Помните, Медведев назвал судью «маленькой кошкой»? 2 года спустя он желает ему «спокойной пенсии»

Пока теннисный мир провожает Рафаэля Надаля, Даниил Медведев пожелал спокойной пенсии другому испанцу – судье на вышке Хауме Кампистолу.

«Приятель, у нас много веселых воспоминаний с теннисного корта 😂😂😂. Желаю спокойной жизни на пенсии», – написал Медведев и приложил скрин с Кампистолом после второго сета полуфинала Australian Open-2022 против Стефаноса Циципаса.

Испанец на нем выглядит сосредоточенным, немного грустным и опешившим. И было от чего.

За несколько минут до этого он стал жертвой одного из самых легендарных срывов Даниила. При счете 4:5 в той партии россиянин получил предупреждение за visible obscenity – оскорбительный жест. И начал кричать.

– За что? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? ЕГО ОТЕЦ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ КАЖДЫЙ РОЗЫГРЫШ? Отвечай на вопрос. Отвечай на вопрос. Можешь ответить на мой вопрос, пожалуйста? Господи, ты ужасный судья. Как ты можешь быть таким ужасным судьей и судить полуфинал «Большого шлема»? НА МЕНЯ СМОТРИ, я с тобой разговариваю.

– Чего ты хочешь?

– Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш.

– Время, – сказал Кампистол в микрофон, обозначая конец перехода.

– КАКОЕ ЕЩЕ ВРЕМЯ?

А проиграв сет, Даниил, уже чуть успокоившись, постановил:

«В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать – маленькая кошка (вместо pussy – Спортс’’)».

Кампистол к срыву Медведева отнесся спокойно. На следующий день он выложил видео из Сиднея, на котором отдыхал на океане под песню Пабло Монтеро Gata Salvaje («Дикая кошка»).

А Даниил после матча признал, что был неправ:

«Вы смеетесь, так что можно сказать, что это было забавно. Но мне точно сорвало крышу. Я вообще себя не контролировал.

Поэтому я рад, что выиграл, потому что во многих матчах я бы после такого проиграл.

И я постоянно жалею, когда говорю подобные вещи, потому что это некрасиво и я знаю, что все судьи стараются хорошо работать. Но в теннисе мы не деремся кулаками, но это драка. Один на один с противником».

Очевидно, что отношения с Кампистолом у него остались хорошими – потому что до его поста с пожеланиями спокойной пенсии никто вообще не знал, что испанец завершает карьеру.

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Metcalfe, Graham Denholm