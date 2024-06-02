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Мирра = Курникова, восторг Аванесян, Медведеву помог голубь. Итоги бесконечной субботы на «Ролан Гаррос»

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«Ролан Гаррос» идет уже неделю. Что было интересного и важного в субботу?

Доооооооооооооооооооождь (надоел)

Всю первую неделю «Ролан Гаррос» идут дожди – каждый день. В субботу из-за них матчи тоже переносили и двигали по кортам.

В результате первая ракетка мира Новак Джокович, например, только вышел играть, когда в Париже было пол-одиннадцатого вечера. И на момент публикации текста они с Лоренцо Музетти разделили первые два сета.

Но в этот раз хотя бы все запланированные одиночки успели сыграть. И на том спасибо.

Медведев победил, а судья ловил голубя

Даниил Медведев вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос», в тяжелом матче обыграв Томаша Махача – 7:6(5), 7:5, 1:6, 6:4.

В матче было очень много веселого. Например, контраст между одеждой Даниила и соперника – они как будто находились в разных часовых поясах.

Махач вообще заставлял Медведева играть на пределе. Потому что, например, выгрызал даже очки, в которых дважды обводил левой рукой – хотя он правша.

И с третьего сета было ощущение, что россиянин может поплыть – он как будто подобрался к точке эмоционального кипения. Но тут ему помог травмированный голубь, которого в итоге руками поймал судья на вышке Дамьен Дюмусуа.

Даниил потом рассказывал: «Это было очень хорошо для меня, в тот момент мне помогли секунды отдыха. Тут паузы на 15 секунд короче, чем на турнирах ATP, но в пятисетовом формате это чувствуется. Так вот, когда это случилось, я подумал, когда увидел, что птица в целом в порядке, просто что-то с крылом: если у меня будет минутка, чтобы отдышаться получше из-за этого, очень полезно. Так и произошло.

Судья, кстати, все сделал прекрасно, очень аккуратно взял птицу, ее передали в ветеринарную клинику, надеюсь».

Дальше Медведев сыграет с Алексом де Минауром, который впервые вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» – при помощи юного болельщика, который проживал с ним каждый розыгрыш. Парень так тащил австралийца, что тот теперь ищет его в соцсетях, чтобы позвать на матч с Даниилом.

Мирра Андреева повторила достижение Курниковой

17-летняя россиянка очень убедительно разобрала Пейтон Стернс, до этого выбившую Дарью Касаткину – 6:2, 6:1.

Андреева стала самой молодой теннисисткой, три раза вышедшей во вторую неделю «Больших шлемов», после Анны Курниковой в 1998-м.

И после матча она в очередной раз поразила зрелостью суждений: «Я более стабильна. В плане игры, психологического состояния и так далее. Не могу сказать, что я более опытная, потому что опыта маловато, но я более привычна к атмосфере, к разным кортам, легче выходить на большие арены. Меньше нервничаю перед играми. Так что мне немного легче».

За четвертьфинал она сыграет с Варварой Грачевой, которая год назад стала француженкой, а в субботу пела «Марсельезу» после победы над Ириной Бегу (7:5, 6:3).

Элина Аванесян не проигрывает топ-15

Поразительная статистика россиянки: пять матчей против соперниц из топ-15 – пять побед.

Новой жертвой стала восьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн – 3:6, 6:3, 7:6(10-6). Аванесян повторила прошлогодний результат на «Ролан Гаррос», где она тоже вышла в четвертый круг.

Матч с китаянкой проходил на корте без крыши и прерывался из-за дождя, но Аванесян все перенесла стоически: «Думаю, после нескольких дней все к этому привыкли. Если честно, в перерыве мы просто играли в карты и пили чай».

Теперь она сыграет с 12-й сеяной Жасмин Паолини.

Зверев отыграл двойной брейк в пятом сете

Один из главных фаворитов турнира Александр Зверев был очень близок к тому, чтобы потерпеть самое ранее поражение на «Ролан Гаррос» с 2017-го, когда он проиграл в первом круге – в пятом сете против Тэллона Грикспора немец летел 1:4 с двойным брейком.

Но в итоге он сравнял счет и дожал соперника на решающем тай-брейке до 10 очков. По ощущениям, у голландца в решающий момент просто кончились силы.

После матча Зверев кратко оценил рецепт камбэка:

– Как вы отыграли двойной брейк в пятом сете?

– Дважды взял его подачу.

Оже-Альяссим уверен, что может обыграть Алькараса

Финалист Мадрида впервые с Australian Open-2023 вышел во вторую неделю «Большого шлема», разгромив Бена Шелтона – 6:4, 6:2, 6:1.

Дальше у Феликса встреча с Карлосом Алькарасом – и канадец уверен в себе:

«Я все больше и больше верю в свою игру и в то, что делаю. Так что у меня есть все причины верить, что я могу победить. Хотя, конечно, мы все понимаем, что это испытание. Будет тяжело».

Удар дня – Каспер Рууд

Двукратный финалист турнира прошел Томаса Мартина Этчеверри (6:4, 1:6, 6:2, 6:2). И они периодически выдавали фантастические размены.

Как этот, завершившийся твинером от норвежца.

А что еще случилось?

С утра свои матчи уверенно выиграли топы в женской сетке – Арина Соболенко (7:5, 6:1 против лучшей подружки Паулы Бадосы) и Елена Рыбакина (6:4, 6:2 против Элизы Мертенс).

Лучший результат на «Большом шлеме» показала не только Грачева, но и Эмма Наварро, на двух тай-брейках обыгравшая чемпионку Страсбурга Мэдисон Киз.

Лучший результат на «Ролан Гаррос» у чемпионки Дубая Жасмин Паолини и освоившегося на грунте Тэйлора Фрица, хоть он и чуть не упустил матч против Танаси Коккинакиса с 2:0 по сетам.

Лучший результат на «Ролан Гаррос» повторили Хуберт Хуркач, Франсиско Серундоло и Григор Димитров.

Наряды «Ролан Гаррос»: мотивы «Мулен Руж», мемы из «Друзей», много укороченных топов

Фото: East News/Dimitar DILKOFF / AFP; Gettyimages.ru/Dan Istitene, Clive Brunskill; Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press; x.com/iammattfitz

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logoФрансиско Серундоло
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logoАрина Соболенко
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