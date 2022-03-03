«Локомотив» тонет в серии против ЦСКА: проиграли два матча из двух. Вторую игру затащил Плотников

Пора просыпаться.
Серия ЦСКА – «Локомотив» перед стартом в равной степени могла быть как очень драйвовой (Игорь Никитин против бывшей команды), так и душной: ни армейцы, ни «Локо» яркостью в регулярке не поражали.
На деле получается очень серо, а интрига рискует умереть уже в Ярославле – ЦСКА ведет в серии 2-0. У москвичей набралось 19 бросков – этого хватило в четверг, чтобы забросить 3 шайбы, а еще одну докинули в пустые ворота.
Вратарь гостей Эдди Паскуале вообще не похож сам на себя: канадец великолепно играл в прошлом сезоне, а сейчас пускает почти все подряд. Сегодня он сделал героем матча Сергея Плотникова: у настырного нападающего ЦСКА 3 очка и победный дубль – очень эффектно и эффективно.
Начал с типичной кубковой шайбы – просто запихал ее в ворота Паскуале.
А в третьем периоде для Сергея все сделал Константин Окулов – оставалось просто не промазать по пустым воротам.
Примечательно, что именно «Локомотив» стал для Плотникова трамплином к статусу звездного игрока КХЛ – в Ярославле он здорово шумел в тройке с Артемом Анисимовым и Эмилем Галимовым во время локаута в НХЛ, а в сезоне-2013/14 выдал просто великолепный плей-офф.
Теперь Сергей ставит «Локомотив» на грань пропасти – команда с мощным бюджетом может вылететь уже в первом раунде, а Игорю Никитину срочно нужно что-то придумать.
- Дата проведения
- 3 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- 0:1 – 4 Анисимов (Марченко, Каюмов)
- 1:1 – 7 Плотников (Каменев, Окулов)
- 2:1 – 44 Абрамов (Плотников)
- 3:1 – 56 Плотников (Окулов, Дитц)
- 4:1 – 60 Светлаков ()
Счет в серии – 2-0
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Фото: cska-hockey.ru
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