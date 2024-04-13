У теннисиста на улице украли часы за $300 тысяч. На них охота – такие воровали у Надаля, Леклера и Сайнса
В четверг стало известно, что Себастьяна Корду – 27-ю ракетку мира и теннисиста, дважды подряд обыгравшего Даниила Медведева на крупных хардовых турнирах, – ограбили на юге Франции.
Это произошло на прошлой неделе в преддверии «Мастерса» в Монте-Карло в курортном городе Рокбрюн-Кап-Мартен в трех километрах от теннисного клуба. Le Figaro сообщила, что в 19:30 на Корду напали двое в шлемах на скутере. Его схватили, когда он спускался по лестнице. Один нападавший «повалил игрока на землю» и удерживал, а другой забрал у часы Richard Mille стоимостью 300 тысяч долларов.
23-летний американец, за карьеру призовыми заработавший около 5 миллионов долларов (до налогов), не пострадал и сразу пошел в полицию подать заявление. По информации Nice-Matin, полиция взяла на месте преступления образцы ДНК и использует для розыска подозреваемых камеры видеонаблюдения.
Richard Mille Корды были спонсорские – теннисист представляет марку с 2022 года, когда стал ее послом вслед за старшими сестрами гольфистками Нелли и Джессикой. Richard Mille, известные зверской технологичностью, вообще много работают со спортсменами: среди их партнеров и Фернандо Алонсо с Роберто Манчини, и команда «Формулы-1» Макларен.
Из теннисистов Корда заменил в команде Richard Mille Александра Зверева и присоединился к Рафаэлю Надалю, который сотрудничает с маркой больше десяти лет и чьи RM стоят семизначные суммы. Корда носил более скромную модель RM 67-02 (хоть она и весит смешные 32 грамма, это почти в два раза тяжелее, чем у Рафы).
Из селебрити, которым Richard Mille не платит, их часы носят Джей-Зи, Эд Ширан, Неймар, ЛеБрон Джеймс, султан Брунея, Кендалл Рой из «Наследников» и Пеп Гвардиола. Последний только в этом году засветился в модели, сделанной для Надаля, за 1,4 миллиона долларов и в еще одной, созданной совместно с игроком в поло Пабло мак Доной, за 3,5 миллиона.
Такие дикие цены на часы, в которых нет ни драгоценных металлов, ни драгоценных камней, оправдываются их инновационностью. Для их создания, например, используются те же сплавы металлов, что в аэрокосмической промышленности и автомобилестроении, так что часы Надаля, например, выдерживают перегрузку, в 34 раза большую, чем испытала автоматическая межпланетная станция «Венера-7» при торможении в плотных слоях атмосферы Венеры.
Такой маркетинг привел к тому, что в прошлом году деловое издание Bloomberg охарактеризовало Richard Mille как часы для 1% от 1% – самых богатых и искушенных. А вскоре The New York Post рассказывала, что преступники специально охотятся за Richard Mille: выслеживают их обладателей по соцсетям, иногда налаживают с ними контакт под видом представителей коллекционеров или вступают в сговор с сотрудниками гостиниц (еще в 2012-м у Надаля украл RM бармен отеля, где он остановился).
Так, в 2022-м RM за 600 тысяч украли на итальянском курорте Виареджо у пилота «Формулы-1» Шарля Леклера, в 2023-м его коллега Карлос Сайнс догнал воров, снявших с него такие же. В том же году во время Гран-при Майами не меньше четырех зрителей остались без своих Richard Mille общей стоимостью 2 миллиона долларов.
Специалист по розыску произведений искусства Кристофер Маринелло рассказал, что каждую неделю получает запросы на розыск Richard Mille, украденных «в Монте-Карло, Милане, Лондоне, Нью-Йорке». На момент интервью он расследовал афинскую кражу часов RM стоимостью от 3 до 5 миллионов долларов, которые обнаружились в инстаграме, где их из квартиры в Гонконге продавал гражданин Китая. (Крадут, конечно, не только Richard Mille – в том же прошлом году у Григора Димитрова в Барселоне сорвали с руки Bianchet за 70 тысяч.)
Обратился ли Корда за помощью в розыске часов к кому-то кроме полиции, неизвестно, но через несколько дней после ограбления он уже снова играл в Richard Mille.
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Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Justin Setterfield, Aurelien Meunier, Julian Finney; instagram.com/sebastiankorda/
Чем обусловлена цена данного устройства? Если в них нет никаких драгметаллов, то это типа сюрреализма, когда мазню хуже детской продают за миллионы. Почему Корда такой глупый? Ведь он должен был знать, что часики могут снять. Может быть, это просто такая своеобразная реклама часов, и ни у кого их на самом деле не снимали? Зачем всё это на спортивном сайте?
"На них охота – такие воровали у Надаля, Леклера и Сайнса"
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не удивлюсь, если эти кражи организовывает сам Richard Mille - ради рекламного эффекта )