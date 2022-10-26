Рублев о борьбе за попадание на итоговый: «Совру, если скажу, что не чувствую давления. Держу это в голове 24 часа в сутки, но надеюсь, что справлюсь»

Восьмая ракетка мира ответил о гонке на итоговый турнир, который пройдет в Турине в середине ноября.

На турнире осталось три места. Даниил Медведев и Рублев сейчас лидируют среди еще не отобравшихся игроков.

– Есть ощущение, что каждая победа приближает вас к квалификации?

– Не знаю. Конечно, я совру, если скажу, что не чувствую давления или об этом не думаю. Конечно, я держу это в голове 24 часа в сутки (смеется). Но я надеюсь, что смогу с этим справиться, главное – сосредоточиться на себе и выкладываться по максимуму. И если я заслужу отобраться в Турин, то прекрасно, а если меня там почему-то не будет, значит, я не заслужил.

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