, а Шипачев и Войнов – элитные звезды, вокруг которых можно строить игру.

Глобальная проблема «Динамо» на текущем этапе – это отсутствие веры в себя. В первом периоде его хоккеисты вышли спасать серию – это воплотилось в очень активной игре, в стыках и огромном желании закапывать шайбу на чужом пятаке. После 0:3 все это испарилось в момент – ЦСКА вернулся, а когда соперник поплыл, то армейцы просто перемололи его.

Поэтому возникает очень много вопросов к Алексею Кудашову. Девять дней назад команда с Войновым, Шипачевым, Галиевым и Рашевским (а также приличными легионерами) выходила на седьмой матч против «Северстали» с целью перетерпеть. Сегодня, в решающем матче сезона, «Динамо» решило играть на удержание с конца первого периода – это безумие, которое не поддается логике. Называть хоккей Кудашова трусливым – довольно поверхностно, но объяснить, почему команда боится того, что у нее получилось напихать сильному сопернику три шайбы за период, не получается. А ведь командой рулит тренер, который красиво завел в КХЛ того же Дмитрия Рашевского – у него получился действительно яркий сезон.

У ЦСКА проблемы с верой в себя не было совсем – ни у молодого Соркина, ни у суперветерана Александра Попова. В плей-офф часто срабатывают очень простые вещи – сегодня ЦСКА не развалился при 0:3 и смял соперника ногами и железной волей. Безусловно, очень помог чемпионский базис – те игроки, что вместе играли в течение нескольких лет, брали кубок и проигрывали финал в изнурительной серии против «Авангарда».

Эта уверенность читается и в шайбе Плотникова, которая стала победной. Сергей может кому-то казаться не самым приятным человеком, но он не растекается в ответственные моменты – тот, который он реализовал сегодня, вывел его команду в следующий раунд.

Очень жаль фанатов «Динамо», чьи заряды мощно прорывались в трансляцию матча – они выступили сегодня намного мощнее, чем хоккеисты. А еще – Александра Еременко, который по ходу этого плей-офф в очередной раз превратился в спасителя команды, но в решающей игре запустил пару легких шайб.

Например, вот эту, от Андрея Светлакова, который и начал камбэк.

На фоне происходящих событий в мире не очень понятно, что будет с нашим хоккеем и конкретно с «Динамо», но очевидно, что с момента мощного подписания Вадима Шипачева московский клуб так и не вернул себе статус элиты КХЛ – большие контракты и сильные игроки не собрались в мощную и системную команду, способную претендовать на Кубок Гагарина.

Второй раунд

Счет в серии – 0-4

Фото: dynamo.ru