Молчан о Вайде: «Он невероятный тренер и большой профессионал. И хотя он уже работал с Джоковичем, он готов учиться новому»

Словак Алекс Молчан рассказал о работе с тренером . Ранее Вайда больше 15 лет входил в команду Новака Джоковича.

«Мне очень повезло, что так получилось. Когда я услышал, что он расстался с Джоковичем, мы начали разговаривать на разные темы. Сначала мы просто общались, потом несколько раз встретились, и теперь он работает вместе с другим моим тренером Каролем Беком. Мне очень повезло, но я очень рад, что так произошло.

Работать с ним потрясающе. Он столько знает, поэтому может многое мне рассказать. Он невероятный тренер и большой профессионал. Мы все у него учимся.

И хотя он уже работал с Джоковичем, он готов учиться новому. Он не назовет себя лучшим тренером, он остается скромным. Он очень классный, веселый и большой профессионал во всем, что касается тенниса. В команде рабочая атмосфера.

Он присоединился к нам уже в процессе. Мы работаем над конкретными вещами и не переключались на что-то совершенно новое. Мне нужно понимать, чего он от меня хочет и как реализовать это в матчах. Мариан и Кароль прекрасно общаются, я легко их понимаю. Я спрашиваю его обо всем, но он не заставляет меня играть как Новак, главное – быть самим собой.

Нам очень весело вместе. Мы играем в игры и любим соревноваться. Мы пытались угадать, с кем я буду играть в первом раунде, и это просто невероятно, потому что он правильно сказал, что я буду играть с Мартинесом. Мы очень классно проводим время, и атмосфера невероятная.

У нас есть определенные цели, и мы стремимся улучшить мою игру. Я стараюсь прибавить в психологии, потому что теннис – нелегкий вид спорта. Я многое хочу улучшить. Меня это мотивирует, потому что я считаю, что могу прибавить в ударах с отскока, чтобы стать лучше как игрок. Мы упорно работаем, и я думаю, что мы хорошо проведем оставшуюся часть сезона».

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