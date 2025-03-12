Мирра Андреева об 1/4 ИУ против украинки Свитолиной: «Постараюсь подготовиться так же, как и к любому другому матчу, для меня ничего не изменится»
Мирра Андреева ответила, сложно ли ей играть против украинок.
В четвертьфинале в Индиан-Уэллс 17-летняя россиянка встретится с Элиной Свитолиной.
«Конечно, это нелегко, но я уже сыграла четыре или пять матчей против украинок (пять матчей в карьере, в том числе три против Даяны Ястремской; со Свитолиной встретится впервые – Спортс’’).
Я просто стараюсь об этом не думать, сосредоточиться на своей игре, делать что делала, готовить себя к тому, что легко не будет.
Я просто постараюсь подготовиться к этому матчу так же, как и к любому другому, для меня ничего не изменится. Я буду делать то, что делала всю неделю до этого», – сказала Андреева на пресс-конференции.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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