Наряды «Ролан Гаррос»: мотивы «Мулен Руж», мемы из «Друзей», много укороченных топов

Наряды, в которые большие бренды одевают игроков на «Ролан Гаррос» , обычно очень мимолетные: помимо грунтового «Шлема», в них играют еще максимум пару недель до «Уимблдона». Так что в них часто есть отсылки к Парижу или Франции – как в тельняшке Марии Шараповой-2015 или знаменитом кружевном платье Винус Уильямс с турнира-2010.

В этот раз по теме, навевающей мысли о «Мулен Руж», Nike пошел для Наоми Осаки: ее платье цвета мокрого асфальта смотрелось непритязательно под ярко-розовым укороченным жакетом,

но преображалось в движении: нижняя белая юбка взвивалась, как на афишах Тулуз-Лотрека .

Интереса наряду добавляли кастомные кроссовки:

Другой хедлайнер Nike – 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль. Среди его многочисленных достоинств – то, как хорошо он всегда смотрится в жвачковых цветах. Так было и в этот раз – скорее всего, его последний на «Ролан Гаррос».

Остальные игроки Nike по-разному комбинировали вещи нескольких контрастных цветов. Внимание на кроссовки Карлоса Алькараса: они не грязные, а цвета «песчаный занос».

Цвет поло, в котором играли Карен Хачанов, Лоренцо Музетти и Денис Шаповалов, Nike назвал розовым кварцем.

Шаповалов показал, что в «Друзьях» разбирается не только Алехандро Табило, и написал, что поло вообще-то лососевого цвета, прикрепив гифку, где это говорит Росс.

Янник Синнер оделся как будто под своих болельшиков людей-морковок .

Женщины играют в той же гамме – как Анастасия Потапова и утепленная Виктория Азаренко:

Циньвэнь Чжэн скомбинировала юбку с топом с пиксельным принтом,

а Паула Бадоса, Мирра Андреева, Ольга Данилович и другие выбрали пиксельное платье:

Арина Соболенко в инстаграме запустила отношения с основателем спонсирующей ее компании Oakberry Георгиосом Франгулисом, а на корт выходит в красной версии платья Nike – как и на победном Australian Open.

В похожей гамме парижскую коллекцию сделал Yonex: в ней натуральные насыщенные цвета и бледный желтый:

Только у Стэна Вавринки как бывшего чемпиона своя волна:

Действующий чемпион Новак Джокович, как и в прошлом году, играет в красном.

Его коллега по Lacoste и чемпионскому резюме Даниил Медведев внезапно играет в двух комплектах: темном за полночь и светлом – до нее:

Григор Димитров – в жизнерадостном сине-зеленом:

Эрика Андреева заменила Анастасию Павлюченкову в качестве россиянки, играющей в Lacoste:

Павлюченкова, после Lacoste выступавшая в калифорнийском бренде Vuori, кажется, рассталась и с ним и играла в неопознанном, но весьма гармоничном бело-зеленом наряде.

Похожий был у Мари Бузковой от Joma – с вензелем:

Обыгравшая Павлюченкову Ана Богдан выступала в элегантном сине-зеленом наряде австралийского бренда P.E. Nation.

За чистый зеленый, всегда хорошо смотрящийся на фоне грунта, отвечали Марта Костюк в традиционно прекрасном Wilson,

Кеи Нисикори в Uniqlo – возможно, лучшем аутфите турнира:

и Fila в лице Эммы Наварро и Диего Шварцмана, попрощавшегося с турниром в квалификации.

Другой бывший топ-игрок, попрощавшийся с турниром в этом году, – двукратный финалист Доминик Тим. Он сделал это черно-бело-желтом adidas.

За пчелиную гамму отвечали и остальные игроки adidas, среди которых Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим, Дарья Касаткина, Кэти Волынец.

По черному ориентировались Магдалена Фрех в наряде Bidi Badu, будто присыпанном золотом,

Тэйлор Фриц, с начала года перешедший к Boss,

и Анна Калинская, оба своих матча сыгравшая в утепленном комплекте бренда Alo, в котором выступает после того, как истек ее контракт с adidas.

Среди женщин, которым повезло сыграть в хорошую погоду или под крышей, было много укороченных топов – как Original Penguin Айлы Томлянович,

Free People Софии Кенин,

Lululemon Лейлы Фернандес и Дарьи Сэвилл.

Чемпионка трех из последних четырех «Ролан Гаррос» Ига Швентек выступает все в том же невыразительном комплекте On – только к этому турниру его раскрасили оттенками фиолетового.

Такие же у Бена Шелтона и нового амбассадора On Флавио Коболли:

В концептуально похожем наряде – белом с пятнами цвета – сыграл амбассадор K-Swiss Чжичжэнь Чжан.

У Томаса Мартина Этчеверри тоже K-Swiss, но совсем другой: и по цвету, и по стилю.

Классический синий солировал на игроках Lotto – например, Павле Котове и пятой ракетке Франции Варваре Грачевой:

и французах, которых одевал национальный бренд Le Coq Sportif – например, Ришаре Гаске и Клое Паке.

Другой heritage-бренд, американский New Balance, наоборот, классические силуэты освежил модными цветами – неоновым желтым и мятным. Получились наряды Коко Гауфф и Томми Пола – возможно, самых стабильно хорошо одетых игроков обоих туров.

Вне тенденций как обычно игроки с персональными экипировщиками: Андрей Рублев два матча провел в иссиня-черном комплекте, а один – в бело-красном, неуловимо напоминающем Марата Сафина.

Донна Векич играла в юбке цвета грунта,

Алена Остапенко – в двуцветном платье-мороженом,

Энди Маррей – в классическом бело-сером и ракеткой Yonex, купленной в магазине в Майами по окончании контракта с Head.

Наряды Australian Open – много пастельных тонов и микробрендов

Фото: instagram.com /rolandgarros, wta, atptour, newbalancetennis; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Dan Istitene, Clive Mason