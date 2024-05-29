17 мин.

8 легенд, не бравших «Ролан Гаррос» – самый сложный турнир в теннисе

10

Несостоявшиеся Большие шлемы.

Календарный Большой шлем – победа одного игрока на всех четырех турнирах «Большого шлема» в один год – уникальное достижение, карьерный БШ – редкое. Их нет даже у таких великих игроков, как Пит Сампрас и Джимми Коннорс. А кто еще не вошел в этот клуб из-за результатов на «Ролан Гаррос»?

Джимми Коннорс, разгругавшийся с теннисными чиновниками

8 «Больших шлемов»

109 титулов (13 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал (1979, 1980, 1984, 1985)

Первые два «Ролан Гаррос» Джимми Коннорса прошли неудачно: в 1972-м он выбыл во втором круге, а 1973-м – уже на старте. В следующий раз все могло сложиться иначе. Коннорс великолепно начал сезон: к началу апреля на его счету был Australian Open и еще семь титулов.

В 1974-м он подписал контракт с новой командной лигой World Team Tennis. ATP и французские чиновники выступали против WTT, поскольку ее расписание пересекалось с несколькими европейскими турнирами. У Коннорса и без того были натянутые отношения с ATP: он отказался вступать в ассоциацию, чтобы играть на небольших турнирах, организованных его менеджером Биллом Риорданом.

Участие в еще одной неодобряемой лиге усугубило конфликт. Президент Федерации тенниса Франции Филипп Шатрие считал WTT «цирком». Коннорса не допустили на «Ролан Гаррос», хотя он хотел приехать и получил разрешение от WTT. Коннорс и Ивонн Гулагонг, которую не допустили по той же причине, подали в суд на французскую федерацию, требуя отменить дисквалификацию. Но иск ни на что не повлиял, и на турнире их не было.

Скандал не помешал Коннорсу выиграть в 1974-м «Уимблдон» и US Open. Стало понятно, что он упустил шанс собрать календарный Большой шлем.

Во время US Open Коннорс и Гулагонг снова подали на французскую федерацию в суд. Теперь они требовали компенсацию за упущенный заработок – 200 тысяч долларов. А в конце года Коннорс и Риордан начали судиться с ATP и ее президентом Артуром Эшем из-за того, что те якобы ограничивали свободу в игре. Общая сумма исков дошла до 10 миллионов долларов. В 1975-м Коннорс сам закончил эту историю вскоре после поражения от Эша на «Уимблдоне»: он отозвал иски и расстался с менеджером.

До 1979-го Коннорс отказывался возвращаться в Париж, но в итоге сыграл на «Большом шлеме» еще 11 раз и вышел в четыре полуфинала. Самым упорным из них оказался пятисетовик против Витаса Герулайтиса в 1980-м.

Борис Беккер, который добился успеха на грунте только в паре

6 «Больших шлемов»

49 титулов (0 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал (1987, 1989, 1991)

Борис Беккер не выиграл ни одного одиночного грунтового турнира – он отдал шесть финалов, в том числе четыре на «Мастерсах». В 1995-м он упустил два матчбола в финале в Монте-Карло против Томаса Мустера.

И все же титулы на грунте у Беккера есть – именно на нем он взял первый титул на уровне ATP, в Мюнхене в 1984-м в паре с Войцехом Фибаком. Первый одиночный турнир он выиграл только год спустя на траве в Queen’s Club.

В 1988-м Германия обыграла Швецию в грунтовом финале Кубка Дэвиса, а в 1989-м победила на грунтовом Командном кубке мира в Дюссельдорфе. Беккер тащил сборную и в одиночке, и в паре.

В 1992-м он с Михаэлем Штихом выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. Так немцы наигрывали пару перед Олимпиадой в Барселоне – и не зря. Они победили на Играх, несмотря на то, что Беккеру редко везло на грунте.

Сильные стороны Беккера прекрасно подходили для травяных кортов: подача, выходы к сетке, игра с лета. Он трижды выиграл «Уимблдон», дважды Australian Open и один раз US Open, а на «Ролан Гаррос» трижды добрался до полуфинала.

«На самом деле я жалею не столько о том, что не выиграл «Ролан Гаррос», сколько о том, что проиграл четыре финала «Уимблдона», – вспоминал Беккер в 2015-м.

Стефан Эдберг, проигравший рекордсмену

6 «Больших шлемов»

41 титул (3 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал-1989

Ближе всего к победе на «Ролан Гаррос» Стефан Эдберг оказался в 1989-м. Он чуть не отпустил полуфинал против Беккера с 2:0 по сетам, но в итоге впервые в карьере вышел в финал.

За титул швед боролся с главной сенсацией турнира 17-летним Майклом Чангом, который всего год как пришел в профессиональный тур. В четвертом круге Чанг отыгрался с 0:2 по сетам против №1 Лендла.

Чанг и Эдберг дважды встречались в том сезоне на харде, и каждый выиграл по матчу.

В финале у Эдберга было много шансов, он повел 2:1 по партиям – но уступил в пяти. Чанг стал первым за 34 года чемпионом «Ролан Гаррос» из США и самым молодым чемпионом «Большого шлема» в истории. А Эдберг ни до, ни после того турнира не проходил в Париже дальше четвертьфинала.

Пит Сампрас, которого остановил Кафельников

14 «Больших шлемов»

64 титула (3 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал-1996

Лучший результат на «Ролан Гаррос» Пит Сампрас показал в 1996-м. Это произошло в тяжелый период: за три недели до начала турнира от рака умер тренер американца Тим Гулликсон. В последний год Гулликсон не мог ездить с Сампрасом в туре, но тренировал его по телефону, а лично с первой ракеткой мира работал Пол Аннакон. 

На пути к полуфиналу у Сампраса было три пятисетовика, он выбил с турнира бывших чемпионов Серхи Бругеру и Джима Курье, у которого отыгрался с 0:2 по сетам.

Дальше его ждал Евгений Кафельников, который провел на корте на пять часов меньше. Первый сет получился упорным: дошло до тай-брейка, на котором Кафельников уступал 2:4, но взял пять очков подряд. В двух оставшихся он просто снес Сампраса с корта – 6:0, 6:2.

«После первого сета я почувствовал, что шарик лопнул, шины спустило, – метафорично объяснял поражение Сампрас. – Это был самый жаркий день на турнире, и трудно играть, когда тебе не хватает энергии, потому что грунт – то покрытие, где без нее никак. Во втором сете у меня ничего не получалось, а в третьем немного пошло, но я все равно выжимал из себя последние силы».

Кафельников говорил после матча: «У Пита была гораздо более сложная сетка, чем у меня. К сожалению, не может быть двух победителей, но он добился здесь большого прогресса и обыграл несколько сильных грунтовиков». Через 20 лет россиянин высказался немного иначе: «Выходя на полуфинал, я не сомневался, что могу обыграть Пита. Уверенности придавала наша встреча в Дюссельдорфе, где я выиграл 6:3, 6:2. Тогда я понял, что, по большому счету, на грунте Сампрас ничего собой не представляет». Впрочем, до матча в Германии Сампрас все-таки обыгрывал Кафельникова на грунте: в 1994-м в том же Дюссельдорфе и в 1995-м на Кубке Дэвиса в Москве.

После «Ролан Гаррос» они с Кафельниковым сыграли еще семь раз (на ковре и на харде), и все матчи выиграл американец.

Но встреча с Кафельниковым в Париже стала для Сампраса пограничной: он больше ни разу не прошел на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.

Джон Макинрой, которого до сих пор преследует поражение

7 «Больших шлемов»

77 титулов (4 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал-1984

Джон Макинрой дебютировал на «Ролан Гаррос» в 1977-м – и сразу же выиграл титул в миксте вместе с Мэри Карильо. Но парижская одиночка складывалась для него менее успешно: два турнира он пропустил, на двух проиграл на первой неделе, еще на двух дошел до четвертьфинала.

В 1984-м Макинрой начал сезон беспроигрышной 36-матчевой серией и, выйдя в Париже в финал, продлил ее до 42 побед. За титул предстояло играть с Иваном Лендлом, которого он незадолго до «Ролан Гаррос» сменил на первой строчке рейтинга.

«Я летел в Европу, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос» и побороться за третий «Уимблдон». И это был мой год, я это знал. Я играл так потрясающе, что мне казалось, никто не сможет меня победить, ни на каком покрытии. Даже Лендл. Не сейчас», – вспоминал Макинрой в автобиографии.

Тогда у Лендла не было ни одного титула на ТБШ, зато было четыре поражения в финалах. Макинрой вел в личке 10:8 и выиграл пять предыдущих матчей, в том числе два на грунте за пару недель до «Большого шлема». На пути к финалу оба отдали по сету.

Макинрой уверенно взял первые два сета. В начале третьего все изменилось. При счете 1:1 0:30 на подаче Лендла Макинроя взбесил звук из наушника оператора. Американец завелся, а Лендл воспользовался моментом. Он повел 4:2, и, хотя Макинрой отыгрался, Лендл все же взял третий сет. В четвертом 4:2 вел уже Макинрой, но Лендл перехватил инициативу. Он победил 3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5 и снова возглавил рейтинг.

После «Ролан Гаррос» Макинрой продолжил показывать нереальный теннис. Он закончил сезон с 82 победами и всего тремя поражениями.

Сейчас парижский матч упущенных возможностей он считает главным разочарованием в карьере и признается, что тот иногда не дает ему спать по ночам.

Макинрой так и не выиграл ни одного титула на красном грунте, но у него есть четыре на зеленом американском. При этом в отличие от Коннорса, Беккера, Сампраса или Эдберга от карьерного Большого шлема Макинроя отделял не только «Ролан Гаррос», но и Australian Open. Там он играл всего пять раз и в 1983-м добрался до полуфинала.

Мартина Хингис, не справившаяся с эмоциями

5 «Больших шлемов»

43 титула (7 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал (1997, 1999)

Мартина Хингис дважды выходила в финал одиночного «Ролан Гаррос», впервые – в 1997-м. Тогда перед парижским ТБШ 16-летняя швейцарка выиграла 31 матч подряд, забрала шесть титулов, в том числе Australian Open, и стала №1.

На «Ролан Гаррос» она обыграла бывших чемпионок Аранту Санчес-Викарио и Монику Селеш и вышла в финал, продлив серию до 37 побед. Но в титульном матче Хингис сенсационно проиграла Иве Майоли с почти разгромным счетом 4:6, 2:6.

После этого Хингис продолжила доминировать: выиграла еще 19 матчей подряд, взяла «Уимблдон» и US Open. До календарного Большого шлема ей не хватило одной победы.

А в 1999-м швейцарка драматично проиграла Штеффи Граф. Она выиграла первый сет 6:4 и повела 2:0 во втором. В следующем гейме Хингис не согласилась, когда линейная крикнула аут после ее удара, и этот эпизод сломал динамику игры. Судья на вышке Анн Лассерре проверила отметку и оставила решение в силе. Тогда Хингис нарушила правила: она перешла на сторону Граф и указала на отметку, которая, как она считала, доказывала ее правоту. Трибуны зашумели и начали скандировать «Штеффи-Штеффи».

Хингис отказалась играть, пока судья не поменяет решение, и села на скамейку под еще более громкий свист зрителей. К ней вышел главный судья турнира Жильбер Исерн. Мартина попыталась его убедить, но он тоже отказался менять решение линейной. Хингис пошла на прием, а Лассерре под аплодисменты трибун объявила, что швейцарка оштрафована на очко на неспортивное поведение.

При счете 5:4 Хингис не подала матч, и Граф перевела игру в решающий сет. Когда Граф заработала матчбол, ведя 5:2, Хингис подала с руки. Трибуны отреагировали оглушительным уханьем, и Лассерре пришлось успокаивать зрителей. На втором матчболе Хингис опять подала с руки – на этот раз неудачно. Трибуны опять засвистели, Мартина начала жаловаться судье, и Граф не выдержала: «Можно мы просто поиграем в теннис?» Хингис подала вторым мячом, и сумасшедший матч закончился будничным розыгрышем.

Хингис еще дважды дошла в одиночке до полуфинала «Ролан Гаррос», а в 2000-м взяла второй парный титул.

Линдсей Дэвенпорт, исполнившая мечту на другом турнире

3 «Больших шлема»

55 титулов (8 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: полуфинал-1998

Все три «Больших шлема» – US Open-1998, «Уимблдон»-1999 и Australian Open-2000 – Линдсей Дэвенпорт выиграла, не отдав ни сета. Сделать то же самое в Париже ей так и не удалось.

В 1996-м она выиграла там в паре с Мэри-Джо Фернандес, а в 1998-м провела свой самый удачный «Ролан Гаррос» в одиночке. Жеребьевка позволила Дэвенпорт постепенно набирать обороты по ходу турнира: разгромные победы в первых двух кругах, дальше упорные 7:5, 7:5 с Еленой Лиховцевой и трехсетовики с №15 Сандрин Тестю и №10 Майоли. В полуфинале американка уступила будущей чемпионке Аранте Санчес-Викарио – 3:6, 6:7(5). К тому моменту у Дэвенпорт уже было два поражения в полуфиналах ТБШ, в США и в Австралии.

В конце того сезона она все же взяла дебютный «Шлем» и стала первой в мире. «В детстве я никогда не думала, что могу стать лучшей в мире или одной из самых успешных теннисисток, и это случилось. Случилось, потому что я мечтала. Я боялась мечтать по-крупному, но в итоге добилась результата», – вспоминала потом Дэвенпорт. 

За следующие семь лет Дэвенпорт дважды выходила в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Анжелик Кербер, у которой остались шансы

3 «Больших шлема»

14 титулов (4 на грунте)

Лучший результат на «Ролан Гаррос»: четвертьфинал (2012, 2018)

Анжелик Кербер – единственная в этом списке, кто теоретически еще может выиграть «Ролан Гаррос».

Несмотря на то, что после побед на трех разных ТБШ Кербер мотивировала возможность собрать карьерный Шлем, в Париже она никогда не была близка к титулу. В 2012-м она проиграла в четвертьфинале Саре Эррани, в 2018-м – будущей чемпионке Симоне Халеп.

«Ну вы же знаете нашу с грунтом историю, – смеялась Кербер в 2019-м. – Конечно, выиграть «Ролан Гаррос» для меня самый серьезный вызов. Но я не буду слишком на себя давить, потому что знаю, что из этого выходит». В том сезоне она возвращалась после травмы голеностопа и на титул не рассчитывала, в итоге проиграв в первом круге. В 2020-м и 2021-м она тоже не выиграла в Париже ни одного матча. В 2022-м дошла до третьего круга, а в 2023-м пропустила турнир, потому что родила дочь.

Сейчас 36-летняя немка стоит за пределами топ-200 и только набирает форму после возвращения в тур. Поэтому на «Ролан Гаррос»-2024 она проиграла в первом круге.

Ролан Гаррос – человек, а не только турнир. Кем он был?

Грунтовый теннис – самый умный? Разбираемся

Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK, Simon Bruty, Gary Prior, Al Bello, Trevor Jones, Clive Brunskill, Stu Forster

logoЛиндсей Дэвенпорт
logoWTA
logoБорис Беккер
logoАнжелик Кербер
logoМартина Хингис
logoДжимми Коннорс
logoСтефан Эдберг
logoРолан Гаррос
logoДжон Макинрой
logoATP
logoПит Сампрас