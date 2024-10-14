«Винисиус стал кумиром для всех нас». Неймар уверен, что Вини получит «Золотой мяч» 🏆

28 октября состоится вручение «Золотого мяча» в Париже. Главным претендентом на награду называют звезду мадридского «Реала» – Винисиуса. На днях его кандидатуру поддержал и Неймар.

«У Вини был отличный сезон, он сыграл множество матчей – я поддерживаю его и уверен, что он возьмет «Золотой мяч». Этот парень заслужил награду, он борец, он много страдал, но смог преодолеть все трудности и превзойти все ожидания, а также ответить на критику», – заявил Неймар.

«Винисиус стал кумиром для всех нас, лучшего кандидата на «Золотой мяч» просто нет», – добавил бразилец.

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