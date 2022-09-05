Медведев о недовольстве ложей Кириоса: «Один раз кто-то крикнул мне под руку на второй подаче. Так нельзя делать. Я сказал судье»

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Действующий чемпион US Open Даниил Медведев прокомментировал недовольство ложей Ника Кириоса по ходу их матча четвертого круга, который проиграл 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

«Нет, ничего особого не было. Только один раз в первом сете, на моем геймболе при 5:6 в первом сете. Мне под руку на второй подаче кто-то из его ложи крикнул: давай, порви его.

Это не очень красиво. Так нельзя делать, когда ты в ложе. Я сказал об этом судье. Не знаю, кто именно это был. Честно говоря, я не знаю имен людей из его окружения, но мы только что разговаривали в раздевалке. Так что я уважаю их так же, как почти все остальные команды.

Но после матча я сказал, что так делать нехорошо. Голос был мужской. Но это было всего один раз за весь матч, так что думаю, это не со зла. Надеюсь. В общем, все в порядке».

Медведев не защитил титул US Open и потеряет первую строчку рейтинга. Кириос против него был феноменален

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