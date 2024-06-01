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Наряды «Ролан Гаррос»: мотивы «Мулен Руж», мемы из «Друзей», много укороченных топов

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Наряды, в которые большие бренды одевают игроков на «Ролан Гаррос», обычно очень мимолетные: помимо грунтового «Шлема», в них играют еще максимум пару недель до «Уимблдона». Так что в них часто есть отсылки к Парижу или Франции – как в тельняшке Марии Шараповой-2015 или знаменитом кружевном платье Винус Уильямс с турнира-2010.

В этот раз по теме, навевающей мысли о «Мулен Руж», Nike пошел для Наоми Осаки: ее платье цвета мокрого асфальта смотрелось непритязательно под ярко-розовым укороченным жакетом, 

но преображалось в движении: нижняя белая юбка взвивалась, как на афишах Тулуз-Лотрека.

Интереса наряду добавляли кастомные кроссовки:

Другой хедлайнер Nike – 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль. Среди его многочисленных достоинств – то, как хорошо он всегда смотрится в жвачковых цветах. Так было и в этот раз – скорее всего, его последний на «Ролан Гаррос».

Остальные игроки Nike по-разному комбинировали вещи нескольких контрастных цветов. Внимание на кроссовки Карлоса Алькараса: они не грязные, а цвета «песчаный занос».

Цвет поло, в котором играли Карен Хачанов, Лоренцо Музетти и Денис Шаповалов, Nike назвал розовым кварцем.

Шаповалов показал, что в «Друзьях» разбирается не только Алехандро Табило, и написал, что поло вообще-то лососевого цвета, прикрепив гифку, где это говорит Росс.

Янник Синнер оделся как будто под своих болельшиков людей-морковок.

Женщины играют в той же гамме – как Анастасия Потапова и утепленная Виктория Азаренко:

Циньвэнь Чжэн скомбинировала юбку с топом с пиксельным принтом,

а Паула Бадоса, Мирра Андреева, Ольга Данилович и другие выбрали пиксельное платье:

Арина Соболенко в инстаграме запустила отношения с основателем спонсирующей ее компании Oakberry Георгиосом Франгулисом, а на корт выходит в красной версии платья Nike – как и на победном Australian Open.

В похожей гамме парижскую коллекцию сделал Yonex: в ней натуральные насыщенные цвета и бледный желтый: 

Только у Стэна Вавринки как бывшего чемпиона своя волна:

Действующий чемпион Новак Джокович, как и в прошлом году, играет в красном.

Его коллега по Lacoste и чемпионскому резюме Даниил Медведев внезапно играет в двух комплектах: темном за полночь и светлом – до нее:

Григор Димитров – в жизнерадостном сине-зеленом:

Эрика Андреева заменила Анастасию Павлюченкову в качестве россиянки, играющей в Lacoste:

Павлюченкова, после Lacoste выступавшая в калифорнийском бренде Vuori, кажется, рассталась и с ним и играла в неопознанном, но весьма гармоничном бело-зеленом наряде.

Похожий был у Мари Бузковой от Joma – с вензелем:

Обыгравшая Павлюченкову Ана Богдан выступала в элегантном сине-зеленом наряде австралийского бренда P.E. Nation.

За чистый зеленый, всегда хорошо смотрящийся на фоне грунта, отвечали Марта Костюк в традиционно прекрасном Wilson,

Кеи Нисикори в Uniqlo – возможно, лучшем аутфите турнира:

и Fila в лице Эммы Наварро и Диего Шварцмана, попрощавшегося с турниром в квалификации.

Другой бывший топ-игрок, попрощавшийся с турниром в этом году, – двукратный финалист Доминик Тим. Он сделал это черно-бело-желтом adidas.

За пчелиную гамму отвечали и остальные игроки adidas, среди которых Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим, Дарья Касаткина, Кэти Волынец.

По черному ориентировались Магдалена Фрех в наряде Bidi Badu, будто присыпанном золотом,

Тэйлор Фриц, с начала года перешедший к Boss,

и Анна Калинская, оба своих матча сыгравшая в утепленном комплекте бренда Alo, в котором выступает после того, как истек ее контракт с adidas.

Среди женщин, которым повезло сыграть в хорошую погоду или под крышей, было много укороченных топов – как Original Penguin Айлы Томлянович,

Free People Софии Кенин,

Lululemon Лейлы Фернандес и Дарьи Сэвилл.

Чемпионка трех из последних четырех «Ролан Гаррос» Ига Швентек выступает все в том же невыразительном комплекте On – только к этому турниру его раскрасили оттенками фиолетового.

Такие же у Бена Шелтона и нового амбассадора On Флавио Коболли:

В концептуально похожем наряде – белом с пятнами цвета – сыграл амбассадор K-Swiss Чжичжэнь Чжан.

У Томаса Мартина Этчеверри тоже K-Swiss, но совсем другой: и по цвету, и по стилю.

Классический синий солировал на игроках Lotto – например, Павле Котове и пятой ракетке Франции Варваре Грачевой:

и французах, которых одевал национальный бренд Le Coq Sportif – например, Ришаре Гаске и Клое Паке.

Другой heritage-бренд, американский New Balance, наоборот, классические силуэты освежил модными цветами – неоновым желтым и мятным. Получились наряды Коко Гауфф и Томми Пола – возможно, самых стабильно хорошо одетых игроков обоих туров.

Вне тенденций как обычно игроки с персональными экипировщиками: Андрей Рублев два матча провел в иссиня-черном комплекте, а один – в бело-красном, неуловимо напоминающем Марата Сафина.

Донна Векич играла в юбке цвета грунта,

Алена Остапенко – в двуцветном платье-мороженом,

Энди Маррей – в классическом бело-сером и ракеткой Yonex, купленной в магазине в Майами по окончании контракта с Head.

Наряды Australian Open – много пастельных тонов и микробрендов

Фото: instagram.com/rolandgarros, wta, atptour, newbalancetennis; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Dan Istitene, Clive Mason

logoНаоми Осака
logoКарлос Алькарас
logoДенис Шаповалов
logoРафаэль Надаль
logoХольгер Руне
logoКарен Хачанов
logoЛоренцо Музетти
logoФрэнсис Тиафу
logoЯнник Синнер
logoОльга Данилович
logoПаула Бадоса
logoВиктория Азаренко
logoАнастасия Потапова
logoЦиньвэнь Чжэн
logoМирра Андреева
logoАрина Соболенко
logoГригор Димитров
logoНовак Джокович
logoЭрика Андреева
logoДаниил Медведев
logoСтефанос Циципас
logoАна Богдан
logoАнастасия Павлюченкова
logoКэти Волынец
logoМарта Костюк
logoДарья Касаткина
logoКеи Нисикори
logoЭмма Наварро
logoДоминик Тим
logoДиего Шварцман
logoЕлена Рыбакина
logoДаяна Ястремская
logoКаспер Рууд
logoКаролин Гарсия
logoТэйлор Фриц
logoАнна Калинская
logoМагдалена Фрех
logoЛейла Фернандес
logoСофия Кенин
logoАйла Томлянович
logoДарья Сэвилл
logoFILA
logoБен Шелтон
logoИга Швентек
logoМари Бузкова
logoФлавио Коболли
logoВарвара Грачева
logoЧжичжэнь Чжан
logoТомас Мартин Этчеверри
logoКлое Паке
logoРишар Гаске
logoКоко Гауфф
logoТомми Пол
logoNew Balance
logoАлена Остапенко
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