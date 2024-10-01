Новак Джокович гуляет по Китаю перед стартом турнира в Шанхае💚

Азиатская серия турниров ATP и WTA уже стартовала - сегодня в Пекине пройдут мужские полуфиналы и женский четвертый круг, но Новак Джокович только прибыл в Китай, где готовится сыграть на следующем турнире в Шанхае, который пройдёт со 2 по 13 октября.

А пока 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион принял участие в фотосессии Lacostе - бренд поделился рядом атмосферных кадров Новака у Великой Китайской стены и во время прогулок по Китаю.

В последний раз серб соревновался на корте на US Open. В третьем круге он уступил австралийскому теннисисту Алексею Попырину.