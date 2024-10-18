📸🎥 Новак Джокович заглянул на матч «Аль-Хилаля». Поболтал с соотечественниками и получил подарок от Неймара

Новак Джокович уступил Яннику Синнеру на выставочном турнире в Эр-Рияде. В Саудовской Аравии серб успел посетить матч «Аль-Хилаля» и «Аль-Фейха».

На арене «Аль-Хилаля» теннисисту оказали теплый прием, особенно встрече радовались соотечественники Новака – Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович.

Неймар подарил Джоковичу свою футболку с автографом.

Судя по фотографиям, встреча прошла весело.

Как и Новак, Неймар смотрел встречу своей команды с трибун – из-за травмы «крестов» бразилец не играет уже год. Недавно вингер возобновил тренировки: ожидается, что он вновь выйдет на поле 21 октября в матче азиатской ЛЧ.

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