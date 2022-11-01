Рублев о победе над Изнером: «Мне немного повезло. Он играл первый турнир после серьезной травмы»

Девятая ракетка мира прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в Париже (6:2, 6:3). Рублев обыграл Изнера впервые за четыре матча.

На этой неделе американец вернулся в тур после перелома левого запястья, который получил на .

«Это очень важная для меня победа, потому что в данный момент я борюсь за попадание в Турин. Думаю, мне немного повезло. Он играл первый турнир после серьезной травмы. На задней линии я чувствовал себя очень уверенно. Когда я принимал подачу и завязывался розыгрыш, я понимал, что у меня есть преимущество, и не нервничал».

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