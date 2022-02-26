Как сужалась география КХЛ: последовательно лишились Чехии, Украины, Словакии и Хорватии

Теперь теряем Финляндию и Латвию.

КХЛ уже на этапе создания позиционировала себя как своеобразный ответ НХЛ: открытая лига, в которой соберутся лучшие клубы Европы. Руководители осторожно мечтали даже о западноевропейском дивизионе, а география турнира должна была простираться чуть ли не от Атлантического океана до Тихого.

На деле же ведущие европейские чемпионаты отказались ломать состав своих турниров ради российских планов – и КХЛ оставалась, по факту, чемпионатом экс-СССР: с Астаной, Ригой и Минском. Со временем все-таки появились удачные попытки расширения на Запад – но чаще всего появление команд было связано с финансированием из России (не всегда напрямую). И надолго в лиге почти никто не задержался.

«Лев» Попрад, Словакия – 1 сезон (2011/12)

С одной стороны – удачный опыт расширения в Европу: команда вступила в лигу и даже отыграла сезон. После неудач с литовской «Ветрой», шведским АИК, украинским «Будивельником» и еще большим списком невошедших клубов это считалось победой.

С другой – это не новичок, а какой-то провал. Клуб был создан с нуля, изначально должен был стать чешским, но получил отказ от местной федерации. Этот «Лев» вступил в лигу через год после объявленного, но даже не смог достойно закончить сезон: регулярку доигрывал усеченным составом, распродав всех лидеров. Вскоре клуб юридически умер, не рассчитавшись со многими игроками.

«Слован» Братислава, Словакия – 7 сезонов (2012/13 – 2018/19)

Заметная топ-команда на фоне остального списка (круче, пожалуй, только «Йокерит»). «Слован» не создавался с нуля – его удалось переманить уже из серьезного европейского чемпионата: клубу было больше 90 лет, он играл в хоккейной Лиге чемпионов и даже провел выставочный матч с «Тампой». Самое главное: братиславцы приходили в КХЛ как действующие чемпионы страны.

История была богатой, а вот результаты удручали: 7 сезонов – 2 выхода в плей-офф, 0 выигранных матчей там. Ну зато Джонатан Чичу достойно завершил карьеру в «Словане». Причина ухода из КХЛ – деньги. Финансовый поток из России приостановился, местных спонсоров клуб не смог развести на суммы, которых хватило бы на борьбу за плей-офф. Словаки вернулись в свой чемпионат.

«Донбасс» Донецк, Украина – 2 сезона (2012/13 – 2013/14)

Несмотря на то, что хоккей на Украине довольно слабый, КХЛ приняла «Донбасс» – проект бизнесмена Бориса Колесникова выглядел интересно. Один сезон донецкая команда обкатала в ВХЛ, а к старту в Континентальной лиге собрала состав, где были Руслан Федотенко и Алексей Поникаровский (тут спасибо локауту, но Федотенко потом вернулся в «Донбасс»), Евгений Дадонов, Вацлав Недорост, Дмитрий Кагарлицкий, Рэнди Робитайл.

В первом сезоне команду тренировал Юлиус Шуплер – и ему не хватило несколько очков до плей-офф. На второй год в лиге в Донецк позвали Андрея Назарова – и «Донбасс» вышел в плей-офф с четвертого места на Западе. Их заруба со «Львом» в полуфинале конференции – одно из самых памятных событий в истории Кубка Гагарина (второй матч довели до четырех овертаймов).

Но это уже была весна 2014-го. Больше «Донбасс» в КХЛ не играл.

«Лев» Прага, Чехия – 2 сезона (2012/13 – 2013/14)

Еще один клуб, созданный с нуля. По сути, усовершенствованный брат «Льва» из Попрада. Да, юридически это разные команды – с разными заявками на вступление в КХЛ. Каким образом обольстили чешскую федерацию хоккея, что она на этот раз дала добро – одним создателям клуба известно.

Пражская команда провела всего на год больше словацкого «Льва», но просто влюбила в себя хоккейную аудиторию (даже Здено Хару привозила в локаут!). Если в первом сезоне она вылетела уже в первом раунде в четырех матчах от ЦСКА, то во втором дошла до финала Кубка Гагарина – та серия с «Магниткой» до сих пор считается лучшей в истории: 7 матчей и рекорд КХЛ по посещаемости (17 073 в Праге).

Но после финала «Лев» прекратил свое существование. Причина банальна – финансирование. В Европе не были готовы вкладываться в российский проект.

«Медвешчак» Загреб, Хорватия – 4 сезона (2013/14 – 2016/17)

Хорватов стоило брать в КХЛ только из-за веселой песни, которая играла у них после заброшенных шайб.

Команда ударом с ноги зашла в КХЛ – вынесла дома ЦСКА с Радуловым (7:1) в дебютном матче, но оказалось, что это, скорее, случайность. Неплохой первый год с участием в плей-офф (но без побед) сменился постоянными слухами об отсутствии финансирования у «Медвешчака». Пока они не подтверждались – клуб сидел в подвалах Западной конференции. Когда слухи закончились – вместе с деньгами – хорваты ушли из КХЛ. А потом и вовсе пропали с хоккейной карты – по ходу сезона-2018/19 команда была расформирована.

«Йокерит» Хельсинки, Финляндия – пока 8 сезонов (2014/15 – ?)

«Йокерит» в составе КХЛ – это, безусловно, победа. Известный клуб с богатой историей дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов, 6 раз брал титул в Финляндии. Но победа эта куплена российскими деньгами. Летом 2013-го Геннадий Тимченко вместе с братьями Ротенбергами выкупили 49% акций клуба, а заодно и его домашнюю арену. Сразу было известно, что следующий сезон «Йокерит» начнет в КХЛ.

Финны каждый год были среди фаворитов, но шли по одному сценарию: мощная регулярка – и слив в первом-втором раунде плей-офф. Дважды вообще снялись по ходу розыгрыша Кубка Гагарина.

«Нам очень жаль терять «Йокерит» – сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», – кажется, Алексей Морозов прощается с финнами не до осени, а насовсем. Это подтверждается и массовыми отказами партнеров от сотрудничества с клубом.

«Динамо» Рига, Латвия – пока 14 сезонов (2008/09 – ?)

КХЛ с Ригой с самого начала вместе – более того, клуб в Латвии и создавался сразу под новый турнир. Формально это не преемник советского «Динамо», а его полный тезка.

В первых сезонах с латвийцами было весело: выходили в плей-офф и даже выкидывали СКА в первом раунде, но со временем команда перешла к грустной стабильности – и осела на дне таблицы. Восемь сезонов подряд без плей-офф. Все это время «Динамо» существует на российские деньги.

Ожидаемый выход клуба из КХЛ связан с тем, что в Латвии планируют внести изменения в закон о спорте, которые запретят спортсменам и командам участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского Союза. И фанаты клуба такую идею поддерживают.

Фото: globallookpress.com/Maksim Matti Matikainen/Newspix24, Michal Krumphanzl/CTK, Konstantinov/Global Look Press, Michal Dolezal/CTK, Igor Soban/Pixsell, Edijs Palens/XinHua; РИА Новости/Александр Вильф