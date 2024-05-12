Оказалось, Швентек зарабатывает больше всех женщин в спорте. Как?

Объясняет главный теннисный агент мира.

По итогам 2023 года Ига Швентек стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии Forbes. За прошлый сезон она заработала 9,9 млн долларов призовых и 14 млн на спонсорских контрактах. Как оказалось, ее доход за пределами корта всего на 1 миллион меньше, чем у Эммы Радукану или Наоми Осаки, считающихся маркетинговыми королевами тенниса .

Стюарт Фрейзер из The Times поговорил с агентом первой ракетки мира Максом Айзенбадом о том, как удалось добиться такого финансового успеха.

Айзенбад – вице-президент по теннису в агентстве IMG. Швентек стала клиентом компании в 2022-м через пять месяцев после того, как возглавила рейтинг. IMG в разные годы представляло интересы Роджера Федерера, Новака Джоковича и сестер Уильямс, а Айзенбад лично работает с Радукану, Марией Шараповой и Ли На.

«Все люди разные. У всех разные желания и потребности. Ига, конечно, не тот человек, который стремится заключать много сделок, но если взглянуть на ее портфолио, то у нее уже немало контрактов с заметными брендами, – комментирует Айзенбад. – Она очень похожа на Марию тем, что для нее очень важно время . Она хочет добиваться выдающихся результатов и бороться за «Большие шлемы», поэтому компании и бренды, которым придется уделять много времени, скорее всего, не подойдут».

Вписаться в плотный график первой ракетки мира смогли Visa, Porsche, Rolex, Lego, On, спортивные напитки Oshee и разработчик программного обеспечения Infosys.

Особенно выделяется партнерство польки с Lego. Она подписала контракт в начале 2024-го, но еще за несколько лет до этого рассказывала, что берет конструктор на турниры. В свободное время он помогает расслабиться и отвлечься от телефона или компьютера, а перед матчами, наоборот, сосредоточиться и настроиться.

В мае Швентек стала первой спортсменкой, представляющей косметику Lancôme. «Я очень благодарна, что они увидели во мне потенциал, потому что я не из тех, кто красится каждый день», – сказала Ига. Она сомневалась, что подойдет на роль амбассадора, но в итоге сделка состоялась.

Айзенбад называет два основных преимущества, благодаря которым компании хотят с работать со Швентек. Во-первых, разумеется, ее высокие результаты: она четырехкратная чемпионка «Больших шлемов», провела 100 недель в статусе №1 и регулярно доходит последних стадий крупных турниров. По словам агента, она «одна из самых стабильных теннисисток за долгое время, с тех пор как Серена, Мария и все игроки этой плеяды ушли на пенсию».

Во-вторых, ее скромность и даже застенчивость. Когда Швентек узнала, что Эшли Барти завершила карьеру и она автоматически станет первой, она разрыдалась от растерянности, понимая, насколько может измениться ее жизнь. «Она просто хорошая девушка, – говорит Айзенбад. – Посмотришь ее соцсети – она читает книги в парках и увлеченно занимается благотворительностью. Очень вдохновляюще».

Несмотря на спокойный характер, Швентек с детства была бойцом и любила соревнования. Ее отец Томаш – профессиональный гребец и участвовал в Олимпиаде-1988, а старшая сестра Агата играла в теннис, но после недолгой юниорской карьеры ушла из спорта из-за травмы. Возможно, это дополнительно подстегнуло Игу. Томаш вспоминал, как в 10 лет она просилась поехать на турнир для девочек постарше со словами: «Здесь мы уже всех обыграли».

«Ига каждый день просыпается с мыслью о том, как выигрывать матчи и добиваться успеха, – уверен Айзенбад. – Ее это мотивирует, и это заметно, когда она выходит на корт. Ей нравится играть, соревноваться. Это очень впечатляет».

Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым

Кто и как сделал Шарапову богатой?

Фото: instagram.com /iga.swiatek; Gettyimages.ru /Lewis Storey, Clive Brunskill / Staff