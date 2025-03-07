Фелисиано Лопес о деле Синнера: «Если игрок не жульничал, то его не должны отстранять. Чем раньше он вернется, тем лучше»

Фелисиано Лопес не согласен с отстранением Янника Синнера за допинг.

«Я с самого начала говорил, что считаю его невиновным. Он доказал, что в положительном результате нет его вины. Поэтому я не понимаю, почему он должен выбыть на три месяца. Я могу понять людей, которые говорят, что именно он несет наибольшую ответственность за свою карьеру, но мне кажется, что если игрок невиновен и не жульничал, чтобы улучшить результаты, то его не должны отстранять ни на один день.

Я уважаю все мнения, но мое таково, и я считаю, что чем раньше он вернется, тем лучше».

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