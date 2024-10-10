📸 Рафаэль Надаль завершает карьеру. Игроки и легенды «Мадрида» отдали дань уважения великому испанцу

Рафаэль Надаль принял решение попрощаться с теннисом в этом году. Последним турниром в карьере 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» станет финал Кубка Дэвиса, соревнование пройдет в ноябре.

Надаль – большой поклонник футбола, он с детства болеет за «Мадрид», хотя его дядя выступал за «Барселону». Теннисист получил звание посла «сливочных», он признавался, что мечтает когда-нибудь стать президентом «королевского клуба». Болельщики посвящали Рафе перформансы:

Разумеется, «Реал» отреагировал на решение великого спортсмена:

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров выражают своё восхищение и уважение к одной из величайших легенд спорта Испании и всего мира. «Реал» и его болельщики всегда будет гордиться тем, что такой легендарный спортсмен, как Рафа Надаль, представляет наш клуб в качестве почетного сосьо.

Его легендарная карьера всегда основывалась на таланте, постоянном желании становиться лучше, на смирении, солидарности и уважении. От имени мадридского «Реала» мы хотим выразить Надалю благодарность за преданность клубу и распространение наших ценностей во всех уголках мира. Мы желаем Рафе Надалю и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни».

Свое слово сказал лично Флорентино Перес: «Рафа Надаль является источником гордости для нашей страны и примером основных ценностей спорта, на которые он опирался на протяжении всей своей выдающейся карьеры».

Легенды и нынешние футболисты «Мадрида» тоже отдают дань уважения Надалю

Тони Кроос: «Игра не будет прежней без тебя и Роджера [Федерера]. Спасибо за то, что всегда был примером на корте и за его пределами. Поздравляю со всеми достижениями».

Джуд Беллингем: «Легенда, что за карьера!»

Криштиану Роналду: «Рафа, какую карьеру ты провел! Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру. Для меня было честью стать свидетелем твоих свершений и иметь возможность называть тебя другом. Поздравляю с выдающейся карьерой! Наслаждайся отдыхом!»

Килиан Мбаппе: «Поздравляю с замечательной карьерой, Рафа. Пример спортсмена и человека. Наслаждайся отдыхом. Ты навсегда останешься легендой».

Тибо Куртуа: «Ты стал примером как спортсмен, вечный эталон».

Марсело: «Спасибо за все! Ты пример таланта и совершенствования. Для меня было честью наблюдать за тем, как ты сияешь и вдохновляешь многих людей! Поздравляю с великолепной карьерой!»

Винисиус: «Легенда! Поздравляю со всеми достижениями! Было очень приятно видеть тебя на вершине так много лет! Ты пример для всех. Огромное спасибо!»

Лукас Васкес: «Поздравляю с такой карьерой, Рафа! Ты величайший пример спортивных ценностей! Спасибо за то, что влюбил нас в теннис, а также за то, что всегда представлял Испанию! Ты настоящий GOAT».

Легенда.

«Настоящий Мадридиста!» Рафаэль Надаль в перерыве своего решающего матча в Мадриде узнавал счет в игре «Реала»