Почему в теннис не играют в дождь? От этого уже страдает «Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик любит повторять, что, завершив карьеру, он перестал не играть в теннис, а ждать. Теннисисты действительно проводят очень много времени в ожидании: своего запуска, смены зрителей между сессиями, тишины на корте, чтобы начать розыгрыш, и, конечно, погоды.

Погода, не дающая играть в теннис, – это чаще всего дождь. Именно поэтому одним из показателей благополучия большого турнира считается количество кортов с выдвижными крышами, которым дождь не страшен. На стартовавшем «Ролан Гаррос» , где всю первую неделю обещают много дождей, таких кортов с этого года два (как и на «Уимблдоне» и US Open. Лидер индустрии с тремя – Australian Open), и только на них пока играют полное расписание.

Но почему в теннис не играют в дождь?

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На самом деле играют, особенно на грунте. Глина впитывает влагу, поэтому небольшой дождь матчи на грунте не останавливает. Но когда дождь затягивается или усиливается, игру все же прерывают, потому что:

● слишком мокрый грунт становится вязким, и сцепление с ним падает, а значит, сложнее стоять на ногах и выше риск получить травму. Поэтому, когда матчи прерывают, корты накрывают брезентом – чтобы не ждать потом, пока они высохнут;

● независимо от покрытия очень скользкими под дождем становятся линии. Будь они пластиковые или нанесены на корт краской, это самое опасное место на корте под дождем;

● ворс теннисных мячей становится мокрым и утяжеляет их (иногда вдвое). Они хуже летят, хуже отскакивают, в конце концов брызгаются.

При этом грунтовые корты много раз в день поливают водой из шлангов – потому что слишком сухой грунт не менее скользкий, чем слишком мокрый, а вода «прикрепляет» к корту верхний слой кирпичного песка. То есть, как и во всем в жизни, в отношениях тенниса и воды нужен баланс.

Почему на «Уимблдоне» нельзя играть в дождь? В футбол же гоняют

Тонна кирпичей, слои щебня, угля и песка – так делают грунтовые корты. Спецы учатся по 5 лет

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Ryan Pierse, Shaun Botterill