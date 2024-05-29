8 легенд, не бравших «Ролан Гаррос» – самый сложный турнир в теннисе

Несостоявшиеся Большие шлемы.

Календарный Большой шлем – победа одного игрока на всех четырех турнирах «Большого шлема» в один год – уникальное достижение, карьерный БШ – редкое. Их нет даже у таких великих игроков, как Пит Сампрас и Джимми Коннорс. А кто еще не вошел в этот клуб из-за результатов на «Ролан Гаррос» ?

Джимми Коннорс, разгругавшийся с теннисными чиновниками

8 «Больших шлемов»

109 титулов (13 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал (1979, 1980, 1984, 1985)

Первые два «Ролан Гаррос» Джимми Коннорса прошли неудачно: в 1972-м он выбыл во втором круге, а 1973-м – уже на старте. В следующий раз все могло сложиться иначе. Коннорс великолепно начал сезон: к началу апреля на его счету был Australian Open и еще семь титулов.

В 1974-м он подписал контракт с новой командной лигой World Team Tennis. ATP и французские чиновники выступали против WTT, поскольку ее расписание пересекалось с несколькими европейскими турнирами. У Коннорса и без того были натянутые отношения с ATP: он отказался вступать в ассоциацию, чтобы играть на небольших турнирах, организованных его менеджером Биллом Риорданом.

Участие в еще одной неодобряемой лиге усугубило конфликт. Президент Федерации тенниса Франции Филипп Шатрие считал WTT «цирком». Коннорса не допустили на «Ролан Гаррос», хотя он хотел приехать и получил разрешение от WTT. Коннорс и Ивонн Гулагонг, которую не допустили по той же причине, подали в суд на французскую федерацию, требуя отменить дисквалификацию. Но иск ни на что не повлиял, и на турнире их не было.

Скандал не помешал Коннорсу выиграть в 1974-м «Уимблдон» и US Open. Стало понятно, что он упустил шанс собрать календарный Большой шлем.

Во время US Open Коннорс и Гулагонг снова подали на французскую федерацию в суд. Теперь они требовали компенсацию за упущенный заработок – 200 тысяч долларов. А в конце года Коннорс и Риордан начали судиться с ATP и ее президентом Артуром Эшем из-за того, что те якобы ограничивали свободу в игре. Общая сумма исков дошла до 10 миллионов долларов. В 1975-м Коннорс сам закончил эту историю вскоре после поражения от Эша на «Уимблдоне»: он отозвал иски и расстался с менеджером.

До 1979-го Коннорс отказывался возвращаться в Париж, но в итоге сыграл на «Большом шлеме» еще 11 раз и вышел в четыре полуфинала. Самым упорным из них оказался пятисетовик против Витаса Герулайтиса в 1980-м.

Борис Беккер, который добился успеха на грунте только в паре

6 «Больших шлемов»

49 титулов (0 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал (1987, 1989, 1991)

Борис Беккер не выиграл ни одного одиночного грунтового турнира – он отдал шесть финалов, в том числе четыре на «Мастерсах». В 1995-м он упустил два матчбола в финале в Монте-Карло против Томаса Мустера.

И все же титулы на грунте у Беккера есть – именно на нем он взял первый титул на уровне ATP, в Мюнхене в 1984-м в паре с Войцехом Фибаком. Первый одиночный турнир он выиграл только год спустя на траве в Queen’s Club.

В 1988-м Германия обыграла Швецию в грунтовом финале Кубка Дэвиса, а в 1989-м победила на грунтовом Командном кубке мира в Дюссельдорфе. Беккер тащил сборную и в одиночке, и в паре.

В 1992-м он с Михаэлем Штихом выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. Так немцы наигрывали пару перед Олимпиадой в Барселоне – и не зря. Они победили на Играх, несмотря на то, что Беккеру редко везло на грунте.

Сильные стороны Беккера прекрасно подходили для травяных кортов: подача, выходы к сетке, игра с лета. Он трижды выиграл «Уимблдон», дважды Australian Open и один раз US Open, а на «Ролан Гаррос» трижды добрался до полуфинала.

«На самом деле я жалею не столько о том, что не выиграл «Ролан Гаррос», сколько о том, что проиграл четыре финала «Уимблдона», – вспоминал Беккер в 2015-м.

Стефан Эдберг, проигравший рекордсмену

6 «Больших шлемов»

41 титул (3 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал-1989

Ближе всего к победе на «Ролан Гаррос» Стефан Эдберг оказался в 1989-м. Он чуть не отпустил полуфинал против Беккера с 2:0 по сетам, но в итоге впервые в карьере вышел в финал.

За титул швед боролся с главной сенсацией турнира 17-летним Майклом Чангом, который всего год как пришел в профессиональный тур. В четвертом круге Чанг отыгрался с 0:2 по сетам против №1 Лендла.

Чанг и Эдберг дважды встречались в том сезоне на харде, и каждый выиграл по матчу.

В финале у Эдберга было много шансов, он повел 2:1 по партиям – но уступил в пяти. Чанг стал первым за 34 года чемпионом «Ролан Гаррос» из США и самым молодым чемпионом «Большого шлема» в истории. А Эдберг ни до, ни после того турнира не проходил в Париже дальше четвертьфинала.

Пит Сампрас, которого остановил Кафельников

14 «Больших шлемов»

64 титула (3 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал-1996

Лучший результат на «Ролан Гаррос» Пит Сампрас показал в 1996-м. Это произошло в тяжелый период: за три недели до начала турнира от рака умер тренер американца Тим Гулликсон. В последний год Гулликсон не мог ездить с Сампрасом в туре, но тренировал его по телефону, а лично с первой ракеткой мира работал Пол Аннакон.

На пути к полуфиналу у Сампраса было три пятисетовика, он выбил с турнира бывших чемпионов Серхи Бругеру и Джима Курье, у которого отыгрался с 0:2 по сетам.

Дальше его ждал Евгений Кафельников, который провел на корте на пять часов меньше. Первый сет получился упорным: дошло до тай-брейка, на котором Кафельников уступал 2:4, но взял пять очков подряд. В двух оставшихся он просто снес Сампраса с корта – 6:0, 6:2.

«После первого сета я почувствовал, что шарик лопнул, шины спустило, – метафорично объяснял поражение Сампрас. – Это был самый жаркий день на турнире, и трудно играть, когда тебе не хватает энергии, потому что грунт – то покрытие, где без нее никак. Во втором сете у меня ничего не получалось, а в третьем немного пошло, но я все равно выжимал из себя последние силы».

Кафельников говорил после матча: «У Пита была гораздо более сложная сетка, чем у меня. К сожалению, не может быть двух победителей, но он добился здесь большого прогресса и обыграл несколько сильных грунтовиков». Через 20 лет россиянин высказался немного иначе: «Выходя на полуфинал, я не сомневался, что могу обыграть Пита. Уверенности придавала наша встреча в Дюссельдорфе, где я выиграл 6:3, 6:2. Тогда я понял, что, по большому счету, на грунте Сампрас ничего собой не представляет». Впрочем, до матча в Германии Сампрас все-таки обыгрывал Кафельникова на грунте: в 1994-м в том же Дюссельдорфе и в 1995-м на Кубке Дэвиса в Москве.

После «Ролан Гаррос» они с Кафельниковым сыграли еще семь раз (на ковре и на харде), и все матчи выиграл американец.

Но встреча с Кафельниковым в Париже стала для Сампраса пограничной: он больше ни разу не прошел на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.

Джон Макинрой, которого до сих пор преследует поражение

7 «Больших шлемов»

77 титулов (4 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал-1984

Джон Макинрой дебютировал на «Ролан Гаррос» в 1977-м – и сразу же выиграл титул в миксте вместе с Мэри Карильо. Но парижская одиночка складывалась для него менее успешно: два турнира он пропустил, на двух проиграл на первой неделе, еще на двух дошел до четвертьфинала.

В 1984-м Макинрой начал сезон беспроигрышной 36-матчевой серией и, выйдя в Париже в финал, продлил ее до 42 побед. За титул предстояло играть с Иваном Лендлом, которого он незадолго до «Ролан Гаррос» сменил на первой строчке рейтинга.

«Я летел в Европу, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос» и побороться за третий «Уимблдон». И это был мой год, я это знал. Я играл так потрясающе, что мне казалось, никто не сможет меня победить, ни на каком покрытии. Даже Лендл. Не сейчас», – вспоминал Макинрой в автобиографии.

Тогда у Лендла не было ни одного титула на ТБШ, зато было четыре поражения в финалах. Макинрой вел в личке 10:8 и выиграл пять предыдущих матчей, в том числе два на грунте за пару недель до «Большого шлема». На пути к финалу оба отдали по сету.

Макинрой уверенно взял первые два сета. В начале третьего все изменилось. При счете 1:1 0:30 на подаче Лендла Макинроя взбесил звук из наушника оператора. Американец завелся, а Лендл воспользовался моментом. Он повел 4:2, и, хотя Макинрой отыгрался, Лендл все же взял третий сет. В четвертом 4:2 вел уже Макинрой, но Лендл перехватил инициативу. Он победил 3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5 и снова возглавил рейтинг.

После «Ролан Гаррос» Макинрой продолжил показывать нереальный теннис. Он закончил сезон с 82 победами и всего тремя поражениями.

Сейчас парижский матч упущенных возможностей он считает главным разочарованием в карьере и признается, что тот иногда не дает ему спать по ночам.

Макинрой так и не выиграл ни одного титула на красном грунте, но у него есть четыре на зеленом американском. При этом в отличие от Коннорса, Беккера, Сампраса или Эдберга от карьерного Большого шлема Макинроя отделял не только «Ролан Гаррос», но и Australian Open. Там он играл всего пять раз и в 1983-м добрался до полуфинала.

Мартина Хингис, не справившаяся с эмоциями

5 «Больших шлемов»

43 титула (7 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал (1997, 1999)

Мартина Хингис дважды выходила в финал одиночного «Ролан Гаррос», впервые – в 1997-м. Тогда перед парижским ТБШ 16-летняя швейцарка выиграла 31 матч подряд, забрала шесть титулов, в том числе Australian Open, и стала №1.

На «Ролан Гаррос» она обыграла бывших чемпионок Аранту Санчес-Викарио и Монику Селеш и вышла в финал, продлив серию до 37 побед. Но в титульном матче Хингис сенсационно проиграла Иве Майоли с почти разгромным счетом 4:6, 2:6.

После этого Хингис продолжила доминировать: выиграла еще 19 матчей подряд, взяла «Уимблдон» и US Open. До календарного Большого шлема ей не хватило одной победы.

А в 1999-м швейцарка драматично проиграла Штеффи Граф. Она выиграла первый сет 6:4 и повела 2:0 во втором. В следующем гейме Хингис не согласилась, когда линейная крикнула аут после ее удара, и этот эпизод сломал динамику игры. Судья на вышке Анн Лассерре проверила отметку и оставила решение в силе. Тогда Хингис нарушила правила: она перешла на сторону Граф и указала на отметку, которая, как она считала, доказывала ее правоту. Трибуны зашумели и начали скандировать «Штеффи-Штеффи».

Хингис отказалась играть, пока судья не поменяет решение, и села на скамейку под еще более громкий свист зрителей. К ней вышел главный судья турнира Жильбер Исерн. Мартина попыталась его убедить, но он тоже отказался менять решение линейной. Хингис пошла на прием, а Лассерре под аплодисменты трибун объявила, что швейцарка оштрафована на очко на неспортивное поведение.

При счете 5:4 Хингис не подала матч, и Граф перевела игру в решающий сет. Когда Граф заработала матчбол, ведя 5:2, Хингис подала с руки. Трибуны отреагировали оглушительным уханьем, и Лассерре пришлось успокаивать зрителей. На втором матчболе Хингис опять подала с руки – на этот раз неудачно. Трибуны опять засвистели, Мартина начала жаловаться судье, и Граф не выдержала: «Можно мы просто поиграем в теннис?» Хингис подала вторым мячом, и сумасшедший матч закончился будничным розыгрышем.

Хингис еще дважды дошла в одиночке до полуфинала «Ролан Гаррос», а в 2000-м взяла второй парный титул.

Линдсей Дэвенпорт, исполнившая мечту на другом турнире

3 «Больших шлема»

55 титулов (8 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал-1998

Все три «Больших шлема» – US Open-1998, «Уимблдон»-1999 и Australian Open-2000 – Линдсей Дэвенпорт выиграла, не отдав ни сета. Сделать то же самое в Париже ей так и не удалось.

В 1996-м она выиграла там в паре с Мэри-Джо Фернандес, а в 1998-м провела свой самый удачный «Ролан Гаррос» в одиночке. Жеребьевка позволила Дэвенпорт постепенно набирать обороты по ходу турнира: разгромные победы в первых двух кругах, дальше упорные 7:5, 7:5 с Еленой Лиховцевой и трехсетовики с №15 Сандрин Тестю и №10 Майоли. В полуфинале американка уступила будущей чемпионке Аранте Санчес-Викарио – 3:6, 6:7(5). К тому моменту у Дэвенпорт уже было два поражения в полуфиналах ТБШ, в США и в Австралии.

В конце того сезона она все же взяла дебютный «Шлем» и стала первой в мире. «В детстве я никогда не думала, что могу стать лучшей в мире или одной из самых успешных теннисисток, и это случилось. Случилось, потому что я мечтала. Я боялась мечтать по-крупному, но в итоге добилась результата», – вспоминала потом Дэвенпорт.

За следующие семь лет Дэвенпорт дважды выходила в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Анжелик Кербер, у которой остались шансы

3 «Больших шлема»

14 титулов (4 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: четвертьфинал (2012, 2018)

Анжелик Кербер – единственная в этом списке, кто теоретически еще может выиграть «Ролан Гаррос».

Несмотря на то, что после побед на трех разных ТБШ Кербер мотивировала возможность собрать карьерный Шлем, в Париже она никогда не была близка к титулу. В 2012-м она проиграла в четвертьфинале Саре Эррани, в 2018-м – будущей чемпионке Симоне Халеп.

«Ну вы же знаете нашу с грунтом историю, – смеялась Кербер в 2019-м. – Конечно, выиграть «Ролан Гаррос» для меня самый серьезный вызов. Но я не буду слишком на себя давить, потому что знаю, что из этого выходит». В том сезоне она возвращалась после травмы голеностопа и на титул не рассчитывала, в итоге проиграв в первом круге. В 2020-м и 2021-м она тоже не выиграла в Париже ни одного матча. В 2022-м дошла до третьего круга, а в 2023-м пропустила турнир, потому что родила дочь.

Сейчас 36-летняя немка стоит за пределами топ-200 и только набирает форму после возвращения в тур. Поэтому на «Ролан Гаррос»-2024 она проиграла в первом круге.

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Фото: Gettyimages.ru /Allsport UK, Simon Bruty, Gary Prior, Al Bello, Trevor Jones, Clive Brunskill, Stu Forster