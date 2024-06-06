Швентек – в третьем финале «Ролан Гаррос» подряд. Мощнейшая доминация

На второй неделе «Ролан Гаррос» Ига Швентек демонстрирует мощнейший уровень доминирования. В четвертом круге против Анастасии Потаповой она отдала ноль геймов , в четвертьфинале против №6 в мире Маркеты Вондроушовой – два , а в полуфинале против №3 в мире Коко Гауфф – шесть.

Матч кончился 6:2, 6:4.

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Перед матчем Гауфф рассуждала: «Я не Потапова. Я не Вондроушова. Это ничего не значит. Может, я проиграю с тем же счетом, а может и нет. Но я просто выйду и постараюсь выиграть. Мне нечего терять. Все давление на ней».

Но Швентек должна была чувствовать себя в принципе комфортно – потому что она уже не первый раз играет на такой стадии «Большого шлема» и потому что в личных встречах она доминировала 10:1. Причем единственный матч Швентек проиграла, когда переживала кризис в конце лета прошлого года, а Коко наоборот была на пике могущества – и то он закончился в трех сетах.

Иге с Гауфф очень удобно, потому что она прекрасно знает, как с ней играть.

У Гауфф в игре много достоинств: сильная подача, невероятное движение, один из лучших бэкхендов в туре. Но есть и зияющая слабость – форхенд. Который под давлением имеет тенденцию ломаться.

А у Швентек есть все, чтобы это давление оказывать. Во-первых, у нее очень тяжелые и крученые удары, под которые трудно подстраиваться. Особенно на грунте.

Во-вторых, у нее есть стабильность и движение, чтобы затягивать розыгрыши и выжимать ошибки.

И Гауфф с этим давлением не справлялась – 39 невынужденных ошибок, 21 вынужденная. Конечно, у нее было 27 виннерсов, но при таком количестве брака они не спасли.

По ходу матча было ощущение, что Гауфф просто не может держать мяч в игре. В том числе потому, что она плохо работала ногами – ей не хватало мелкой работы стоп, чтобы подстраиваться под тяжелые и перекрученные мячи Швентек.

Был отрезок, когда Гауфф играла на высоком уровне – в начале второго сета, когда поспорила с судьей , добавила стабильности и шла на агрессивные удары только после того, как их подготавливала.

Но потом она снова начала сыпать ошибками. А Швентек продолжала делать то, что работает – подавать в корпус или форхенд, атаковать правую сторону и давить-давить-давить.

Гауфф требовалось играть очень рискованно и без ошибок. А это не получалось.

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Швентек четвертый раз за последние пять лет вышла в финал «Ролан Гаррос». После того, как во втором круге она отыграла матчбол у Наоми Осаки , полька отдала всего 14 геймов.

В финале Мирре Андреевой или Жасмин Паолини будет очень тяжело.

Оказалось, Швентек зарабатывает больше всех женщин в спорте. Как?

Фото: Gettyimages /Dan Istitene / Staff, Clive Brunskill / Staff