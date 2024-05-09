В центре Рима построили корт – и это так красиво! Там тренировалась Касаткина, а Надаль общался с фанами

Открытый чемпионат Италии всегда занимал большое место в жизни Рима, но в этом году его плейсмент вышел на новый уровень.

Предтурнирная пресс-конференция прошла внутри Колизея,

жеребьевка – у фонтана Треви,

лазерное шоу-презентация турнира – прямо на нем.

Еще организаторы задействовали Пьяцца-дель-Пополо – овальную площадь в центре города, от которой на юг расходятся три большие туристические артерии, а с севера она ограничена античными городскими воротами. Дель-Пополо не такая нарядная, как находящаяся неподалеку Спанья, и не такая монументальная, как Венеция с другого конца Виа дель Корсо, но это важная городская точка. На холме Пинчо, у подножия которого находится площадь, за распутство была убита жены императора Клавдия Валерия Мессалина, в церкви на площади любил бывать Николай Гоголь.

В наше время на дель-Пополо проводят митинги и народные гуляния, смотрят большие матчи. Президент национальной теннисной федерации Анжело Бинаги рассказывал, что его команда годами пыталась вывести главный итальянский теннисный турнир в центр столицы, «несмотря на то, что мы прекрасно знали, как сложно будет согласовать сооружение грунтового корта в таком месте».

Против теннисной инициативы выступали в частности защитники городской среды Codacons, но проект корта на Пьяцца-дель-Пополо все-таки реализовали: поп-ап корт построили за неделю до турнира, и он останется до его окончания.

На корте провели два матча преквалификации, в одном из которых wild card в основу выиграла 17-летняя Виттория Паганетти, 31-я ракетка мира среди юниоров.

После этого на корте тренировались участники основной сетки: Элизабетта Коччаретто и Юлия Путинцева, Дарья Касаткина и Маркета Вондроушова.

В среду Рафаэль Надаль должен был провести на дель-Пополо открытую тренировку. Ее отменил дождь, но испанец, приехавший в Рим в качестве игрока в последний раз, пообщался с болельщиками.

10-кратный чемпион Рима стартует на турнире в четверг матчем против Зизу Бергса, а на корте на Пьяцца-дель-Пополо до конца недели будут играть дети из городских теннисных клубов.

Главный спортивный комплекс Рима – памятник фашизма. И никто не стесняется

Фото: facebook.com /internazionalibnlditalia; instagram.com /internazionalibnlditalia; Gettyimages.ru /Antonio Masiello