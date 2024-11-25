Обижал Надаля, за 40 лет отсудил Федерера, Агасси, Беккера. Из тенниса ушел вышечник Карлос Бернардес

В этом году на Кубке Дэвиса завершали карьеры не только игроки. В Малаге попрощались с Рафаэлем Надалем , Уэсли Коольхофом, а еще – с 60-летним Карлосом Бернардесом , который 40 лет судил теннисные матчи. Каким же был его путь и чем он нам запомнился?

Прыгал через заборы ради тенниса и судил 24 первых ракетки мира

Бернардес попал в теннис в детстве – по выходным он с друзьями перелезал через забор спортивного центра в пригороде Сан-Паулу Сан-Каэтану-ду-Сул и играл в теннис на кортах клуба. Вместо сетки они ставили легкоатлетический барьер, потому что сетку владельцы убирали. Но однажды управляющий дождался, пока они снова перелезут через забор и спросил: «Почему вы не заходите как все обычные люди? Подойдите и зарегистрируйтесь».

Но в 16 пришлось закончить с тренировками. Тогда у Бернардеса умер отец, и ему нужно было помогать семье. «Я преподавал и работал судьей. В один момент пришлось выбирать», – рассказывал бразилец. Его первым профессиональным турниром стал Кубок Федерации, проходивший в 1984-м в Сан-Паулу. Потом он начал судить чаще – и первое время, когда ездил по Южной Америке, успевал не только судить матчи, но и изучать машиностроение и тренировать. Он даже шутил, что в начале карьеры появлялся на тренировочных кортах турниров как спарринг-партнер так же часто, как и в кресле судьи на вышке. А с 1992-го Бернардес начал официально работать вышечником ATP.

«Я не родился в богатой семье, но в один момент понял, что посетил более 100 стран. Я виделся и с обычными людьми, и с президентами. Кажется, что это нереальная жизнь», – говорил он.

За всю Открытую эру в теннисе было 29 первых ракеток мира – и бразилец работал на матчах 24 из них, начиная с Матса Виландера. «Я судил встречи Пита Сампраса, Андре Агасси, Майкла Чанга, Стефана Эдберга, Матса Виландера, Бориса Беккера. Сражения Сампраса и Агасси были незабываемыми», – рассказывал Бернардес.

В 2006-м он провел мужской финал US Open между Энди Роддиком и Роджером Федерером и стал первым южноамериканцем, который судил финал «Большого шлема». «За день до четвертьфинала главный рефери позвал меня в офис и сказал: «Тут игроки из США, Испании, Франции и Великобритании, так что в финале будешь работать ты». Я не мог поверить и потерял дар речи», – признавался после Бернардес.

В 56 лет, во время время карантина перед Australian Open-2021, бразилец перенес сердечный приступ, но вернулся к работе уже на апрельском турнире в Барселоне – одном из любимых.

Игнорировал Фоньини, получил «###### дебил» от Кириоса и поиграл против Вавринки

Бернардеса точно будут помнить как судью с характером – например, когда-то он не жал руку Фабио Фоньини, который слишком экспрессивно вел себя в матче. Но отношения у них не заладились совсем – спустя несколько лет по ходу матча на Australian Open Фоньини жаловался на итальянском: «Я не могу играть с судьей, который меня расшатывает. Ты позорник. Ты профнепригоден. Нельзя мне выкатывать предупреждение за брошенную ракетку, когда [Рейлли Опелка] постоянно матерится. Я же не говорю тебе идти на ###. Это было бы другое дело».

В 2022-м Бернардес штрафовал Ника Кириоса за то, что австралиец (по собственному признанию) сказал зрителю на трибуне Майами: «Ты бы мог работать судьей». В конце матча Кириос назвал Бернардеса «###### дебилом».

Даниил Медведев тоже ссорился с Бернардесом – в Монте-Карло в этом году, когда линейный не увидел аут Карена Хачанова, а Бернардес не скорректировал решение. Счет стал 15:40, Медведев отдал гейм. Зато бразилец вызвал ему физио из-за крови на руке, и россиянин еще долго из-за этого возмущался: «Открой гребаные глаза. Ты же там сидишь. Сделай что-нибудь. Открой глаза прямо сейчас. Это же аут». За эту реплику судья дал Медведеву штраф на очко – тот в итоге проиграл матч.

А во втором круге в Шанхае в этом году Бернардес ошибся в матче Стэна Вавринки и Флавио Коболли – в третьем сете он объявил счет 15:0 на подаче швейцарца, но забыл вбить его в планшет. Потом Вавринка попал в сетку и Бернардес объявил и вбил в планшет 0:30 вместо 15:15 – в итоге гейм закончился единственным брейком в сете и поражением швейцарца.

Тот, кстати, отреагировал философски: «Такое случается. Когда я проиграл гейм, я подумал: «Могло быть просто по 30». Но никто ничего не сказал, и я подумал: «Может, я слишком нервничаю, слишком устал и разучился считать».

Кстати, еще через Бернардеса Бенуа Пэр пытался заказать еду на «Уимблдоне» в 2019-м: «Я попросил поесть пять геймов назад, и мне до сих пор ничего не принесли. Я есть хочу. Тут ресторан прямо рядом. Я тебе заплачу. Деньги есть». Увы, у француза ничего не вышло.

Довел Надаля до истерики и заставил стоять в трусах на корте

Но самые особенные отношения у Бернардеса сложились с Рафаэлем Надалем. Им как будто суждено было стать такими, особенными – правда, не совсем в том ключе, в котором вышло в итоге.

В 2002-м бразильца поставили судить матч 15-летнего Надаля и Рамона Дельгадо на турнире ATP 250 на Мальорке – это был дебют испанца в основном туре. Ту встречу он выиграл, как и еще одну знаковую – на «Мастерсе» в Майами, против первой ракетки мира Роджера Федерера. В тот день тоже именно Бернардес сидел на вышке.

Но внезапно отношения бразильца с вообще-то неконфликтым и довольно спокойным Надалем (ноль разбитых ракеток за карьеру!) запомнились именно стычками.

Все началось в 2010-м во время итогового турнира – в тот год Надалю для выхода в полуфинал нужно было в последнем групповом матче обыграть Томаша Бердыха.

В первом сете Надаль подает на тай-брейк. При счете 15:15 во время розыгрыша чех глубоко бьет под заднюю линию – Надаль возвращает мяч в корт и после поднимает руку, чтобы взять челлендж. В тот же момент Бернардес объявляет, что мяч попал в аут. Но Бердых в ответ сам берет повтор – и оказывается, что на самом деле мяч на пару миллиметров зацепил линию снаружи.

Бернардес обновляет счет – 15:30. А после начинается один из самых яростных споров Надаля за всю его карьеру. «Это бред. Ты сказал «аут». Ты сказал «аут», не «челлендж». Мой удар был в корте! Я отбил его мяч! Ты какой матч смотришь, Карлос? Я отбил мяч!» – и после этих слов испанец идет к супервайзеру Тому Барнсу.

«Он сказал, что мяч в ауте. Я вернул его в корт, а теперь он говорит, что очко [Бердыху]», – но супервайзер стандартно отвечает, что решение принимает судья на вышке. Надаль говорит, что тогда и он не собирается играть: «Я вообще не хочу играть. Ты говоришь полный бред! Это бред, это бред, Карлос! Ты чертовски неправ. Карлос, мой удар был в корте». Правда, сразу после этого Надаль повернулся и пошел дальше подавать – взял гейм на своей подаче, а потом и тай-брейк вместе с матчем (7:6(3), 6:1).

Бердых тогда раскритиковал этот инцидент после встречи: «Это просто показывает, что судья, вероятно, боялся его и разрешил слишком долго с ним говорить. Я ждал, пока они закончат около трех минут. [Надаль] сидел и не собирался играть, все такое. Но это не ошибка Рафы. Это ошибка судьи. Ему просто надо было показать, что нельзя делать на корте все, что он захочет».

После Бернардес и Надаль не конфликтовали четыре года, но обстановка начала накаляться в четвертьфинале турнира в Рио в 2015-м. В том матче испанец случайно надел шорты задом наперед и попросил у Бернардеса выйти, чтобы их переодеть. Тот отказал – в итоге Надаль менял их стоя прямо на корте, замотавшись в полотенце.

А в следующем матче с Фабио Фоньини Бернардес вынес Надалю предупреждение за затяжку времени – и это уже вывело его окончательно.

«Я должен попросить тебя больше никогда не судить мои матчи. Ты постоянно на меня давишь. Посмотри видео. Я так больше не могу», – говорил испанец, проигравший тот матч. После этого появились слухи, что Бернардеса действительно отстранили от судейства матчей Надаля. На «Ролан Гаррос» это подтвердил главный рефери: «Никому не станет легче, если мы сейчас на «Ролан Гаррос» поставим Бернардеса судить Надаля».

Но уже в конце того же сезона глава ATP объявил, что со следующего года Бернардесу разрешат работать на матчах испанца – например, в 2018-м Бернардес снова сидел на вышке в матче испанца, теперь во втором круге «Уимблдона». Тогда испанцу достался всего лишь очередной штраф за затяжку времени.

На пресс-конференции после матча Надаль уточнил, почему попросил не ставить ему Бернардеса: «Дело там было не в том, что [в 2015-м в Рио] я время тянул. Против этого я не возражаю. Я тогда ошибся и надел шорты задом наперед. #####, нельзя заставлять меня переодевать шорты у всех на глазах. Я считаю это неуважением».

А потом они ушли из тенниса одновременно – и неделя в Малаге стала последней в карьере обоих.

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Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty, Asanka Ratnayake, Michael Reaves, Michael Steele, Julian Finney; instagram.com /brokenrackets/