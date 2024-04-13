У теннисиста на улице украли часы за $300 тысяч. На них охота – такие воровали у Надаля, Леклера и Сайнса

В четверг стало известно, что Себастьяна Корду – 27-ю ракетку мира и теннисиста, дважды подряд обыгравшего Даниила Медведева на крупных хардовых турнирах, – ограбили на юге Франции.

Это произошло на прошлой неделе в преддверии «Мастерса» в Монте-Карло в курортном городе Рокбрюн-Кап-Мартен в трех километрах от теннисного клуба. Le Figaro сообщила, что в 19:30 на Корду напали двое в шлемах на скутере. Его схватили, когда он спускался по лестнице. Один нападавший «повалил игрока на землю» и удерживал, а другой забрал у часы Richard Mille стоимостью 300 тысяч долларов.

23-летний американец, за карьеру призовыми заработавший около 5 миллионов долларов (до налогов), не пострадал и сразу пошел в полицию подать заявление. По информации Nice-Matin, полиция взяла на месте преступления образцы ДНК и использует для розыска подозреваемых камеры видеонаблюдения.

Richard Mille Корды были спонсорские – теннисист представляет марку с 2022 года, когда стал ее послом вслед за старшими сестрами гольфистками Нелли и Джессикой. Richard Mille, известные зверской технологичностью , вообще много работают со спортсменами: среди их партнеров и Фернандо Алонсо с Роберто Манчини, и команда «Формулы-1» Макларен.

Из теннисистов Корда заменил в команде Richard Mille Александра Зверева и присоединился к Рафаэлю Надалю, который сотрудничает с маркой больше десяти лет и чьи RM стоят семизначные суммы . Корда носил более скромную модель RM 67-02 (хоть она и весит смешные 32 грамма, это почти в два раза тяжелее, чем у Рафы).

Из селебрити, которым Richard Mille не платит, их часы носят Джей-Зи, Эд Ширан, Неймар, ЛеБрон Джеймс, султан Брунея, Кендалл Рой из «Наследников» и Пеп Гвардиола. Последний только в этом году засветился в модели, сделанной для Надаля, за 1,4 миллиона долларов и в еще одной, созданной совместно с игроком в поло Пабло мак Доной, за 3,5 миллиона.

Такие дикие цены на часы, в которых нет ни драгоценных металлов, ни драгоценных камней, оправдываются их инновационностью. Для их создания, например, используются те же сплавы металлов, что в аэрокосмической промышленности и автомобилестроении, так что часы Надаля, например, выдерживают перегрузку, в 34 раза большую, чем испытала автоматическая межпланетная станция «Венера-7» при торможении в плотных слоях атмосферы Венеры.

Такой маркетинг привел к тому, что в прошлом году деловое издание Bloomberg охарактеризовало Richard Mille как часы для 1% от 1% – самых богатых и искушенных. А вскоре The New York Post рассказывала , что преступники специально охотятся за Richard Mille: выслеживают их обладателей по соцсетям, иногда налаживают с ними контакт под видом представителей коллекционеров или вступают в сговор с сотрудниками гостиниц (еще в 2012-м у Надаля украл RM бармен отеля, где он остановился).

Так, в 2022-м RM за 600 тысяч украли на итальянском курорте Виареджо у пилота «Формулы-1» Шарля Леклера, в 2023-м его коллега Карлос Сайнс догнал воров, снявших с него такие же. В том же году во время Гран-при Майами не меньше четырех зрителей остались без своих Richard Mille общей стоимостью 2 миллиона долларов.

Специалист по розыску произведений искусства Кристофер Маринелло рассказал, что каждую неделю получает запросы на розыск Richard Mille, украденных «в Монте-Карло, Милане, Лондоне, Нью-Йорке». На момент интервью он расследовал афинскую кражу часов RM стоимостью от 3 до 5 миллионов долларов, которые обнаружились в инстаграме, где их из квартиры в Гонконге продавал гражданин Китая. (Крадут, конечно, не только Richard Mille – в том же прошлом году у Григора Димитрова в Барселоне сорвали с руки Bianchet за 70 тысяч.)

Обратился ли Корда за помощью в розыске часов к кому-то кроме полиции, неизвестно, но через несколько дней после ограбления он уже снова играл в Richard Mille.

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Фото: Gettyimages.ru /Darrian Traynor, Justin Setterfield, Aurelien Meunier, Julian Finney; instagram.com /sebastiankorda/